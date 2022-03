Những tiện ích phong cách Nhật Bản tại phân khu The Sakura

The Sakura gợi những xúc cảm đến từ văn hóa Nhật Bản, làm nổi bật không gian đại đô thị Vinhomes Smart City ở phía Tây Thủ đô.

Theo đại diện Vinhomes, tại mỗi khu đô thị, đơn vị này lại mang một bản sắc riêng. Ví dụ như Vinhomes Riverside là một góc châu Âu biệt lập giữa lòng Hà Nội, từ lâu được xem là nơi quy tụ của cộng đồng thượng lưu. Trong khi đó, Khu đô thị Vinhomes Central Park mang không gian phong cách New York đến với Sài Gòn, còn Vinhomes Times City với phong cách Tây Âu hiện đại cùng hệ thống tiện ích đa dạng...

Trên bức tranh đa sắc đó, The Sakura là một mảnh ghép mang phong cách Nhật Bản - vốn là một quốc gia có gu thưởng thức cuộc sống cùng lối chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần luôn được đề cao. Vinhomes đã bắt tay với Samty - đơn vị bất động sản đến từ xứ sở mặt trời mọc, cùng xây dựng không gian sống phong cách Nhật đầu tiên mang thương hiệu Vinhomes tại Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm - Hà Nội). Nhờ việc được xây dựng bởi những người am tường về văn hóa, lối sống xứ Phù Tang, phân khu The Sakura tại khu Tây Hà Nội hứa hẹn đem đến không gian vượt trội về hạ tầng, tiện ích lẫn cảnh quan.

Tại phân khu này, chủ đầu tư xây dựng những khung cảnh mang dấu ấn Nhật với những khung cảnh như vườn Thiền thanh tĩnh, thung lũng Hokkaido ngát hương hoa, cầu Hinoki rực rỡ...