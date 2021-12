Những thương hiệu lớn tại dự án The Aston Luxury Residence

Khánh HòaĐơn vị phát triển Tập đoàn Danh Khôi và những đối tác chiến lược nhằm mang tới chất lượng cho dự án The Aston Luxury Residence.

Hiện nay, các doanh nghiệp bất động sản lớn tăng cường hợp tác cùng những thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế từ nhà thầu xây dựng, thiết kế đến đơn vị quản lý vận hành... để kiến tạo các dự án quy mô tại các thành phố lớn từ Bắc tới Nam. Dự án The Aston Luxury Residence trên cung đường Trần Phú sầm uất của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cũng đi theo xu hướng này khi quy tụ hàng loạt thương hiệu danh tiếng trong nước và quốc tế.

Phối cảnh dự án The Aston Luxury Residence bên vịnh Nha Trang. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Là tổ hợp căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và giải trí, The Aston Luxury Residence gồm 3 tháp căn hộ cao từ 24-27 tầng với 1.341 căn hộ đa dạng diện tích, sở hữu lâu dài.

Đơn vị phát triển dự án là Tập đoàn Danh Khôi, đang tiên phong phát triển chuỗi đô thị biển tại các thành phố du lịch. Một số dự án bất động biển đang được triển khai như The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort, Nhơn Hội New City, Kỳ Co Gateway, Takashi Ocean Suite Kỳ Co (Bình Định), Aria Vũng Tàu Hotel & Resort... Đối với The Aston Luxury Residence, tập đoàn này kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm thành phố biển du lịch nổi tiếng, đóng góp vào phát triển kinh tế chung của tỉnh Khánh Hòa.

Dự án nhận được sự đồng hành của nhiều đối tác uy tín trên thị trường. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Đồng hành cùng Danh Khôi là sự góp mặt của nhiều đối tác lớn như liên danh nhà thầu Central và Thế Sơn, đơn vị thiết kế nội thất DKO, đơn vị quản lý vận hành Savills, đơn vị giám sát xây dựng Apave, thiết bị vệ sinh nhà bếp cung cấp bởi Kohler... Sự hội tụ của những thương hiệu uy tín sẽ góp phần mang đến đẳng cấp cho căn hộ The Aston Luxury Residence.

Trong đó, nhà thầu chính của dự án là Công ty cổ phần xây dựng Central đã để lại nhiều dấu ấn với hàng loạt các dự án như Empire City, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park, Thảo Điền Green Tower... Đơn vị tư vấn quản lý vận hành Savills hiện có hơn 600 văn phòng tư vấn phủ sóng toàn cầu, sẽ phân tích và đưa ra giải pháp vận hành tối ưu cho dự án. Đơn vị giám sát thi công, đảm bảo chất lượng công trình là Apave Châu Á - một công ty trong hệ thống Tập đoàn Apave uy tín của Pháp sẽ thực hiện kiểm định, kiểm soát rủi ro và giám sát độc lập theo chuẩn mực quốc tế.

Phối cảnh nội thất phòng ngủ trong căn hộ The Aston Luxury Residence. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Đơn vị thiết kế nội thất DKO Architecture nổi tiếng đến từ Australia lấy giá trị sức khỏe và hạnh phúc của mỗi cư dân là trọng tâm vào trong từng đường nét thiết kế. Theo đó, thiết kế các căn hộ hạng sang The Aston Luxury Residece đều mang đặc tính thông thoáng, khai thác tối đa ánh sáng và gió trời, tối ưu công năng sử dụng. Tất cả tạo dựng một không gian sống tinh tế, tôn vinh vẻ đẹp sang trọng và xứng tầm với chủ nhân.

Tập đoàn Danh Khôi còn hợp tác cùng ngân hàng PVcombank đưa ra các chính sách hỗ trợ lãi suất linh hoạt như chương trình "đòn bẩy tài chính 24 tháng 3 không" - không lãi suất, không trả nợ gốc, không phí trước hạn. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận gói bảo hiểm "An tâm đầu tư - Bảo vệ lợi nhuận" trị giá lên đến 350 triệu đồng, chương trình hỗ trợ khai thác cho thuê cùng nhiều ưu đãi khác.

Yên Chi