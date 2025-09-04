Những thương hiệu ôtô có trải nghiệm công nghệ AI tốt nhất

MỹHyundai là quán quân năm thứ 6 liên tiếp của phân khúc xe phổ thông, trong khi thương hiệu con Genesis đứng đầu phân khúc xe sang.

Trong ngành công nghiệp ôtô, các tính năng dựa trên AI đang định hình cách mọi người tương tác với xe hơi. Nghiên cứu mới của J.D. Power nhận thấy rằng mặc dù một số tính năng này được người tiêu dùng đón nhận, vẫn còn nhiều tính năng khác cần được cải thiện trước khi thực sự mang lại trải nghiệm lái xe tốt hơn.

Là một phần trong việc mở rộng Nghiên cứu chỉ số trải nghiệm công nghệ ôtô (TXI) hàng năm, J.D. Power xem xét 7 công nghệ dựa trên AI mà về mặt lý thuyết sẽ nâng cao trải nghiệm lái xe. Trong số đó, một trong những thành công rõ ràng là hệ thống điều hòa thông minh, tự động quản lý hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa để cân bằng giữa sự thoải mái và hiệu quả.

Những thương hiệu nào tốt nhất về công nghệ?

Nghiên cứu so sánh các nhà sản xuất ôtô về mức độ sử dụng công nghệ tổng thể. Genesis một lần nữa dẫn đầu năm thứ 5 liên tiếp, theo sau là Cadillac và Lincoln.

Bảng xếp hạng chỉ số trải nghiệm công nghệ 2025 với quán quân là Genesis ở phân khúc xe sang. Ảnh:J.D. Power

Điểm trung bình của phân khúc xe cao cấp được nâng lên 671 với sự góp mặt của Tesla và Rivian, nhưng cả hai đều bị loại khỏi bảng xếp hạng vì không đáp ứng các tiêu chí đánh giá của nghiên cứu. Tesla đạt điểm số nổi bật là 873 và Rivian đứng thứ hai với 730, theo J.D. Power.

Ở thị trường phổ thông, Hyundai đạt điểm số cao nhất về đổi mới (đứng đầu với năm thứ 6 liên tiếp), tiếp theo là Kia và Mitsubishi, xếp trên GMC, Mini và Toyota.

Các thương hiệu thuộc Stellantis như Jeep, Ram và Chrysler xếp cuối bảng, trong khi Jaguar giữ vị trí thấp nhất trong số các thương hiệu cao cấp.

Thông minh hơn - thoải mái hơn

Nghiên cứu cho thấy chủ sở hữu sử dụng các hệ thống này báo cáo ít hơn 6,3 sự cố trên 100 xe (PP100) so với trước đây, một sự cải thiện đáng kể. Các nghiên cứu rộng hơn cũng chứng minh điều này, kèm lưu ý rằng hệ thống điều hòa thông minh hiện đang cải thiện cả điểm chất lượng xe và sự hài lòng của khách hàng nói chung.

Các hệ thống dựa trên AI khác cũng đang cho thấy triển vọng, như hệ thống đánh lửa thông minh và chế độ tùy chọn của người lái. Hệ thống mua sắm và thanh toán trên xe cũng thu hút sự chú ý, với 62% chủ sở hữu bày tỏ sự quan tâm. Các ứng dụng phổ biến nhất là thanh toán nhiên liệu, phí cầu đường, đỗ xe hoặc sạc xe điện. Các thiết kế trước đây gặp khó khăn với menu rườm rà và ứng dụng hạn chế.

Bảng xếp hạng chỉ số trải nghiệm công nghệ 2025 với quán quân là Hyundai ở phân khúc phổ thông. Ảnh:J.D. Power

Theo nghiên cứu, thế hệ tiếp theo có thể thành công nếu các nhà sản xuất ôtô tập trung vào việc mua sắm đơn giản, nhanh chóng gắn liền trực tiếp với trải nghiệm lái xe.

Camera điểm mù là một trong những công nghệ được đánh giá cao nhất, với 93% tài xế cho biết họ sử dụng chúng thường xuyên và 74% muốn trang bị tính năng này cho chiếc xe tiếp theo. Các mẫu xe trang bị camera điểm mù cũng có xu hướng bán chạy hơn so với những mẫu không có, nhấn mạnh giá trị của công nghệ.

Những tính năng chưa đạt yêu cầu

J.D. Power kết luận rằng các chế độ rửa xe đang ngày càng phổ biến trên thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng để cải thiện. Các mô hình này tự động chuẩn bị xe để rửa, nhưng chế độ này thường bị ẩn trong hệ thống thông tin giải trí, và 38% chủ xe cho biết họ cần hướng dẫn tốt hơn về cách sử dụng.

Hyundai Santa Fe được đánh giá cao về các tính năng kết nối, chìa khóa kỹ thuật số dựa trên điện thoại, cũng như hệ thống hỗ trợ tài xế với camera giám sát điểm mù. Ảnh: Hyundai

Tương tự, công nghệ nhận dạng vẫn là một điểm nghẽn, với tỷ lệ sự cố cao nhất trong nghiên cứu. Chỉ riêng xác thực sinh trắc học đã có trung bình hơn 29 sự cố trên 100 xe, trong khi điều khiển không chạm hoặc các nút ẩn và giám sát trực tiếp người lái mỗi loại có hơn 19 sự cố.

"Công nghệ thông minh dường như không chỉ dự đoán nhu cầu của người lái mà còn giảm bớt khối lượng công việc và một số khó khăn mà người lái xe gặp phải với các hệ thống kỹ thuật số", Kathleen Rizk, giám đốc cấp cao về đánh giá trải nghiệm người dùng và công nghệ tại J.D. Power, cho biết. "Điều quan trọng nhất đối với chủ xe - và do đó đối với các nhà sản xuất ôtô và nhà cung cấp - là mức độ hữu ích của công nghệ và liệu nó có nâng cao trải nghiệm lái xe của họ hay không".

Mỹ Anh