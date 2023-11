Những tiết mục solo gây chú ý tại 'Đạp gió'

Tại chương trình, Lưu Hương Giang thể hiện giọng hát khỏe khoắn và đánh guitar bass. Ca sĩ tạo điểm nhấn ở cuối tiết mục khi đọc rap, kéo lê chiếc đàn trị giá 5.000 USD để thể hiện cảm xúc. Cô nói: "Với một người phụ nữ trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió trong cuộc sống như tôi, vẻ đẹp sẽ giàu khí chất và cuốn hút hơn". Trang phục của Lưu Hương Giang mang hơi hướng rock-chic với dòng chữ "Tự do muôn năm" ở lưng chiếc khoác jean. Cô muốn truyền tải thông điệp: "Sự tự do của con người chính là thứ quý giá nhất. Với nghệ sĩ, họ được tự do thăng hoa, sống như những gì mình muốn".

Trên YouTube của chương trình, tiết mục của cô nhận được hàng chục nghìn lượt xem sau một ngày đăng tải. Nhiều người khen phần trình diễn "máu lửa" của Lưu Hương Giang sau một thời gian vắng bóng trên các chương trình truyền hình.