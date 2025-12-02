Những thứ không nên đổ xuống đường ống thoát nước gia đình

Chi phí thông tắc và sửa chữa đường ống rất tốn kém, vì vậy đừng biến cống thoát nước thành thùng rác chứa dầu mỡ, bã cà phê hay thuốc tây.

Hệ thống ống nước được ví như mạch máu của ngôi nhà. Một trong những cơn ác mộng lớn nhất của gia chủ là đường ống bị rò rỉ hoặc tắc nghẽn, bởi chi phí gọi thợ sửa chữa không hề rẻ, cùng mức độ phiền phức, khó chịu.

Để tránh mất tiền oan, bạn cần loại bỏ ngay thói quen đổ 7 loại sau xuống bồn cầu hoặc bồn rửa.

Dầu mỡ nấu ăn thừa

Nhiều người tiện tay đổ dầu thừa xuống bồn rửa bát vì nghĩ nó ở dạng lỏng sẽ trôi đi. Đây là sai lầm tai hại nhất.

Dầu mỡ chỉ lỏng khi nóng. Khi chảy vào đường ống lạnh, chúng sẽ nhanh chóng đông đặc lại, bám chặt vào thành ống như các mảng xơ vữa động mạch. Lớp mỡ này sẽ giữ lại các vụn thức ăn khác, lâu ngày tạo thành khối tắc nghẽn cứng đầu.

Hãy đổ dầu thừa vào chai/lọ, đợi đông lại rồi vứt vào thùng rác.

Bã cà phê

Đừng nghĩ bã cà phê nhỏ mịn mà vô hại. Khi gặp nước, bã cà phê không tan mà kết dính lại với nhau tạo thành một dạng bùn đặc. Thứ bùn này rất dễ lắng đọng ở các đoạn cong của đường ống, lâu ngày sẽ đóng bánh và chặn dòng chảy.

Vì thế bỏ bã cà phê vào thùng rác hoặc dùng ủ phân bón cho cây.

Ảnh: Marthastewart

Dung dịch thông cống hóa học

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng các loại dung dịch tẩy rửa cực mạnh đôi khi lại là "kẻ thù" của đường ống.

Phần lớn các loại nước thông cống siêu tốc chứa hóa chất ăn mòn mạnh. Dù chúng có thể đánh tan chất thải gây tắc, nhưng đồng thời cũng ăn mòn chính lớp nhựa hoặc kim loại của đường ống, dẫn đến rò rỉ hoặc vỡ ống về lâu dài. Ngoài ra, chúng rất độc hại cho môi trường.

Hãy ưu tiên dùng các biện pháp cơ học hoặc hỗn hợp tự nhiên như baking soda và giấm.

Cát vệ sinh cho mèo

Ngay cả khi bao bì ghi "có thể xả bồn cầu", bạn cũng không nên làm vậy. Cát mèo thường làm từ đất sét, silica hoặc gel với đặc tính hút nước và kết tụ thành khối cứng.

Khi đi vào đường ống, chúng sẽ nở ra, vón cục và gây tắc nghẽn nghiêm trọng gần như ngay lập tức. Hơn nữa, cát mèo còn chứa vi khuẩn và ký sinh trùng có thể gây ô nhiễm nguồn nước.

Thuốc tây

Xả thuốc hết hạn hoặc thừa xuống bồn cầu không gây tắc, nhưng gây họa cho môi trường.

Các nhà máy xử lý nước thải thường không được thiết kế để lọc bỏ các hợp chất dược phẩm phức tạp. Khi thuốc tan vào nước, chúng sẽ ngấm vào nguồn nước ngầm, sông hồ, gây nhiễm độc hệ sinh thái và quay lại ảnh hưởng sức khỏe con người.

Hãy nghiền nhỏ thuốc trộn với bã cà phê rồi bỏ thùng rác, hoặc mang đến các điểm thu hồi y tế.

Thực phẩm giàu tinh bột và chất xơ

Tinh bột (cơm, mì, nui, bánh mì) khi gặp nước sẽ trương nở lên gấp nhiều lần kích thước ban đầu và biến thành dạng hồ dính, bám chặt vào thành ống.

Chất xơ (cần tây, vỏ ngô, atisô) rất khó phân hủy, dễ dàng quấn vào nhau thành búi, mắc kẹt tại các khớp nối của đường ống.

Vỏ trứng

Dù trông có vẻ giòn và dễ vỡ vụn, nhưng vỏ trứng lại là tác nhân gây tắc ngầm. Lớp màng mỏng bên trong vỏ trứng rất dai, có thể bám vào thành ống.

Đồng thời, các mảnh vỏ trứng vụn hoạt động giống như cát, kết hợp với dầu mỡ và rác thải khác tạo thành một hỗn hợp bê tông cứng, rất khó thông tắc. Vì thế không xả vỏ trứng xuống bồn rửa.

Sơn

Sơn chứa các hóa chất độc hại có thể ăn mòn đường ống. Đổ sơn xuống cống có thể gây ô nhiễm nguồn nước và làm hỏng đường ống. Vì thế hãy đọc kỹ nhãn sơn bạn đang sử dụng và vứt bỏ theo hướng dẫn.

Nhãn dán trên trái cây

Nhãn dán trên trái cây tuy nhỏ nhưng rất dính. Khi trôi xuống nó thường sẽ mắc kẹt trong bộ lọc xử lý nước và có thể làm tắc đường ống. Hãy gỡ nhãn khỏi trái và vứt vào thùng rác.

Xương và hạt trái cây

Đường ống không được thiết kế để xử lý những thứ quá cứng như xương và hạt trái cây. Những thứ này có thể làm hỏng hoặc vỡ máy nghiền rác, dẫn đến việc sửa chữa tốn kém.

Bảo Nhiên (Theo House Digest)