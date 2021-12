Những tiện ích của tổ hợp nghỉ dưỡng phong cách Vogue

Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western với hệ tiện ích độc đáo, đáp ứng được nhu cầu của thế hệ người trẻ năng động, thành đạt.

Nếu mô hình nghỉ dưỡng truyền thống thường hướng đến những giá trị thiên nhiên, nằm xa trung tâm, giúp tái tạo năng lượng và cân bằng thân-tâm-trí, thì xu hướng nghỉ dưỡng của giới trẻ thành đạt thuộc thế hệ Millennials ngày nay đã góp phần tạo nên những mô hình nghỉ dưỡng mới.

Là thế hệ có nhiều đặc điểm tính cách khác biệt như cởi mở, đam mê sự mới mẻ và lối sống năng động thiên về sự cân bằng, có tâm lý chờ đợi "nhiều thứ hơn một", người trẻ Millennials luôn hướng đến những kỳ nghỉ "tích hợp", nơi có thể vừa nghỉ dưỡng, thư giãn, giải trí, thưởng thức nghệ thuật, vừa có thể kết hợp làm việc từ xa, giải quyết công việc một cách đa nhiệm nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Đó là lý do những dự án theo mô hình khu nghỉ dưỡng tích hợp rất "được lòng" các bạn trẻ đề cao trải nghiệm và dấu ấn cá nhân trong lối sống.

Tiên phong với mô hình Vogue Integrated Resort tại Việt Nam, Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western của Tập đoàn Danh Khôi được đầu tư hệ tiện ích tích hợp độc đáo và khác biệt, mang đậm dấu ấn thời trang, đáp ứng được mong muốn về một điểm đến lý tưởng của thế hệ người trẻ năng động, thành đạt.

Hệ tiện ích tích hợp đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng

Từ việc nghiên cứu sở thích của du khách và thấu hiểu tâm lý những người trẻ thích gặp gỡ, kết nối, tận hưởng cuộc sống, Tập đoàn Danh Khôi đã kiến tạo nên một hệ tiện ích tích hợp "all in one" nhằm đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu đa dạng như nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp làm việc.

Phối cảnh hệ tiện ích cao cấp tại Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Theo đó, du khách sẽ được trải nghiệm những tiện ích nghỉ dưỡng "đánh thức mọi giác quan" hướng đến chuẩn wellness như thả mình giữa dòng sông lười Seine, đắm mình trong hồ bơi Maldives, thư giãn tại ốc đảo Morocco, hồ bơi tràn bờ view biển, vườn Zen, chia sẻ khoảnh khắc cùng gia đình và bạn bè tại Rooftop Grill & Bar, Babylon BBQ Garden...

Với những ai yêu thích tiệc tùng, có thể gia nhập vào các không gian sôi động tại Beer Hub Brussels tầng 16 hay phòng trà và vườn treo Babylon tầng 30. Đây là điểm đến được yêu thích của giới trẻ khi có thể vừa tận hưởng không khí sôi động, vừa thưởng thức một món đồ uống yêu thích và phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp vịnh biển Non Nước – một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh (tạp chí Forbes bình chọn).

Phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western còn có hệ thống phòng tập Olympus Gym, Yoga Bay với trang thiết bị hiện đại, giúp du khách có được cuộc sống cân bằng, khỏe mạnh.

Các fan hâm mộ ẩm thực hoàn toàn có thể tận hưởng những món ăn ngon giữa không gian sang trọng của chuỗi nhà hàng với đa dạng nền ẩm thực đến từ các quốc gia như nhà hàng Hachimora, nhà hàng Aqua, nhà hàng Jet’aime, nhà hàng Panorama. Trong đó, nhà hàng Panorama là điểm nhấn đáng chú ý khi mang đến trải nghiệm thời thượng, mở ra toàn cảnh thành phố tuyệt đẹp từ trên cao cho các thực khách dùng bữa.

Hướng đến trải nghiệm thời trang và nghệ thuật

"Thế hệ trẻ hiện nay có những ý tưởng sáng tạo mới lạ, cách thưởng thức nghệ thuật phong phú và nắm bắt xu hướng rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn một số nước", nhiếp ảnh gia nổi tiếng Minh Hòa chia sẻ.

Sinh ra trong thời đại bùng nổ công nghệ, thế hệ Millennials rất thích trải nghiệm những gì liên quan đến phim ảnh, thời trang, nghệ thuật. Nắm bắt tâm lý này, Tập đoàn Danh Khôi đã định hướng xây dựng hệ tiện ích tại dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western mang nhiều giá trị nghệ thuật, giải trí nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm của các khách hàng trẻ tuổi thành đạt.

Không gian tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western thu trọn vẻ đẹp vịnh biển Non Nước. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Thông qua loạt tiện ích như phim trường Hollywood, phòng thu âm La Scala, phố thời trang Milan, khu biểu diễn nghệ thuật Aria Art... dự án hứa hẹn sẽ là địa điểm được lựa chọn để ra mắt bộ sưu tập mới theo mùa, phim trường sản xuất những bộ phim ăn khách, chụp ảnh tạp chí hoặc là nơi giới trẻ lui đến để được gặp gỡ ngôi sao thần tượng, trải nghiệm những tiện ích thời thượng.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hàng đầu của các sự kiện thời trang, chương trình công chiếu và biểu diễn nghệ thuật trong nước và quốc tế, phục vụ nhu cầu làm việc, tham dự sự kiện, gặp gỡ giới nghệ sỹ, doanh nhân thành đạt, cập nhật những xu hướng thời trang và nghệ thuật mới nhất.

"Những sản phẩm có sự bắt nhịp với phim ảnh, thời trang, nghệ thuật luôn là con đường ngắn nhất đến thẳng trái tim của tập khách hàng trẻ tuổi, thích trải nghiệm và sẵn sàng đầu tư cho những trải nghiệm đáng giá giúp nâng tầm phong cách, khẳng định cá tính riêng và giá trị thương hiệu", chị Nguyễn Khánh Vy - Quản lý Marketing cấp cao phòng Phát Hành Phim & Sáng Tạo Nội Dung tại CGV - Hệ thống phát hành phim và cụm rạp chiếu phim đa quốc gia của Hàn Quốc chia sẻ.

Hướng đến trải nghiệm nghệ thuật cộng hưởng với hệ tiện ích cao cấp đáp ứng nhu cầu toàn diện của mọi đối tượng khách hàng, chính là điểm nhấn khác biệt mà Tập đoàn Danh Khôi kiến tạo tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western. Bằng những nỗ lực không ngừng nhằm mang đến các giá trị khác biệt cho khách hàng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng dành cho người trẻ thành đạt, năng động, đồng thời là một hạng mục đầu tư sinh lời hấp dẫn trên thị trường.

Thu Hương