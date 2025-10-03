Những tính cách của vợ khiến đàn ông sợ hãi

Nhiều phụ nữ vô tình làm giảm sự tự tin của chồng bằng những hành vi mà chính họ cũng không nhận ra.

Các chuyên gia tâm lý chỉ ra 8 hành vi của vợ khiến chồng đánh mất bản lĩnh.

Không cho chồng quen biết phụ nữ khác

Nghiên cứu năm 2022 của nhóm chuyên gia ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Ba Lan chỉ ra việc kiểm soát tình bạn và các mối quan hệ xã hội khác của bạn đời là dấu hiệu cơ bản của bạo hành gia đình.

Là bạn đời nhưng người chồng cũng là một cá nhân độc lập và có quyền tự quyết định xem mình sẽ dành thời gian cho ai. Nếu người vợ phải giữ một hàng rào chắn quanh người đàn ông của mình để cảm thấy an toàn trong mối quan hệ, cả hai đều đang cần phải thay đổi mình.

Chỉ trích sở thích của chồng

Chồng thích trượt ván nhưng vợ lại cho rằng điều đó thật trẻ con. Đây là hành vi không đúng. Người vợ nên khuyến khích và ủng hộ sở thích của anh ấy thay vì chỉ trích.

Trong một mối quan hệ, những lời chỉ trích của đối phương có thể tạo ra căng thẳng, khiến người đàn ông cảm thấy mình "không đủ nam tính". Nghiên cứu công bố trên tạp chí Thư viện Y khoa Mỹ của nhóm chuyên gia ĐH Georgia cho thấy mỗi khi bị đánh giá thấp về nam tính, đàn ông thường phản ứng hung hăng để khẳng định bản thân. Hậu quả là những xung đột sâu sắc hơn trong gia đình sẽ xảy ra.

Chỉ trích những sở thích lành mạnh của chồng có thể khiến không khí gia đình căng thẳng, hôn nhân âm thầm rạn vỡ. Ảnh minh họa: Pixabay

Đảm nhận tất cả các công việc gia đình

Việc chăm sóc nhà cửa không phải trách nhiệm của riêng phụ nữ. Người vợ cần khuyến khích bạn đời cùng chung tay làm việc đó.

Khi một người phụ nữ liên tục gánh vác gánh nặng tinh thần và thể chất trong việc quản lý gia đình, điều đó có thể bị bạn đời hiểu là dấu hiệu cho thấy anh ta không đủ năng lực. Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, một nghiên cứu giải thích rằng đàn ông có thể cảm thấy mình như một kẻ kém cỏi vì không đóng góp ngang bằng, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến xu hướng thu mình về mặt cảm xúc.

Phụ thuộc vào anh ấy như nguồn hạnh phúc duy nhất

Không ngủ được khi không có chồng bên cạnh? Không biết phải làm gì khi anh ấy đi công tác xa? Đây là những biểu hiện của việc coi chồng là nguồn vui duy nhất.

Nếu bạn không có hoạt động nào khác để bận rộn như bạn bè, sở thích cá nhân, bạn có nguy cơ trở thành người nhàm chán trong mối quan hệ. Nghiên cứu cho thấy việc vun đắp các mối quan hệ lành mạnh thường bao gồm sự hỗ trợ lẫn nhau, giao tiếp cởi mở và nhận thức rằng hạnh phúc của bạn không chỉ phụ thuộc vào người bạn đời.



Ra lệnh cho chồng

Khi một người phụ nữ liên tục ra lệnh cho chồng phải làm gì với giọng điệu đòi hỏi, đối phương có thể cảm thấy bị coi thường, xấu hổ hoặc bị làm nhục. Nên để anh ấy làm những gì anh muốn, theo cách anh muốn.

Theo nghiên cứu của John Gottman (ĐH Washington, chuyên gia hàng đầu về hôn nhân), hôn nhân bền vững thường dựa trên sự tôn trọng và cảm giác bình đẳng. Sự áp đặt thường bị não bộ diễn giải như một dạng kiểm soát hành vi, dễ kích hoạt phản ứng phòng vệ hoặc phản kháng.

Nhiều nghiên cứu tâm lý đã khẳng định khi con người càng cảm thấy bị kiểm soát, người ta càng ít hợp tác.

Một nghiên cứu trên tạp chí Hôn nhân và Gia đình Mỹ (Marriage and Family) chỉ ra, các cặp đôi có phong cách giao tiếp "chỉ huy – phục tùng" có mức độ hài lòng hôn nhân thấp hơn so với các cặp có giao tiếp dựa trên thương lượng, hợp tác.

Thùy Linh (Theo Yourtango)