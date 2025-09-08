Những thương hiệu ôtô nhiều khách hàng trung thành nhất

MỹGeneral Motors dẫn đầu các nhà sản xuất đa thương hiệu, trong khi Ford đạt tỷ lệ trung thành cao nhất so với bất cứ thương hiệu riêng lẻ nào.

Các hãng sản xuất ôtô ngày càng phải nỗ lực để giữ chân khách hàng trong bối cảnh tỷ lệ người mua dần rời bỏ thương hiệu và cạnh tranh khốc liệt. Nghiên cứu mới của S&P Global cho thấy những thương hiệu có tỷ lệ khách hàng trung thành cao nhất, trong khi nhiều đối thủ đối mặt khó khăn.

Dữ liệu trong giai đoạn tháng 1-6, General Motors (GM) dẫn đầu tất cả các nhà sản xuất đa thương hiệu với tỷ lệ trung thành là 68,1%. Các tập đoàn Ford, Toyota, Hyundai, Honda và Volkswagen lần lượt đứng sau.

Expedition - một trong số những sản phẩm giúp Ford đạt tỷ lệ khách hàng trung thành cao nhất trong số các thương hiệu riêng lẻ. Ảnh: Ford

Nghiên cứu không phân tích chi tiết tỷ lệ trung thành của từng thương hiệu trực thuộc GM, nhưng tiết lộ rằng Chevrolet Equinox được xếp hạng là mẫu xe dẫn đầu về mức độ trung thành với 42,7%.

Xét theo từng thương hiệu, Ford đứng đầu với tỷ lệ trung thành là 58,9%. Theo sát phía sau là Chevrolet, Toyota, Tesla và Honda, mặc dù điểm số của Tesla đã giảm hơn 12 điểm xuống còn 56%. Thành tích của Ford được củng cố bởi các mẫu xe như series F, Expedition và Bronco Sport, mỗi mẫu xe đều đạt tỷ lệ trung thành trên 60%.

Mini ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, nâng tỷ lệ trung thành lên 4,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Fiat tụt lại phía sau toàn bộ thị trường với tỷ lệ trung thành chỉ 4,3%.

Nghiên cứu cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, mức độ trung thành với thương hiệu trung bình của toàn ngành công nghiệp ôtô đạt 51,1%, giảm 1,4% so với cùng kỳ 2024, nhưng cao hơn một chút so với mức 50,6% trong nửa đầu năm 2023 và mức 50,6% trong nửa đầu 2022. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với mức 52,7% trong nửa đầu năm 2021 và 54,8% trong nửa đầu 2020.

Theo S&P, khoảng một nửa số thương hiệu ghi nhận mức độ trung thành giảm ít nhất một điểm phần trăm so với cùng kỳ 2024. Cả phân khúc phổ thông và cao cấp đều bị ảnh hưởng.

Khi người mua ngày càng ít gắn bó với cùng một thương hiệu, hoạt động chinh phục khách hàng tăng lên. Trong nửa đầu năm 2025, khối lượng chinh phục của các thương hiệu phổ thông tăng 7,6%, trong khi các thương hiệu cao cấp tăng 6,2%.

Mỹ Anh