Những tiết mục khuấy động VMAs 2020

Lady Gaga đeo khẩu trang hát, Miley Cyrus đu mình trên quả cầu sắt khi trình diễn ở lễ trao giải VMAs 2020 hôm 30/8.

Lady Gaga - Chromatica II, Rain On Me, More

Gaga mặc gợi cảm, đeo khẩu trang chống độc thể hiện liên khúc Chromatica II, Rain on Me, More. Tiết mục được dàn dựng công phu với nhiều bối cảnh. Dàn vũ công ăn mặc cầu kỳ, đều đeo khẩu trang. Gaga thể hiện nhiều tài lẻ như múa cột, nhảy. Ariana Grande ra sân khấu song ca với cô bài Rain On Me. Ở ca khúc cuối cùng - More, Lady Gaga ngồi bên cây đàn piano hình bộ não để hát. Trên Twitter, nhiều khán giả trầm trồ trước tiết mục của "mẹ quái vật", nói cô là ca sĩ đương đại trình diễn live hay nhất. Nhiều fan khen Lady Gaga vì cô đeo khẩu trang suốt tiết mục.

Lady Gaga đeo khẩu trang trình diễn

"Việc đeo khẩu trang khiến cô ấy hít thở khó khăn, hát, nhảy mệt hơn nhưng Lady Gaga vẫn làm để truyền tải thông điệp tích cực giữa thời kỳ Covid-19 lan rộng. Càng khâm phục hơn bởi Gaga đang phải chống chọi với bệnh đau cơ xương", tài khoản Courtney viết trên Youtube.

Lady Gaga đeo khẩu trang suốt buổi lễ trao giải. Ảnh: Reuters.

Miley Cyrus - Midnight Sky

Miley Cyrus hát bản hit mới - Midnight Sky - mới ra mắt hồi giữa tháng 8. Hát ca khúc mang âm hưởng Disco, Miley Cyrus tái hiện hình ảnh các ca sĩ thập niên 1980 với lối trang điểm đậm, mái tóc tém tỉa layer. Ca sĩ không có vũ đoàn hỗ trợ, chỉ có một micro đứng làm đạo cụ nhưng lôi cuốn khán giả nhờ giọng hát khỏe, chuyển động cơ thể uyển chuyển khi hát.

Miley Cyrus hát tại VMAs 2020.

Cuối tiết mục, cô đu đưa trên quả cầu kim loại và hát, gợi liên tưởng đến hình ảnh trong MV Wrecking Ball (2013). Cô gằn giọng khi hát điệp khúc: "I don't belong to anyone... I don't need to be loved by you" (Tôi không thuộc về ai... Tôi chẳng cần anh yêu tôi làm gì cả). Nhiều khán giả đoán Miley Cyrus muốn khẳng định sự tự chủ sau khi chuyện tình cảm liên tiếp đổ vỡ. Wrecking Ball cũng nói về sự đổ vỡ nhưng ủy mị hơn.

BTS - Dynamite

BTS diễn "Dynamite"

Do Covid-19, BTS không đến Mỹ dự lễ trao giải. Nhóm ghi hình phần biểu diễn từ Seoul, Hàn Quốc. Boyband mặc lịch lãm, hát và nhảy ca khúc mang âm hưởng Disco Pop - Dynamite. Nhóm nỗ lực hát live tiếng Anh toàn bộ ca khúc. Dynamite mới phát hành hôm 21/8, đạt hơn 2 triệu lượt xem khi ra mắt trực tuyến.

The Weeknd - Blinding Lights

The Weeknd hát ở VMAs

Nhiều khán giả khen ngợi khi The Weeknd diễn sung bài Blinding Lights một mình trên sân khấu rộng lớn, không có khán giả do Covid-19. Anh đứng hát trên nóc The Edge ở New York (Mỹ) - toà nhà cao nhất Tây bán cầu, mới mở cửa từ tháng 3. Ca khúc được phối sôi động nhưng không làm mờ giọng hát của The Weeknd.

Black Eyed Peas - VIDA LOCA, I Gotta Feeling

Black Eyed Peas hát ở VMAs

Black Eyed Peas là nhóm nhạc kết thúc buổi trình diễn. Ban nhạc đình đám một thời hát, nhảy hai ca khúc - VIDA LOCA, I Gotta Feeling. Cuối tiết mục, thủ lĩnh nhóm - will.i.am - hô to: "Wakanda Forever" - để tri ân diễn viên Chadwick Boseman mới qua đời. Đây là câu thoại gắn với anh trong bộ phim Black Panther. Màn trình diễn sôi động nhờ chất nhạc bắt tai, vũ đạo đẹp mắt. Các thành viên nam thậm chí gắn đèn phát sáng trong người khi nhảy.

Doja Cat - Say So, Like That

Những tiết mục khuấy động VMAs 2020

Doja Cat biểu diễn, ghi hình từ xa hai ca khúc Say So, Like That. Cô mặc bodysuit ánh kim, khoe đường cong gợi cảm, nhảy cùng dàn vũ công. Các vũ công mặc trang phục mang yếu tố khoa học viễn tưởng, đeo khẩu trang. Doja Cat sinh năm 1995, nổi tiếng qua việc giới thiệu các video nhạc ngắn trên ứng dụng tik tok.

Hà Thu (Video: MTV)