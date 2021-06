'Những tiếng gầm rú khủng khiếp từ ngoài đường'

Đứa trẻ chợt khóc thét hay một cụ già giật mình đánh rơi chiếc cốc xuống đất khi một chiếc phân khối lớn phi qua phố.

Giữa trưa hè, đang chập chờn trong giấc ngủ bỗng vang lên tiếng rít động cơ gầm rú từ đầu phố tới cuối đường. Trong tích tắc, tôi nghe tiếng em bé khóc thét lên, rồi liền nghe tiếng cốc thuỷ tinh vỡ choang kèm theo tiếng chửi đổng với theo tiếng xe của ông cụ hàng xóm.

Hôm trước, giữa đêm, không gian yên tĩnh chợt bị xé toạc bởi cũng những tiếng gầm rú của ba bốn chiếc xe phân khối lớn phóng qua. Trong cơn tức giận, tôi ước có chiếc ghế hay cục gạch ném theo tiếng động cơ xe máy kia.

Chưa kể khi đi trên đường, thường xuyên nghe tiếng gầm rít của những chiếc xe khổng lồ lao vun vút khiến nhiều người đi đường không tránh được sự sợ hãi. Những chiếc xe này thường phóng nhanh lạng lách, ồn ào đồng thời toả nhiệt khá nóng. Khi gặp những chiếc xe này, nhiều người nhất là phụ nữ hoảng loạn vội vàng điều khiển xe dạt sang hai bên đường. Tôi đã chứng kiến một bà cụ ngã xe đạp do giật mình khi một chiếc xe phân khối lớn lao vút qua gần cụ. Sự bất an và kém an toàn cho người đi đường từ những phương tiện này khá lớn.

Có thể tôi không hiểu được lý lẽ của những người đam mê xe phân khối lớn? Tôi cũng không hiểu người thân của những người đi xe phân khối lớn kia có cảm thấy phiền thậm chí ức chế vì những tiếng gầm rít kia không. Tôi chỉ biết, đam mê không thể ảnh hưởng đến những người xung quanh. Dường như, các nhà sản xuất làm ra những chiếc xe này không phải để "rít lên" trong phố.

Tôi muốn chia sẻ cảm xúc của tôi gửi đến những người sử dụng xe phân khối lớn có cách thoả mãn đam mê cá nhân văn minh hơn, không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.

Độc giả Nguyễn Vân