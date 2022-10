Những thương hiệu uy tín tạo nên dự án New Lavida

Bình DươngĐược kỳ vọng trở thành dự án nhà ở xã hội chất lượng cao, New Lavida có hệ tiện ích hiện đại, mang đến chất lượng sống tốt nhất cho người lao động.

New Lavida tọa lạc tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương với quy mô 12.000m2, xây dựng theo mô hình khu phức hợp Nhà ở xã hội - thương mại - công viên trường học.

Ông Bùi Ngươn Phong - Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Phong, đơn vị phát triển New Lavida cho biết, đây sẽ là một sản phẩm nhà ở xã hội không khác gì nhà ở thương mại. Dự án được phát triển với đầy đủ các tiện ích phục vụ cuộc sống như trường học, công viên, khu thể thao giải trí cộng đồng, hồ bơi, khu trung tâm mua sắm, vườn cảnh quan... đáp ứng nhu cầu cư dân.

Phối cảnh New Lavida tại Bình Dương với quy mô 12.000m2. Ảnh: Tập đoàn Lê Phong

Lê Phong đã thể hiện kinh nghiệm và uy tín của mình qua các sản phẩm nhà phố thương mại và dòng căn hộ cao cấp như The Emerald Golf View và The Emerald 68.

Khi thực hiện New Lavida, tập đoàn đã định vị dự án là nhà ở xã hội chất lượng cao nên trong lần hợp tác này, Lê Phong đã "bắt tay" với hàng loạt đối tác tên tuổi hàng đầu trên thị trường để bảo chứng cho chất lượng của New Lavida.

Đại diện các đơn vị uy tín trong lĩnh vực bất động sản cùng hợp tác xây dựng dự án New Lavida. Ảnh: Tập đoàn Lê Phong

Trong đó, bảo đảm cho chất lượng và tiến độ thi công là Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng - CBM, tư vấn giám sát là Công ty Quản lý DSPcons Việt Nam.

Dự án được kinh doanh tiếp thị bởi Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Danh Khôi (DKRS). Đặc biệt, đây cũng là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được quản lý và vận hành chuyên nghiệp từ Anabuki – thương hiệu với hơn 50 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản sẽ mang đến cho cư dân tương lai cơ hội trải nghiệm dịch vụ cao cấp tại không gian sống dành cho người lao động có thu nhập thấp.

New Lavida là tổ hợp căn hộ cao 30 tầng, nằm ngay vị trí tại trung tâm TP Dĩ An, liền kề Vincom Dĩ An cùng nhiều tiện ích ngoại khu đã hiện hữu, dễ dàng kết nối nhanh chóng đến các khu công nghiệp cũng như đi đến TP HCM chỉ từ 15 phút.

Khu phức hợp Nhà ở xã hội - Thương mại - Công viên trường học New Lavida được quy hoạch theo mô hình đô thị hiện đại. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Lê Phong

Với quy mô lên đến 12.000m2, được quy hoạch chuẩn theo mô hình đô thị hiện đại, New Lavida với chuỗi tiện ích đầy đủ và hiện đại như hồ bơi, công viên, đường dạo bộ, cửa hàng tiện lợi, gym, spa, cà phê cùng trường học với diện tích hơn 2.000m2 trong nội khu dự án.

Theo ông Phong, để có được một căn nhà là một bước ngoặt lớn, một ước mơ thậm chí là một gia tài phải tích luỹ cả một đời của nhiều người lao động. Giá nhà ở liên tục tăng cao nên việc có được một nơi ở ổn định thêm phần thách thức.

Từ trăn trở này cũng như thấu hiểu việc phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp là trách nhiệm của doanh nghiệp phụng sự xã hội, đại diện Lê Phong mong rằng với dự án nhà ở xã hội New Lavida sẽ giúp người lao động nhanh chóng sở hữu ngôi nhà mơ ước, góp phần thiết thực cải tạo môi trường sống, nâng cao chất lượng sống của người dân và từ đó tiên phong thay đổi diện mạo mới cho các dự án nhà ở xã hội.

Phối cảnh các tiện ích tại New Lavida. Ảnh: Tập đoàn Lê Phong

Chủ đầu tư còn mang đến chính sách hỗ trợ tài chính nhằm giảm tải áp lực cho người mua nhà. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị căn hộ với lãi suất 4,8% mỗi năm trong vòng 25 năm. Người mua nhà được thanh toán chia nhỏ thành nhiều đợt cho đến khi nhận nhà (dự kiến quý I/2024) giúp cân đối dòng tiền tốt nhất. Ví dụ với căn hộ 900 triệu đồng, khách hàng chỉ cần trả trước 10% giá trị căn hộ - tương đương với khoảng 90 triệu đồng, số tiền còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay lãi suất tối ưu với khoản trả cả gốc lẫn lãi khoảng 5 triệu mỗi tháng.

Với mức giá từ 900 triệu đồng cùng gói vay ưu đãi không thể tốt hơn thì không chỉ những gia đình lao động trẻ mà nhiều người trẻ độc thân thu nhập thấp cũng có khả năng mua được nhà.

Yên Chi