Những thương hiệu ôtô tốn ít chi phí bảo dưỡng nhất

MỹBa thương hiệu có chi phí vận hành thấp nhất trong 10 năm là hai hãng xe sang Mỹ, Buick và Lincoln, cùng hãng Nhật Toyota.

Theo khảo sát thường niên của Consumer Reports (CR - tạp chí tiêu dùng nổi tiếng của Mỹ), chi phí bảo hành và sửa chữa ôtô có thể chênh đến 15.000 USD nếu chọn sai thương hiệu.

Chi phí sở hữu một chiếc xe không chỉ dừng lại khoản tiền khi mua xe. Câu hỏi quan trọng là chủ sở hữu có đủ khả năng chi trả cho các khoản bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ giọt trong suốt thời gian sử dụng hay không.

Để giúp xác định chi phí tăng lên như thế nào theo thời gian và khác nhau giữa các thương hiệu, CR hỏi các thành viên về số tiền họ đã chi trả cho tổng chi phí bảo dưỡng (thay dầu, lốp...) và sửa chữa trong 12 tháng qua, không bao gồm chi phí liên quan đến sửa chữa va chạm hoặc sự không chắc chắn về giá cả do lạm phát hoặc thuế quan.

Buick là thương hiệu ôtô tốn ít chi phí vận hành nhất trong 10 năm. Ảnh: Buick

Kết quả cho thấy sự khác biệt đáng kể về chi phí khi xe càng cũ vì càng có tuổi, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa càng tăng. Việc biết chi phí sở hữu điển hình của mỗi thương hiệu có thể giúp tiết kiệm tiền về lâu dài bằng cách tránh những bất ngờ, bằng cách chọn một thương hiệu ít tốn kém hơn để bảo dưỡng hoặc bằng cách lập ngân sách phù hợp.

Việc tính toán chi phí bảo dưỡng cho xe đời mới khá phức tạp vì nhiều thương hiệu - bao gồm BMW, Nissan và Toyota - có các giai đoạn bảo dưỡng miễn phí cho xe mới. Và thông thường, xe cần rất ít công việc bảo dưỡng trong vài năm đầu sở hữu, ngoài việc thay dầu và đảo lốp. Hầu hết các bảo hành xe mới đều kéo dài ít nhất ba năm, và các sửa chữa, nếu cần, đều được bảo hành trong thời gian đó. Tuy nhiên, phân tích cho thấy chi phí có thể tăng vọt khi thời hạn bảo hành và bảo dưỡng miễn phí hết hạn.

CR trình bày chi phí tích lũy trong năm thứ nhất đến năm thứ 5, năm thứ 6 đến năm thứ 10, và tổng chi phí trong 10 năm. Các thương hiệu được xếp hạng theo tổng chi phí trong 10 năm.

Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa theo thương hiệu

Khi so sánh chi phí tích lũy theo từng thương hiệu trong các năm 1-5 và 6-10, Buick (thương hiệu hạng sang thuộc General Motors) có chi phí bảo dưỡng thấp nhất trong số tất cả các nhà sản xuất ôtô, tiếp theo sát là Lincoln (thương hiệu hạng sang thuộc Ford). Đứng thứ ba là Toyota.

Toyota RAV4 tại Mỹ. Ảnh: Toyota

Theo Steven Elek, người phụ trách phân tích dữ liệu ôtô tại CR, đây là một điểm quan trọng cần lưu ý đối với những người mua xe hạng sang: hai thương hiệu nội địa có chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thấp hơn so với tất cả các thương hiệu khác - dù là xe phổ thông hay xe hạng sang. Một lý do là các nhà sản xuất ôtô nội địa Mỹ thường có phụ tùng rẻ hơn khi cần sửa chữa, và những khoản tiết kiệm này cũng áp dụng cho các thương hiệu cao cấp.

Ở cuối bảng xếp hạng, một số thương hiệu xe hạng sang của châu Âu nằm ở nhóm các thương hiệu tốn kém nhất, cụ thể là Audi, BMW, Land Rover, Mercedes, Porsche và Volvo. Ngay cả giữa các thương hiệu danh tiếng này, vẫn có sự khác biệt đáng kể, với chi phí của Audi và BMW thấp hơn hàng nghìn USD trong 10 năm so với Mercedes, Porsche và Land Rover. Ngược lại, chi phí 10 năm của Buick và Lincoln chỉ bằng 25% so với Land Rover.

Hiểu được sự khác biệt về chi phí giữa các thương hiệu có thể giúp lập ngân sách chi tiêu cho chiếc xe hiện tại và định hướng quyết định mua xe tiếp theo, theo ông Elek.

Mỹ Anh