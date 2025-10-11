Những thứ không nên giặt chung với khăn

Giặt khăn cùng các loại đồ khác có thể gây hỏng khăn, làm giảm tuổi thọ sợi vải và tăng nguy cơ lây lan vi khuẩn.

Nghiên cứu của Đại học Arizona (Mỹ) cho thấy 89% khăn chứa vi khuẩn coliform, trong đó 25,6% có E. coli. Giặt khăn không đúng cách, như giặt chung với đồ khác hoặc ở nhiệt độ thấp, có thể làm vi khuẩn tồn tại và phát triển, tăng nguy cơ lây nhiễm.

Các chuyên gia khuyến cáo tránh giặt khăn cùng một số loại quần áo và vải nhất định.

Vải mỏng

Khăn, với chất liệu dày và thấm hút tốt, có thể làm hư hại các loại vải mỏng như lụa hay ren, gây xước, xù lông hoặc rách. Tiến sĩ Lina Younes, chuyên gia dệt may ở Đại học Sharjah (Mỹ) cho biết việc tách riêng các món đồ nặng như khăn khỏi vải mỏng là cần thiết để bảo vệ độ bền.

Quần áo mỏng manh nên giặt riêng, ở chế độ nhẹ cùng các loại vải tương tự để giữ chất lượng. Giặt chung với khăn chỉ tiết kiệm thời gian nhưng có thể làm hỏng quần áo theo thời gian.

Đồ tập gym

Đồ tập gym làm từ chất liệu co giãn và thấm hút, khác với khăn tắm dày. Giặt chung khăn và đồ tập có thể để lại xơ vải trên đồ tập và làm giảm hiệu quả thấm hút. Khăn cần giặt ở nhiệt độ cao để diệt khuẩn, trong khi đồ tập phải giặt ở nhiệt độ thấp để giữ co giãn. Chuyên gia dệt may khuyến cáo giặt riêng để cả khăn và đồ tập giữ được chất lượng và độ bền.

Đồ có khóa kéo, phụ kiện

Khóa kéo kim loại có thể làm xước sợi khăn, gây kéo, rách và hỏng lồng giặt, đặc biệt khi máy giặt chật chội. Giặt chung khăn với đồ có khóa kéo còn làm giảm tuổi thọ khăn, khiến chúng thủng hoặc rách nhỏ.

Quần áo có chi tiết trang trí như hạt cườm, sequin hay thêu cũng cần giặt riêng, vì kết cấu thô ráp của khăn có thể làm xước và mòn các chi tiết. Tách riêng khăn và quần áo khi giặt giúp hạn chế hư hại, giữ kết cấu và màu sắc, đồng thời bảo vệ máy giặt.

Đồ len

Len và khăn có kết cấu khác nhau. Khăn dày, hút nước tốt, trong khi len mỏng, dễ co rút và xơ nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc lực vắt mạnh. Giặt chung có thể làm len biến dạng, xơ cứng và giảm tuổi thọ. Woolmark, tổ chức chứng nhận chất lượng sợi len toàn cầu, khuyến cáo giặt len bằng nước mát và chu trình nhẹ để giữ hình dáng và độ mềm mại theo thời gian.

Ngọc Ngân (Theo Yahoo Life)