Những thiếu niên đi xe đạp điện gieo kinh hoàng ở quận Cam

MỹĐang lái xe gần trường tiểu học ở Newport Beach, Deino bị một nhóm thiếu niên đi xe đạp điện với tốc độ cao ném đá vào phương tiện.

Camera hành trình của Daryl Deino, đến từ Burbank, đã ghi lại sự việc xảy ra trước trường tiểu học Mariner ngày 14/8. Anh đã gửi khiếu nại đến Sở Cảnh sát Newport Beach, quận Cam và đăng video lên mạng xã hội để bày tỏ nỗi bức xúc với nhóm thiếu niên này.

"Tôi đã phản ánh với cảnh sát về tình trạng trẻ em đi xe điện gây ra những tình huống giao thông rất nguy hiểm, nhưng họ dường như chẳng quan tâm. Một số vụ tai nạn trong hè này lẽ ra đã tránh được nếu cha mẹ dạy dỗ chúng tốt hơn. Cần phải làm gì đó để giải quyết tình hình trước khi quá muộn", Deino nói.

Bình luận dưới bài đăng của Deino, một cặp vợ chồng cho biết họ cũng bị một nhóm trẻ đi xe điện chặn đường vài tuần trước khi đang đạp xe trên đường mòn ở Santa Ana.

"Đám trẻ phanh gấp, bốc đuôi xe, hất đất vào vợ chồng tôi. Trong vài giây, tôi đã thực sự hoảng sợ vì chúng có 5-7 đứa. Chúng chỉ muốn gây sự, giơ ngón tay thô tục, buông lời phân biệt chủng tộc rồi bỏ đi. Tôi định báo cảnh sát nhưng không quay video. Cảm ơn bạn lên tiếng", người vợ nói.

"Tôi cũng gặp chúng ở quận Cam. Đám trẻ liều lĩnh, đi xe điện như thể đường là của chúng. Một ngày chúng có thể trêu nhầm người và hối hận. Có những người mất mạng vì những chuyện còn nhỏ nhặt hơn thế này", một người dùng mạng khác kể.

Nhóm thiếu niên đi xe đạp điện ném đá vào xe của Deino tại Newport Beach, quận Cam, ngày 14/8.

Xe đạp điện, xe máy điện bùng nổ ở Mỹ từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhiều người đã chuyển sang xe đạp điện như một hình thức giải trí, giao lưu an toàn khi có lệnh hạn chế tụ tập trong nhà. Từ năm 2019 đến năm 2020, doanh số bán xe điện hai bánh của Mỹ đã tăng 145%.

Siêu thị bách hóa, cửa hàng xe đạp trên khắp California hiện bán đủ loại xe đạp điện. Sự gia tăng của xe đạp điện trong khu vực đã khiến chính quyền các khu vực ở quận Cam phải đưa nhiều biện pháp để quản lý, khi người dân phàn nàn về tình trạng thiếu niên không tuân thủ giới hạn tốc độ, gây tai nạn.

Ở một số khu vực, trẻ em còn học được cách "bẻ khóa" phần mềm để tăng tốc độ xe điện từ các video hướng dẫn trên YouTube. Nhiều người gọi đây là "mối họa với an toàn công cộng". Theo Voice of OC, tình trạng này xảy ra đặc biệt phổ biến ở các thị trấn ven biển và vùng phía nam quận Cam.

Ngày 22/3, Sở Cảnh sát thành phố Lake Forest, quận Cam (OCSD) nhận ba cuộc gọi báo cáo có một nhóm trẻ đi xe đạp điện chặn đầu, ném bóng nước vào các phương tiện đang di chuyển, gồm cả một xe tuần tra, dọc đường Portola Parkway, từ Towne Center đến Saddleback Parkway.

Mỗi khi cảnh sát tới nơi, nhóm này lại tản ra, bỏ chạy theo nhiều hướng. Đến cuộc gọi thứ ba, trực thăng đã phát hiện một thiếu niên đang cố gắng ẩn nấp. Cảnh sát cho biết thiếu niên này đã có cử chỉ thô tục với họ trước khi lái xe điện bỏ chạy.

Cậu bé lái xe máy điện địa hình, loại không được phép lưu thông trong nội thành. Cảnh sát đã tịch thu chiếc xe, gửi cậu bé về với bố mẹ.

Trẻ em lái xe máy điện địa hình ở Mill Valley, ngày 5/8. Ảnh: KQED

"Những hành vi này đang trở thành mối lo nghiêm trọng. Ngày càng nhiều người đi xe đạp điện, xe máy điện phớt lờ luật giao thông, không mặc đồ bảo hộ. Các phụ huynh cần tìm hiểu kỹ và nhận thức rõ mình đang mua gì cho con. Sự an toàn của con em bạn và những người khác đang bị đe dọa", OCSD cảnh báo trong tuyên bố.

Hơn 1/2 thành phố ở quận Cam đã thông qua một số quy định về xe đạp điện. Thống đốc California Gavin Newsom gần đây cũng ký ban hành luật mới nhằm quản lý phương tiện này.

Các quy định này ngăn người điều khiển mua các sản phẩm có thể "bẻ khóa" tốc độ xe đạp điện, cũng như yêu cầu chủ sở hữu gắn đèn đỏ hoặc miếng phản quang phía sau xe nhằm tăng độ nhận diện.

Hội đồng Thành phố Yorba Linda yêu cầu giới hạn tốc độ xe đạp điện ở mức 16 km/h trên đường mòn, 40 km/h trong nội thành, đồng thời cấm điều khiển phương tiện này khi say rượu, bắt buộc người dưới 18 tuổi đội mũ bảo hiểm, cấm nhóm này bốc đầu.

Thị trưởng Janice Lim lưu ý giải pháp tiếp theo có thể là áp giới hạn độ tuổi của người điều khiển xe điện, tương tự bang Oregon đã cấm người dưới 16 tuổi lái xe điện. "Vấn đề nằm ở hành vi. Đó là trách nhiệm của bố mẹ, người giám hộ", bà Lim nói.

Một số cư dân vẫn kêu gọi chính quyền áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn. "Bọn trẻ rất liều lĩnh khi lái xe điện", bà nói. "Nó nguy hiểm không khác gì xe máy, vậy sao lại không cần bằng lái như xe máy?".

Trẻ em lái xe điện ở Mill Valley, bang California. Ảnh: KQED

