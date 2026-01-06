Những thiết kế phòng trẻ em tiện nghi cho căn hộ chung cư

Trong không gian nhà ở đô thị vốn hạn chế diện tích, nhiều gia đình chủ động đầu tư thiết kế phòng ngủ cho trẻ em theo hướng gọn gàng, an toàn, dễ sử dụng. Các giải pháp thường tập trung vào việc tận dụng nguồn sáng tự nhiên, lắp đặt hệ tủ kệ đa năng, phân tách khu học tập và nghỉ ngơi rõ ràng.

Phòng ngủ của trẻ nằm trong căn hộ rộng 80 m2 tại một chung cư ở quận Long Biên (Hà Nội) được Lavia Concept VN bố trí hệ tủ sách và bàn học liền khối, gắn sát tường giúp tiết kiệm diện tích. Mặt bàn uốn cong theo đường chuyển tiếp của tường và nội thất. Mảng màu vàng mù tạt chạy dài qua tường và bàn học tạo điểm nhấn, đồng bộ với tổng thể căn hộ.