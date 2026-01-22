Những thói quen ăn uống khiến bạn mất điểm

Đi ăn mà điện thoại luôn trên tay, vừa nhai vừa nói chuyện hay không cùng mọi người dọn dẹp sau bữa ăn có thể khiến bạn bị đánh giá là người "thiếu văn hóa".

Điện thoại luôn kè kè bên tay

Thỉnh thoảng kiểm tra tin nhắn là nhu cầu bình thường nhưng liên tục nhìn màn hình cho thấy bạn không tập trung vào người đối diện. Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) chỉ ra 82% người trưởng thành tin rằng dùng điện thoại làm gián đoạn tương tác xã hội.

Đặt điện thoại trên bàn cũng là yếu tố gây xao nhãng, báo hiệu bạn đang chờ đợi điều gì đó thú vị hơn bữa ăn hiện tại. Nếu bắt buộc phải giữ liên lạc, hãy để chế độ im lặng và cất điện thoại khỏi tầm mắt. Hành động nhỏ này thể hiện sự tôn trọng với bạn đồng hành.

Ảnh minh họa: AI

Trang phục không phù hợp

Bữa ăn thân mật với bạn bè không cần cầu kỳ, nhưng phớt lờ quy định trang phục (dress code) ở sự kiện trang trọng sẽ khiến bạn gây chú ý theo hướng tiêu cực.

Ăn mặc quá xuề xòa tại một bữa tối công việc (business dinner) có thể bị xem là thiếu hiểu biết hoặc thiếu tôn trọng đối tác. Trước khi đến nhà hàng, nên tìm hiểu quy định về trang phục. Vẻ ngoài chỉn chu, đầu tóc gọn gàng giúp nâng tầm trải nghiệm và thể hiện bạn trân trọng sự kiện đó.

Vừa ăn vừa nói

Nói chuyện khi miệng đầy thức ăn là lỗi giao tiếp sơ đẳng nhưng nhiều người vẫn mắc phải. Chuyên gia nghi thức Jacqueline Whitmore (Mỹ) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuốt xong trước khi tham gia câu chuyện. Điều này giúp tránh những khoảnh khắc ngượng ngùng khi thức ăn rơi vãi và giúp người nghe dễ chịu hơn.

Nếu đang ăn dở và được hỏi, bạn có thể ra hiệu chờ một chút. Bữa ăn là để thưởng thức, không cần vội vã.

Ăn uống thiếu chừng mực

Thưởng thức món ngon dễ khiến ta mất kiểm soát, nhưng ăn uống quá đà (cả thức ăn và rượu bia) ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lẫn hình ảnh cá nhân. Hãy ăn chậm rãi, cảm nhận hương vị và dừng lại khi vừa đủ.

Khi dùng bữa chung, cần quan sát để đảm bảo mọi người đều có phần trước khi lấy thêm. Đặc biệt với rượu bia, uống quá nhiều dễ dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát, gây hối tiếc về sau.

Bỏ qua phép lịch sự ăn uống

Phép lịch sự trên bàn ăn là dấu hiệu chung của sự tôn trọng và quan tâm đến người khác. Những cử chỉ đơn giản, chẳng hạn như không đặt khuỷu tay lên bàn, không với qua người khác để lấy món đồ mình cần, không ngắt lời đối phương, không kiểm soát âm lượng cũng rất có ý nghĩa.

Những thói quen này có vẻ lặt vặt nhưng chúng góp phần đáng kể vào bầu không khí ăn uống. Việc tuân thủ các phép lịch sự cơ bản cho thấy bạn trân trọng trải nghiệm chung.

Một khía cạnh khác của phép lịch sự trên bàn ăn là cách bạn đối xử với nhân viên phục vụ hay chính người thân giúp đỡ dọn bàn ăn. Hãy luôn nhớ nói "làm ơn" và "cảm ơn" và đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng như bạn dành cho bất kỳ ai khác.

Một lời nói tử tế hay một khoảnh khắc kiên nhẫn có thể có tác động lâu dài đến trải nghiệm ăn uống của tất cả mọi người.

Không hỗ trợ dọn dẹp

Đứng dậy và rời đi khi bàn ăn bừa bộn là thói quen xấu. Tại các bữa tiệc tại gia, việc đề nghị giúp chủ nhà dọn dẹp, thu gom bát đĩa thể hiện sự trân trọng lòng hiếu khách. Ngay cả khi ăn ở ngoài, việc giữ khu vực của mình gọn gàng, hạn chế vương vãi cũng là phép lịch sự tối thiểu.

Thùy Linh (Theo Bolde)