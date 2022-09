Những thực phẩm tăng cường miễn dịch cho cơ thể

Một số loại thực phẩm có thể giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm trùng khác.

Theo Healthline, một số thực phẩm dưới đây giúp cung cấp dưỡng chất, củng cố và tăng cường miễn dịch để cơ thể luôn khỏe mạnh:

Trái cây họ cam

Các loại trái cây họ cam quýt đều chứa nhiều vitamin C như bưởi, cam, quýt, chanh... Nhiều người thường tăng cường bổ sung vitamin C khi cơ thể cảm thấy ốm yếu. Đó là vì vitamin C có vai trò duy trì hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Vitamin C được làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng.

Liều lượng bổ sung mỗi ngày được khuyến nghị là 75mg với phụ nữ và 90mg với nam giới. Nếu bổ sung vitamin qua thực phẩm chức năng, tránh dùng nhiều hơn 2.000mg mỗi ngày.

Trái cây họ cam chứa nhiều vitamin C giúp tăng sản xuất tế bào bạch cầu, chống lại các tác nhân nhiễm trùng. Ảnh: Pinterest

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ được coi là loại quả có nhiều vitamin C nhất trong số các loại trái cây, rau quả. Loại quả này chứa gần gấp 3 lần (127 mg) lượng vitamin C so với cam Mỹ (45 mg). Ngoài việc tăng cường miễn dịch, duy trì làn da khỏe mạnh nhờ chứa vitamin C, ớt chuông đỏ còn có chứa beta carotene được chuyển hóa thành vitamin A khi cơ thể hấp thụ, hỗ trợ sáng mắt, tránh đau mỏi mắt.

Gừng

Gừng là loại gia vị được dùng trong giảm viêm, giảm đau họng và các bệnh viêm nhiễm khác. Gừng cũng có thể giúp giảm buồn nôn, giảm cơn đau mạn tính và đặc biệt giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Cải bó xôi

Cải bó xôi (rau bina) vừa giàu vitamin A,C vừa chứa nhiều chất chống oxy hóa và beta carotene giúp chống nhiễm trùng ở hệ miễn dịch. Để vẫn giữ được chất dinh dưỡng không nên chế biến rau bina quá lâu, nấu chín nhẹ giúp cơ thể hấp thụ vitamin A dễ dàng hơn.

Sữa chua

Sữa chua có thể kích thích hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại bệnh tật. Sữa chua giàu vitamin D giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Nên bổ sung sữa chua không đường hoặc dùng kèm cùng trái cây, mật ong.

Tỏi

Tỏi từ xưa đến nay đều được coi là loại gia vị có nhiều công dụng: chống nhiễm trùng, chống viêm và tăng đề kháng... Công dụng tăng cường miễn dịch của tỏi là nhờ hợp chất chứa lưu huỳnh có tên allicin.

Tỏi chứa allicin giúp tăng đề kháng, chống nhiễm trùng, chống viêm... Ảnh: Pinterest

Các loại hạt

Hạnh nhân, hạt hướng dương có chứa nhiều vitamin E giúp phòng ngừa cảm lạnh, là chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Đây là vitamin hòa tan trong chất béo nên bổ sung cùng hạnh nhân cũng là giải pháp hữu hiệu để phát huy hiệu quả tối đa. Trong hạt hướng dương còn chứa phốt pho, magiê và vitamin B6, E, giàu selen hỗ trợ cơ thể tăng cường sức khỏe.

Nghệ

Loại gia vị này đã được sử dụng như một chất chống viêm trong điều trị cả viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp. Nghệ chứa nhiều curcumin có thể giúp giảm tổn thương cơ do tập thể dục, nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy đây là gia vị có tác dụng tăng cường miễn dịch tốt.

Trà xanh

Flavonoid, một loại chất chống oxy hóa có trong trà xanh có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch. Trà xanh cũng là một nguồn cung cấp axit amin L-theanine, hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong các tế bào T.

Đu đủ

Đu đủ cũng là một loại trái cây chứa nhiều vitamin C và enzym tiêu hóa papain có tác dụng chống viêm rất tốt. Trong đu đủ có chứa hàm lượng kali, magiê và folate lớn, rất tốt cho sức khỏe tổng thể.

Thịt gia cầm

Các món từ thịt gia cầm như súp có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của cảm lạnh. Trong thịt gà cũng chứa nhiều vitamin B-6, đóng vai trò quan trọng trong nhiều phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể, giúp gia tăng sự hình thành của các tế bào hồng cầu mới.

Hải sản có vỏ

Một số loại hải sản có vỏ chứa nhiều kẽm như hàu, cua, tôm, trai... Cơ thể cần kẽm để thúc đẩy quá trình hoạt động hiệu quả của các tế bào miễn dịch. Tuy nhiên, không nên bổ sung quá nhiều kẽm có thể ức chế chức năng hệ thống miễn dịch. Liều lượng bổ sung kẽm được khuyến nghị là 11mg/ ngày với nam giới trưởng thành và 8mg/ ngày ở phụ nữ trưởng thành.

Ngoài các thực phẩm trên, để duy trì hệ miễn dịch tốt, mỗi người nên duy trì các thói quen tốt như: tránh hút thuốc, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc, giảm stress và tránh sử dụng quá nhiều rượu, bia... Nếu thường xuyên bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch nên đi khám để chữa trị kịp thời.

Bảo Bảo