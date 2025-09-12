Những 'thủ phủ' bất động sản hàng hiệu toàn cầu

Giữa những trung tâm tài chính New York, London, Doha, bất động sản hàng hiệu nổi lên như biểu tượng của thương hiệu xa xỉ, giá hàng trăm nghìn USD mỗi m2.

Thống kê từ Graham Associates, hiện có hơn 800 dự án bất động sản hàng hiệu ở 64 quốc gia và liên tục mở rộng. Trong đó, New York (Mỹ), London (Anh), Doha (Qatar)... trở thành những mảnh đất hấp dẫn của phân khúc này do tốc độ phát triển kinh tế, truyền thống lâu đời. Điểm chung của các công trình là gắn với tên tuổi, phong cách thương hiệu, mang đến nhiều trải nghiệm, đặc quyền, thể hiện dấu ấn cá nhân.

New York (Mỹ)

New York là điểm khởi phát của phân khúc bất động sản hàng hiệu, từ năm 1927 và luôn nằm trong nhóm thành phố có nhiều dự án hàng hiệu nhất, theo các báo cáo từ Savills. Hàng loạt thương hiệu lớn như Ritz-Carlton, Four Seasons, Mandarin Oriental, Waldorf Astoria... góp mặt vào bức tranh của phân khúc, với giá bán tính bằng triệu USD.

Lý giải sự phát triển của phân khúc, Knight Frank nhận định nhiều cư dân tại New York chọn các dự án hàng hiệu vì dịch vụ cao cấp, tiện ích và khả năng giữ giá trị lâu dài. Hơn 39% người mua bất động sản cao cấp sẵn sàng trả thêm để sở hữu một căn hộ hàng hiệu.

Đơn cử, tại trung tâm NoMad, tòa The Ritz-Carlton Residences NoMad cao 45 tầng vươn lên bầu trời Manhattan qua bàn tay thiết kế của kiến trúc sư Rafael Vinoly. Tổ hợp trị giá hàng trăm triệu USD có spa lát đá cẩm thạch, ẩm thực từng đạt sao Michelin Jose Andres cùng dịch vụ mang thương hiệu Ritz-Carlton. Trên tầng cao nhất, 16 căn penthouse được ví như những "viên ngọc trai", tượng trưng cho sự xa xỉ. Giá khởi điểm lúc ra mắt năm 2021 của dự án từ 3,5 triệu USD và cao nhất gần 8 triệu USD, theo CityRealty.

Cách đó chừng 10 phút di chuyển là Baccarat Hotel & Residences - dự án hàng hiệu gắn với tên tuổi thương hiệu chế tác pha lê 250 năm tuổi. Với kinh nghiệm hàng thế kỷ, Baccarat biến không gian sống tại dự án thành tác phẩm nghệ thuật, từ đại sảnh đính 15.000 mảnh pha lê, cho tới từng chi tiết lấp lánh trong căn hộ. Giá trung bình căn hộ 2-3 phòng ngủ tại đây khoảng 4,5 triệu USD.

Công trình cũng đánh dấu bước chuyển của bất động sản hàng hiệu khi không còn giới hạn với những thương hiệu khách sạn. Các nhãn hàng thời trang, nghỉ dưỡng, nhà hàng, trang sức... cũng bắt đầu đặt chân vào phân khúc.

Đại sảnh với 15.000 mảnh pha lê tại Baccarat Hotel & Residences. Ảnh: Baccarat

London (Anh)

Theo báo cáo thường niên Savills tại châu Âu, khu vực này chiếm khoảng 18% nguồn cung bất động sản hàng hiệu toàn cầu. Trong đó, London là điểm đến nổi bật với bề dày lịch sử, kinh tế, chú trọng tính di sản.

The Owo Residences by Raffles là điển hình cho sức hút của việc làm mới các biểu tượng kiến trúc. Tòa nhà Old War Office - nơi từng gắn liền với cố thủ tướng Anh Winston Churchill, được chuyển thành 85 căn hộ độc bản, thể hiện giá trị bảo tồn di sản (preservation).

Theo giới thiệu trên trang web của Raffles, dự án giữ nguyên nét bề thế đặc trưng của kiến trúc Baroque thời Edward, kết hợp cùng sự sang trọng đương đại. Sống tại The Owo, cư dân có thể sử dụng dịch vụ của Raffles - thương hiệu nhà hàng khách sạn gần 150 năm lịch sử; spa Guerlain hay 9 nhà hàng nổi tiếng. Quan trọng hơn, tính di sản của dự án được nhiều cư dân ví như "sống trong một phần lịch sử nước Anh".

Ngay khi ra mắt, dự án ghi nhận vượt mức 11.000 bảng mỗi ft vuông, tương đương hơn 4 tỷ đồng mỗi m2. Mức giá này được định vị bởi các đơn vị tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới như Knight Frank và Savills.

The Owo Residences by Raffles mang tính di sản, có giá khoảng 120.000 bảng mỗi m2. Ảnh: Raffles

Doha (Qatar)

Ở vùng Vịnh, sức hút từ du lịch, tiềm năng kinh tế, khả năng kết nối toàn cầu thúc đẩy thị trường bất động sản hàng hiệu Doha. Các dự án tại đây chú trọng tính xa xỉ.

Dự án The St. Regis Marsa Arabia Island tại cụm đảo nhân tạo The Pearl là ví dụ. Công trình này biến một hòn đảo nhân tạo rộng 70.000 m2 thành một không gian sống khép kín, nơi kiến trúc Andalusia (Tây Ban Nha) hòa quyện cùng văn hóa Qatar. Tính riêng tư (privacy) được đảm bảo khi toàn bộ hòn đảo biệt lập và an toàn cho cư dân. Hòn đảo có hơn 200 căn hộ mang dịch vụ quản gia đặc trưng của St. Regis, 7 hồ bơi, 10 nhà hàng và bến du thuyền riêng.

Giá bất động sản tại đây khởi điểm từ khoảng hơn 1,2 triệu USD. Đặc biệt, việc mua bất động sản còn đi kèm đặc quyền sở hữu vĩnh viễn và cơ hội được cấp giấy phép cư trú Qatar - yếu tố hấp dẫn cả về phong cách sống lẫn giá trị đầu tư, theo trang Qatar Sotheby's International Realty.

Mỗi bất động sản hàng hiệu kể trên đều gắn kết bởi những giá trị cốt lõi như vị trí (position) được bảo chứng bởi uy tín thương hiệu (prestige), đặc quyền sống (privilege) trong một không gian riêng tư (privacy), giá trị được bảo tồn (preservation).

Đông Nam Á - điểm đến tiếp theo của bất động sản hàng hiệu

Ngoài Trung Đông, bất động sản hàng hiệu bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở các khu vực khác của châu Á như Đông nam Á. Làn sóng mở rộng này được thúc đẩy nhờ tăng trưởng kinh tế, sự gia tăng tầng lớp giàu có (HNWI), cùng sức hút của điểm đến nghỉ dưỡng và ngôi nhà thứ hai.

Việt Nam cũng xuất hiện trong bức tranh này. Tại khu vực, Việt Nam dẫn đầu về số lượng các dự án đang và sắp triển khai (chiếm tới 27%), trong khi Thái Lan giữ vị trí quán quân về thị phần hiện tại và số lượng dự án đã hoàn thành, theo công bố của Q Report, tháng 5/2025. Ở lõi trung tâm các đô thị lớn, bất động sản hàng hiệu là tài sản khan hiếm bởi quỹ đất hạn chế và yêu cầu về vị trí. Những dự án này có giá trị sở hữu cao, gắn với địa vị chủ nhân, đồng thời có tiềm năng gia tăng giá lâu dài.

Việt Nam phát triển bất động sản hàng hiệu khoảng hai thập kỷ thông qua những hợp tác chiến lược với Marriott International. Các dự án như Grand Marina, Saigon hay The Grand, Hanoi là ví dụ, đáp ứng nhu cầu không gian sống xa hoa, ghi tên Việt Nam lên bản đồ toàn cầu.

Trong số đó, Grand Marina, Saigon là khu căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott lớn nhất thế giới, đồng thời là dự án duy nhất gắn với di sản Ba Son hơn 200 năm tuổi. Các giá trị về vị trí, di sản, thương hiệu, đặc quyền, giá trị đều hội tụ ở dự án này. Những thương hiệu thời trang như Elie Saab cũng chọn Việt Nam là thị trường mới thông qua The Rivus. Với 121 dinh thự "may đo" cho giới thượng lưu, dự án gắn với không gian mang đặc trưng của thời trang cao cấp.

Grand Marina, Saigon là khu căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott lớn nhất thế giới. Ảnh: Masterise Homes

Theo Masterise Homes - đơn vị có hơn 10 năm phát triển bất động sản hàng hiệu, sự xuất hiện của Marriott, JW Marriott, Elie Saab, The Ritz-Carlton cho thấy sức hút của thị trường Việt Nam. Những tên tuổi này góp phần bảo chứng giá trị tài sản, tạo phong cách sống khác biệt đã được công nhận trên toàn cầu.

Hoài Phương