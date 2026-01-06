Những thiết kế phòng trẻ em tiện nghi cho căn hộ chung cư

Trong không gian nhà ở đô thị vốn hạn chế diện tích, nhiều gia đình chủ động đầu tư thiết kế phòng ngủ cho trẻ em theo hướng gọn gàng, an toàn, dễ sử dụng. Các giải pháp thường tập trung vào việc tận dụng nguồn sáng tự nhiên, lắp đặt hệ tủ kệ đa năng, phân tách khu học tập và nghỉ ngơi rõ ràng.
Phòng ngủ của trẻ nằm trong căn hộ rộng 80 m2 tại một chung cư ở quận Long Biên (Hà Nội) được Lavia Concept VN bố trí hệ tủ sách và bàn học liền khối, gắn sát tường giúp tiết kiệm diện tích. Mặt bàn uốn cong theo đường chuyển tiếp của tường và nội thất. Mảng màu vàng mù tạt chạy dài qua tường và bàn học tạo điểm nhấn, đồng bộ với tổng thể căn hộ.
Căn hộ rộng 100 m2 tại Hà Nội được Thanh Viet Interior cải tạo toàn diện để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình bốn người. Trong đó, phòng ngủ của bé gái được thiết kế theo phong cách mềm mại, nữ tính với tone màu hồng pastel và xanh da trời.
Giường có tựa bọc vải, đầu giường được trang trí chi tiết bo tròn cổ điển. Tường sơn màu trung tính, giúp nổi bật các chi tiết nội thất. Toàn bộ không gian nhận được ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa sổ lớn, giúp phòng luôn sáng và thoáng.
Căn hộ rộng 161 m2 tại Hà Nội được Nammlab Interior thiết kế cho gia đình đông thành viên với bốn phòng ngủ, trong đó có nhiều không gian dành riêng cho trẻ nhỏ.
Phòng ngủ trẻ em trong ảnh có bảng màu kết hợp giữa xanh mint, cam gỗ và xám, tạo cảm giác tươi sáng. Hệ tủ và bàn học liền khối tích hợp nhiều ngăn chứa, thiết kế uốn lượn theo hình vòm cong, đồng bộ với họa tiết tường. Bàn học nối liền với kệ trưng bày, giá sách và hộc tủ, được bố trí gọn sát tường, giúp tối ưu diện tích sử dụng. Giường ngủ thấp, tích hợp ngăn kéo lưu trữ bên dưới. Tường đầu giường trang trí bằng các mảng bo tròn cao thấp xen kẽ.
Không gian riêng của bé trai trong căn hộ 100 m2 tại TP HCM được 1618 Design Studio thiết kế theo chủ đề vũ trụ, kết hợp tông xanh và vàng với hệ trần mô phỏng hành tinh và các dải ngân hà. Toàn bộ thiết kế sử dụng hình khối tròn, cong mềm. Trần nhà được sơn xanh đậm, thiết kế đèn trung tâm mô phỏng mặt trăng, mang lại điểm nhấn độc đáo cho không gian.
Bàn học đặt cạnh cửa sổ lớn, kết hợp giá sách gắn tường và hệ tủ cao phong cách hoạt hình. Mảng tường cạnh giường là hệ ghế băng tích hợp hộc lưu trữ. Kệ treo hình nhân vật hoạt hình Minion đóng vai trò trang trí giúp căn phòng sinh động.
Thay vì sống trong hai căn hộ liền kề tách biệt, gia đình bốn người tại Hà Nội đã quyết định đập thông để tạo nên một không gian sống rộng rãi, tiện nghi.
Các KTS của BA Design đã thiết kế phòng ngủ bé trai nổi bật với chủ đề vũ trụ, sử dụng màu xanh đậm kết hợp tường trang trí hình phi hành gia và các hành tinh. Giường gỗ thấp cùng hệ tủ sách lớn giúp bé dễ dàng sắp xếp đồ dùng và sách vở.
Trong khi đó, phòng bé gái mang sắc hồng nhạt, thiết kế giường kết hợp tủ kệ hình vòm bo cong nữ tính. Cả hai phòng đều có cửa sổ lớn và hệ thống lưới bảo vệ.
Trong căn hộ 100 m2 tại Hà Nội, gia đình trẻ lựa chọn phong cách tối giản. Với ngân sách giới hạn, nhóm kiến trúc sư Lavia Concept VN đã tái sử dụng một phần nội thất cũ, đồng thời thiết kế các chi tiết mới theo hướng linh hoạt, tiết kiệm và thân thiện với trẻ nhỏ.
Phòng ngủ bé gái gây ấn tượng nhờ chiếc giường gỗ tích hợp hộc kéo tiện lợi, nổi bật với phần đầu giường hình tròn và đôi tai thỏ ngộ nghĩnh. Bàn học đặt cạnh giường với thiết kế gọn gàng, đi kèm ghế ngồi điều chỉnh được độ cao, giúp bé học tập thoải mái và an toàn.
Căn hộ rộng 270 m2 tại Hà Nội được cải tạo từ hai căn hộ liền kề, là tổ ấm của một gia đình ba thế hệ. Phòng ngủ dành cho hai bé được KTS của Vietdeco thiết kế hiện đại với giường tầng. Đây là giải pháp tối ưu để tiết kiệm diện tích mà vẫn đảm bảo mỗi bé có không gian nghỉ ngơi riêng tư. Cầu thang lên tầng trên tích hợp ngăn kéo chứa đồ, giúp tăng diện tích lưu trữ mà không chiếm thêm diện tích sàn.
Không cần diện tích lớn, chỉ với 12 m2, căn phòng của bé gái 4 tuổi đã trở thành một thế giới nhỏ tràn đầy màu sắc, cảm hứng và sự yêu thương từ bố mẹ. Đây không chỉ là món quà sinh nhật, mà còn là không gian đầu tiên nơi bé bắt đầu hình thành thói quen sống.
Mousson Design thiết kế căn phòng lấy cảm hứng từ chính mong muốn của bé, phối hợp giữa hai gam màu tím lilac và hồng pastel. Họa tiết uốn cong xuất hiện xuyên suốt ở đầu giường, mép tủ, kệ và bàn học, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và an toàn. Giường tầng là điểm nhấn chính, tích hợp ngăn kéo lưu trữ đồ chơi, sách vở, đồng thời tạo thêm không gian cho bé vui chơi, khám phá.
Trong căn hộ 97,34 m2 tại Hưng Yên, phòng ngủ dành cho con nhỏ là một phần trong tổng thể mang đậm phong cách farmhouse kết hợp Wabi-sabi do May Concept thiết kế và thi công. Gam màu be, nâu nhạt, trắng ngà được chọn làm chủ đạo, kết hợp cùng vật liệu như gỗ, vải thô, mang lại cảm giác gần gũi.
Giường kê sát cửa kính, mở ra tầm nhìn thoáng đãng và tối ưu nguồn sáng tự nhiên. Bàn học liền kề giường, tích hợp cùng hệ kệ mở và tủ kín, hỗ trợ bé trong việc sắp xếp sách vở, đồ chơi một cách khoa học.
Không gian dành cho trẻ trong căn hộ 135 m2 tại Hà Nội này được KTS của TG Architects thiết kế theo hướng đối xứng, tạo sự cân bằng và hài hòa trong thẩm mỹ. Hai giường đơn bố trí song song, nằm hai bên của hệ tủ lớn chia đôi, vừa là nơi lưu trữ, vừa tích hợp kệ trưng bày đồ chơi yêu thích.
Tông màu pastel với xanh nhạt và hồng nhạt được phối hợp nhịp nhàng, giúp phân chia ranh giới nhẹ nhàng giữa hai khu vực mà vẫn đảm bảo tính tổng thể.
Hai căn hộ liền kề ở chung cư tại Hà Nội được KTS Nhà Ann cải tạo thành một không gian thống nhất có tổng diện tích 190 m2. Không gian của bé trong căn hộ được thiết kế với bàn học được gắn liền vào tường, giường ngủ tích hợp thêm ngăn kéo phía dưới để tăng khả năng lưu trữ.
Bên cạnh giường là hệ kệ cao chạm trần, chia ô linh hoạt giúp bé có thể tự sắp xếp sách, thú nhồi bông hoặc đồ chơi. Một chi tiết nổi bật là tủ đồ chơi thiết kế riêng, với ngăn màu sắc rực rỡ mô phỏng khối LEGO, kích thích trí tưởng tượng của trẻ.
Bích Phương