Những thói quen uống cà phê gây hại sức khỏe

Uống cà phê không lọc, dùng quá nhiều đường hoặc kem trong cà phê không tốt cho sức khỏe, có thể làm giảm tuổi thọ.

Cà phê là thức uống có lợi cho sức khỏe, giúp cải thiện khả năng tập trung, cung cấp năng lượng khi cần, giảm nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch và tiểu đường. Tuy nhiên, một số thói quen khi uống cà phê sẽ gây hại cho sức khỏe, làm giảm tuổi thọ.

Những người uống cà phê lâu năm dễ rơi vào tình trạng tiêu thụ quá nhiều caffein một ngày. Nghiên cứu xuất bản trên WebMD hồi tháng 8, thực hiện trên 40.000 tình nguyện viên trưởng thành cho thấy uống quá 4 tách cà phê mỗi ngày sẽ tác động tiêu cực đến tuổi thọ.

Bên cạnh đó, cho nhiều đường vào cà phê cũng là một thói quen xấu. Một cốc latte caramel cỡ lớn tại quán cà phê thường chứa ít nhất 30 g đường, đôi khi nhiều hơn đối với một số nhãn hiệu.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến tử vong. Bên cạnh làm tăng cân hay béo phì, đường có thể gây mất nước. Nếu không được kiểm soát, nhiều người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thay vì gọi một ly latte có đường, các chuyên gia khuyến nghị uống latte thường cùng lớp caramel bên trên.

Tương tự, việc thêm quá nhiều kem lên cà phê cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì. Sử dụng sữa tươi không đường, ít béo hoặc sữa hạt (như sữa hạnh nhân, óc chó) sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Một tách capuchino nóng. Ảnh: Freepik

Các loại cà phê không lọc, như cà phê Thổ Nhĩ Kỳ hoặc cà phê được pha bằng máy ép kiểu Pháp không tốt cho sức khỏe. Theo Rob Van Dam, nhà dịch tễ học tại Đại học Harvard và Đại học Quốc gia Singapore, trong cà phê không lọc chứa một chất gọi là cafetol, làm tăng mức cholesterol trong cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu tiêu thụ hàng ngày.

"Sử dụng giấy lọc cà phê, uống cà phê hòa tan hoặc thỉnh thoảng dùng cà phê ép kiểu Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không sao. Tuy nhiên, uống số lượng lớn mỗi ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến mức cholesterol của bạn", tiến sĩ Van Dam nói.

Caffein trong cà phê cũng ảnh hưởng xấu đến phụ nữ mang thai, gây bất lợi cho thai kỳ vì thai nhi chưa đủ khả năng chuyển hóa caffein một cách hiệu quả. Lượng caffein không thể hòa tan trong máu khiến thai nhi hấp thụ ít chất dinh dưỡng hơn.

"Dù chưa có bằng chứng cụ thể, tôi khuyến nghị phụ nữ mang thai hạn chế tiêu thụ caffein", tiến sĩ Van Dam nói.

Thục Linh (Theo Eat this, Not that)