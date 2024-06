Những tình huống xe tự lái thua xa con người

Nếu chạy thẳng, xe tự lái thể hiện tốt hơn, nhưng nếu phải vào cua hay chạy trong ánh sáng chạng vạng, con người lại giỏi hơn.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications hôm 18/6 liệt kê một loạt vấn đề của xe tự lái. Các tác giả phân tích hơn 37.000 tai nạn liên quan tới xe tự lái cũng như xe do con người điều khiển để đánh giá nguy cơ theo nhiều kịch bản khách nhau. Xe tự lái nhìn chung ít dính dáng đến tai nạn hơn so với xe do con người điều khiển, nhưng lại thể hiện kém hơn đáng kể trong một số tình huống.

"Kết luận này có thể không gây ngạc nhiên theo bối cảnh công nghệ. Tuy nhiên, những thách thức vẫn tồn tại ở những điều kiện chuyên biệt, cần đến các thuật toán tiên tiến, các cảm biến và những nâng cấp cho nền tảng để công nghệ hỗ trợ hiệu quả", theo Shengxuan Ding, một trong số các tác giả của nghiên cứu.

Xe tự lái có những phản ứng khác con người trong những tình huống và điều kiện nhất định. Ảnh: KBB

Thực tế, rất nhiều lợi ích tiềm năng của xe tự lái đối với an toàn giao thông, như giảm sự sai sót của con người, giảm sự mệt mỏi và sự phân tâm. Những tính năng hỗ trợ tài xế tiên tiến (ADAS) gồm cân bằng điện tử (ESC), chống bó cứng phanh (ABS), và công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ trong những nghiệm vụ lái giúp ngăn ngừa tai nạn.

Nhưng xe tự lái và xe do con người điều khiển có xu hướng đi theo những con đường khác nhau trong những điều kiện khác nhau. Những nguy cơ cũng được phân hạng theo bối cảnh xảy ra tai nạn, như xe đang chạy thẳng hay vào cua, cũng như điều kiện đường sá và thời tiết.

Trong tình huống ánh sáng hạn chế, các camera và cảm biến không có khả năng thích ứng với điều kiện thực tế. Ví dụ, vào sáng sớm hoặc chiều muộn, bóng tối trên đường và ở môi trường xung quanh xe có thể bị hiểu nhầm là vật thể. Ánh sáng thay đổi thất thường cũng có thể là vấn đề, gây rắc rối với những thuật toán và dẫn tới sự nhầm lẫn trong hệ thống.

Bên cạnh đó, các vật thể trong bóng tối có thể không được phát hiện. Điều này từng được đưa ra trong các thử nghiệm va chạm và cho thấy xe phanh muộn hoặc không dừng lại trước những hình nộm người đi bộ hoặc động vật.

Những tình huống vào cua cũng gây ra khó khăn với các hệ thống tự động hiện hành. Cảm biến và camera có thể không phát hiện được mọi chướng ngại vật như ở các điểm giao cắt. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những hệ thống hiện nay nhìn chung "nhìn thấy" khu vực liên quan trong phạm vi gần với xe. Trong khi con người có thể nhìn thấy bức tường sương mù dày đặc cách phía trước hàng trăm mét và có hành động phòng ngừa, thì một chiếc xe dưới chế độ kiểm soát tự động có thể vẫn chạy tiếp như bình thường.

Với việc xem xét hành động trước khi xảy ra va chạm, phần lớn xe tự lái chạy thẳng và ở tốc độ không đổi trước khi xử lý khẩn cấp. Xe do con người điều khiển thường giảm tốc độ và chuyển làn trước khi có va chạm.

Mỹ Anh