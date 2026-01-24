Những thiết kế xa xỉ dành cho năm Bính Ngọ 2026

Theo Vogue, từ ngày giữa tháng 1 đến nay, các nhà mốt xa xỉ lần lượt tung ra các thiết kế hình ngựa dành cho giới yêu thời trang châu Á trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Là linh vật của năm âm lịch tại một số nước như Việt Nam, Trung Quốc, ngựa được thể hiện đa dạng trên móc khóa, túi xách, áo phông, sơ mi, giày.

Loro Piana giới thiệu móc khóa chế tác bằng đồng thau, bọc da bê màu kem, trang trí các chi tiết mạ vàng. Thiết kế được sản xuất tại Italy, giá 1.000 USD (26,2 triệu đồng). Ảnh: Loro Piana