Những thói quen âm thầm gây bệnh trĩ

Ngồi lâu, ít vận động, ăn uống thất thường là những thói quen phổ biến khiến bệnh trĩ dần trở thành nỗi ám ảnh thầm lặng của nhiều người.

Theo Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam, khoảng 50 - 55% dân số có dấu hiệu mắc bệnh trĩ, chủ yếu là người trong độ tuổi lao động. Bệnh thường gặp ở người bị táo bón kéo dài, chế độ ăn thiếu chất xơ, ít vận động, thừa cân hoặc ngồi làm việc liên tục trong thời gian dài. Các triệu chứng điển hình gồm chảy máu khi đại tiện, sa búi trĩ, đau rát và chảy dịch vùng hậu môn, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Các chuyên gia cho rằng việc ngồi liên tục 8 tiếng mỗi ngày khiến máu khó lưu thông, gia tăng áp lực lên vùng hậu môn. Thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, ít rau xanh, uống ít nước, nhịn đi vệ sinh hoặc ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh cũng là những yếu tố làm táo bón kéo dài, thúc đẩy bệnh trĩ tiến triển nhanh hơn.

Những thói quen tưởng chừng vô hại này lại là "thủ phạm" âm thầm gây rối loạn sức khỏe. Không chỉ gây đau, ngứa, chảy máu, bệnh trĩ còn ảnh hưởng đến tâm lý người mắc. Nhiều người vì ngại ngùng nên âm thầm chịu đựng, khiến bệnh ngày càng nặng và khó điều trị.

Chị Mai Anh, 28 tuổi, nhân viên marketing tại Hà Nội chia sẻ, cảm giác đau rát, ngứa ngáy vùng hậu môn khiến chị mất tập trung khi làm việc. "Tôi ngại nói ra, chỉ cố chịu đựng vì sợ bị trêu", chị nói.

Theo bác sĩ chuyên khoa, tâm lý e dè khiến nhiều người bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị. Khi bệnh tiến triển nặng, búi trĩ sa ra ngoài, nhiễm trùng, thậm chí gây thiếu máu do chảy máu kéo dài, làm giảm hiệu suất lao động và chất lượng sống.

Với những người bận rộn hoặc ngại đi khám, lựa chọn sản phẩm hỗ trợ tại nhà là một cách tiếp cận phù hợp ở giai đoạn nhẹ. Một trong những sản phẩm được nhiều người sử dụng là viên uống Tristop Hữu Việt, chứa chiết xuất thảo dược như diếp cá cùng các hoạt chất diosmin, hesperidin, rutin và vitamin C, giúp hỗ trợ tăng độ bền thành mạch, hỗ trợ giảm sưng đau, ngứa rát và chảy máu. Sản phẩm dạng viên uống tiện lợi, có thể sử dụng tại nhà hoặc nơi làm việc.

Ngoài ra, để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả, người bệnh cần kết hợp thay đổi lối sống, như ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, uống đủ nước, hạn chế rượu bia, đồ cay nóng, thức ăn nhanh; dành ít nhất 15 - 30 phút mỗi ngày để vận động, đi bộ hoặc tập yoga.

Quan trọng hơn, người trẻ cần thay đổi quan niệm rằng trĩ là "bệnh khó nói". Chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm và hỗ trợ điều trị đúng cách sẽ giúp phòng tránh biến chứng, đồng thời giữ được sự tự tin và chất lượng cuộc sống lâu dài.

