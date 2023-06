Những thứ nên cất khi khách đến nhà

Không chỉ lưu ý đến thức ăn ngon, đồ uống hấp dẫn và chỗ ngồi thoải mái, khi có khách tới chơi, bạn còn phải để tâm đến những thứ có thể gây mất hứng thú cho họ.

Giày dép

Virginia Frischkorn, người sáng lập nền tảng lập kế hoạch tổ chức tiệc Partytrick (Mỹ), cho rằng cất giày dép không chỉ khiến ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp mà còn tạo môi trường an toàn, tránh nguy cơ vấp ngã.

Hãy dành vài giây để cất những đôi giày vào tủ trước khi khách đến hoặc đặt một giá để giày nơi khách cũng thấy thoải mái khi đặt giày của mình lên.

Đồ chơi

Là phụ huynh trẻ nhỏ, Rachel Riederman, nhiếp ảnh gia, tác giả sách Once Upon a Rind in Hollywood (Mỹ) khuyên nên đảm bảo đồ chơi được cất kỹ và đặt đúng chỗ.

''Tôi không cố xóa sự thật rằng có một đứa trẻ sở hữu nhiều đồ chơi ở đây. Tuy nhiên, tôi muốn đảm bảo những vị khách của mình có thể tự do di chuyển trong không gian mà không bị vấp phải đồ chơi'', Riederman nói.

Phụ kiện thú cưng

Thú cưng cũng giống trẻ em, có giường, đồ chơi nên bừa bộn và là mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Bạn nên dọn giường hoặc đồ chơi cho thú cưng khi khách đến nhà. Điều đó không chỉ khiến tổng thể sạch sẽ hơn mà còn mang đến vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm, khiến khách thấy được chào đón hơn.

Cất những vật dụng này và đặt chúng ở nơi khuất tầm nhìn cũng giúp ngăn ngừa mọi nguy cơ tiềm ẩn về an toàn như vấp ngã hoặc nghẹt thở nếu khách có trẻ nhỏ.

Dây sạc

Trong thời đại công nghệ, chúng ta có dây sạc điện thoại, máy tính bảng và máy tín ở mọi nơi. Bạn thậm chí còn có thể có cả một trạm sạc tập trung trong nhà với nhiều bộ sạc khác nhau. Điều này làm cho cuộc sống dễ dàng, nhưng nó cũng chiếm không gian khi có khách.

Chantelle Hartman Malarkey, một nhà thiết kế nội thất, một đầu bếp tại gia ở Mỹ, khuyên khi có khách đến nhà hãy nhanh chóng rút các dây sạc và di chuyển đến ngắn kéo hoặc phòng khách không nhìn thấy.

Điều này sẽ làm căn phòng thoáng đãng và sạch sẽ hơn.

Thư và giấy tờ

Thư, giấy tờ gần như đến mỗi ngày và không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian để phân loại. Hartman Malarkey lưu ý khi khách đến nhà, đống giấy tờ trên bàn sẽ chiếm không gian tụ tập nên cần dọn dẹp.

Chúng ta cũng có những giấy tờ nhạy cảm không muốn bị lộ ra ngoài cho người khác xem như hóa đơn, thuế hay thư cá nhân...

Hãy cho chúng vào thùng thư đặt trong văn phòng tại nhà, bàn phụ hoặc ngăn kéo.

Nhật Minh (Theo BestLife)