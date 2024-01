Những thông điệp truyền cảm hứng từ show 'Kế hoạch lạc quan'

Từ cặp đôi hot Bình An - Phương Nga đến chàng shipper cứu người Nguyễn Đăng Văn, show Podcast "Kế hoạch lạc quan" cho thấy tâm thế lạc quan một cách có kế hoạch sẽ đưa ta vượt mọi khó khăn, sẵn sàng cho những mục tiêu tương lai.

Hoạt động trong những lĩnh vực riêng biệt và mang tới 6 câu chuyện khác nhau, 6 nhân vật đầu tiên của show Podcast của show Kế hoạch lạc quan mang tới cho các thính giả một thông điệp đã thay đổi cuộc đời họ. Điểm chung của các khách mời là đã dùng tinh thần tích cực, tâm thế lạc quan để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Là những người của thế giới giải trí, cặp đôi Bình An - Phương Nga gặp khó khăn khi lên kế hoạch cho đám cưới với rất nhiều trở ngại bất ngờ. Từ việc chọn ngày, cặp đôi phải thay đổi kế hoạch do trùng ngày với một Hoa hậu khác. Họ cũng phải cân não, một bên là dự báo thời tiết có thể sẽ mưa nên cần phải thuê ô, một bên là chi phí quá lớn - lên đến 100 triệu đồng nên phải cân nhắc. Nhiều khó khăn khác xuất hiện thử thách sự kiên nhẫn của cả hai, từ việc chuẩn bị trang phục, về số lượng khách mời hay quy mô đám cưới..., khiến có lúc cặp đôi của làng giải trí suýt hục hặc.

Cặp đôi Bình An - Phương Nga.

Tuy vậy, lợi thế của Bình An là một người sống có kế hoạch, và khi có sự cố ngoài kế hoạch thì giữ được tâm thế bình tĩnh, tích cực. Còn Phương Nga, dù gặp nhiều áp lực hơn trước kế hoạch đám cưới, nhưng đã chọn tâm thế lạc quan, vui vẻ để cùng Bình An gỡ từng nút thắt. Việc gì có thể tháo gỡ được thì cùng nhau gỡ. "Những việc không thể tác động hay xoay chuyển được, sẽ đón nhận một cách nhẹ nhàng nhất", Phương Nga nói.

Còn Food Blogger Ninh Tito mang đến câu chuyện của một người trẻ gặp thành công sớm khi đón đầu làn sóng "thẩm định ẩm thực" vào năm 2016. Nhanh chóng nổi tiếng khi chưa chuẩn bị kỹ kinh nghiệm lẫn kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng, ăn uống, Ninh Tito gặp nhiều áp lực khi bên cạnh những lời khen, ý kiến trái chiều cũng không ít. Bên cạnh đó, tính chất nghề nghiệp phải ăn uống nhiều khiến anh gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ, và rất ít thời gian chia sẻ những bữa cơm sáng, trưa, tối cùng gia đình vì thường phải ăn uống bên ngoài.

Food Blogger Ninh Tito.

"Thay đổi góc nhìn" là từ khoá được Ninh Tito nhắc đến nhiều trong Podcast. Mỗi khi có một khó khăn ập đến, hay cả khi khởi nghiệp thất bại vào năm 2022, Ninh luôn dùng đến biện pháp "đổi góc nhìn" để tìm ra điểm tích cực trong đó để lấy động lực và bước tiếp.

Còn với Ngọc Ánh, cô gái được mệnh danh "Nữ hoàng Lookbook miền Bắc", con đường sự nghiệp dường như khá thuận lợi vì Ngọc Ánh không đặt những mục tiêu quá cao hay tham vọng lớn trong nghề. Cô hài lòng với công việc người mẫu ảnh với rất nhiều nguyên tắc như không chụp bikini, không nhận "booking" nếu không nghiên cứu kỹ về nhãn hàng...

Người mẫu lookbook Ngọc Ánh.

Tâm thế lạc quan, luôn bình thản trước cuộc sống là thứ giữ cho cô gái sinh năm 1996 cân bằng được cuộc sống và công việc, cũng như "miễn nhiễm" trước môi trường giải trí vốn nhiều cạm bẫy và đào thải liên tục trong suốt 8 năm làm nghề. Tại thử thách lớn nhất là cuộc thi The New Mentor, nơi cô đạt được thành tích Best Photoshoot, Ngọc Ánh cũng tìm ra cách để tìm lại chính mình trước những lời khen chê, nhất là những nhận xét nặng nề mà trước đó cô chưa từng gặp phải.

Sở hữu nửa triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok, đầu bếp Hiếu Hugo cho biết thành công đến nhanh chóng nhưng 80% do nỗ lực của bản thân, chỉ có 20% là may mắn. Đằng sau những video sáng tạo ẩm thực triệu view của Hiếu là rất nhiều những trăn trở sáng tạo, quyết định concept và chọn công thức phù hợp. Chỉ dài 2 đến 3 phút nhưng để có được một video là khối lượng công việc khổng lồ từ chuẩn bị, sơ chế, nấu nướng và lau dọn, song song vẫn phải chỉnh từng góc quay, bấm máy chưa kể quay đi quay lại và dựng đi dựng lại.

Tuy vậy, bằng sự lạc quan, Hiếu Hugo quyết định đây là con đường phù hợp mà anh theo đuổi, bên cạnh công việc Huấn luyện viên thể hình. Cũng sự lạc quan này cũng là thứ đã đưa Hiếu đi qua những thử thách trước đó như cú sốc trượt học bổng, hay những năm tháng lao động bên xứ người, nhất là những áp lực khủng khiếp về doanh số, thời gian của nghề Huấn luyện viên.

Chef Hiếu Hugo.

Một nhân vật đặc biệt của show Kế hoạch lạc quan là Nguyễn Đăng Văn, chàng shipper được cả nước biết đến khi cứu 9 người trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong hồi tháng 9/2023. Ít ai biết rằng đằng sau lòng dũng cảm là một thanh niên 30 tuổi với nhiều trăn trở cuộc sống, nhiều thất bại đã trải qua, và còn nhiều mò mẫm cho kế hoạch tương lai.

Trò chuyện cùng Host Hương Quỳnh, Nguyễn Đăng Văn thổ lộ những góc khuất ít ai biết như đam mê với bộ môn bóng đá, anh mất 8 năm mới vượt qua được cú sốc bị từ chối gia nhập các câu lạc bộ. Sự việc cứu người sau vụ cháy như một bước ngoặt khiến Đăng Văn có thêm lòng tự tin vào bản thân. Nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cũng khiến Đăng Văn có cơ hội gặp gỡ và kết nối, có thêm nhiều cơ hội tạo lập sự nghiệp kinh doanh trong tương lai.

Còn với Nick M, nhân vật mới nhất tham gia chuỗi, lạc quan là một chủ đề có thể nói cả ngày không hết bởi đó là kim chỉ nam của anh trong tất cả các vai trò hiện nay từ nhà báo, tác giả sách, chủ quán bar, giám khảo của các chương trình, khách mời của nhiều sự kiện... Ở vai trò nào, Nick M cũng chọn cho mình tâm thế lạc quan một cách có kế hoạch, luôn biết 5 năm tới, 10 năm tới mình sẽ làm gì và muốn trở thành ai.

Nick M, nhân vật số mới nhất của show Kế hoạch lạc quan.

Từ show Podcast, những người trẻ có tầm ảnh hưởng đã có cơ hội đưa ra góc nhìn của bản thân và truyền cảm hứng cho những người trẻ khác về tinh thần lạc quan đối mặt và vượt qua thách thức để phát triển bản thân và sự nghiệp.

Lạc quan không chỉ là thái độ sống. Lạc quan cần có sự chuẩn bị và lên kế hoạch để hướng đến tương lai tươi sáng, tận hưởng hạnh phúc ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời.

Với tinh thần đó, chuỗi podcast "Kế hoạch lạc quan" do VnExpress thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng bảo hiểm Sun Life là nơi những người trẻ có sức ảnh hưởng trải lòng về hành trình phát triển sự nghiệp và cân bằng cuộc sống, qua đó có được kế hoạch lạc quan của riêng mình.

Nhật Mai