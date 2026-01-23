Những thương hiệu ôtô Trung Quốc bán nhiều nhất ở châu Âu

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc phá vỡ kỷ lục doanh số tại châu Âu trong 2025, với các thương hiệu ăn khách nhất gồm MG, BYD và Chery.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã âm thầm mở rộng chỗ đứng ở châu Âu trong nhiều năm, và sự hiện diện ngày càng tăng của họ đang khiến các đối thủ trong nước phải cảnh giác. Vào tháng 12/2025, các mẫu xe từ các thương hiệu Trung Quốc chiếm thị phần kỷ lục trên toàn thị trường châu Âu. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường tăng trưởng rộng hơn, với doanh số cả tháng 12 và cả năm 2025 đều vượt trội so với năm trước.

Số liệu bán hàng từ Dataforce, bao gồm 98% tổng số lượng xe bán ra trên thị trường EU, Anh và EFTA, cho thấy 13.295.075 xe mới bán ra ở châu Âu vào năm 2025, tăng đáng kể so với 12.994.720 xe được giao vào 2024.

MG ZS hybrid tại Đức. Ảnh: MG

Theo Auto News, tháng 12/2025 đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của cả năm. Doanh số hàng tháng tăng từ 1.070.043 lên 1.151.209, nhờ hiệu suất mạnh mẽ ở một số thị trường trọng điểm, bao gồm cả Anh.

Nhưng tháng 12/2025 không chỉ đánh dấu sự tăng trưởng chung. Lần đầu tiên, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cùng nhau bán được hơn 100.000 xe trong một tháng, với 109.864 chiếc được bán cho người mua ở châu Âu.

Không chỉ doanh số chung của tháng 12 tăng 126%, mà tính cả năm 2025, doanh số của các thương hiệu này tổng cộng 810.982 xe, tăng 99% so với 2024, giúp họ chiếm 6,1% thị phần thị trường châu Âu vào cuối năm 2025. Con số này có vẻ vẫn còn khiêm tốn, nhưng xu hướng đang tăng mạnh.

Tập đoàn ôtô Trung Quốc bán chạy nhất là SAIC, bao gồm cả thương hiệu MG vẫn đang rất thành công. Tập đoàn này bán được 307.812 xe tại châu Âu trong 2025, tăng từ 244.121 xe của năm trước đó. MG chiếm 307.282 trong số này, phần còn lại là 530 xe của thương hiệu Maxus.

BYD là hãng có doanh số tốt thứ hai với tổng số xe bán ra năm 2025 đạt 186.612 chiếc, tăng mạnh so với 49.590 chiếc năm 2024. Sự tăng trưởng này phần lớn nhờ vào các mẫu xe phổ biến như Seal U, Dolphin Surf, Sealion 9 và Seal. Riêng Seal U bán được 79.407 chiếc, trong đó 72.667 chiếc là xe hybrid cắm điện, trở thành mẫu PHEV bán chạy nhất châu Âu năm nay.

Chery cũng có doanh số năm 2025 đạt 120.207 chiếc, tăng mạnh so với chỉ 17.038 chiếc năm 2024. Thương hiệu Jaecoo có màn ra mắt đặc biệt ấn tượng, với doanh số tăng từ 2.490 lên 56.944 chiếc. Omoda cũng tăng trưởng đáng kể, từ 14.540 chiếc lên 52.950 chiếc.

Tập đoàn Geely cũng ghi nhận kết quả khả quan, với 400.725 xe bán ra tại châu Âu trong 2025. Trong số đó, 332.226 xe là các mẫu Volvo, vẫn chiếm phần lớn doanh số của tập đoàn tại châu Âu.

Doanh số đều tăng đối với các thương hiệu khác của Geely, bao gồm Lynk & Co, Polestar và Zeekr. Đặc biệt, Polestar chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, bán được 47.579 xe so với 30.546 xe năm 2024, chủ yếu nhờ sự ra mắt của Polestar 4, đóng góp 26.316 chiếc.

Leapmotor, được Stellantis hậu thuẫn, là một thương hiệu khác đang lên, leo lên vị trí thứ 6 trong số các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tại châu Âu với 33.567 xe bán ra. Mẫu xe điện cỡ nhỏ T03 của hãng chiếm 60% con số đó, cho thấy nhu cầu tiếp tục đối với các lựa chọn xe điện giá rẻ hơn trong khu vực.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang bắt đầu thách thức các thương hiệu lâu đời hơn trong bảng xếp hạng. MG kết thúc năm ở vị trí thứ 16 chung cuộc tại châu Âu, vượt qua các tên tuổi như Cupra, Nissan và Fiat. BYD leo lên vị trí thứ 22, đánh bại Suzuki, Mini và Mazda. Jaecoo, Omoda và Polestar cũng lọt vào top 35.

Mỹ Anh