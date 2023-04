Tại triển lãm Watches and Wonders 2023 ở Geneva, Thụy Sĩ (từ ngày 27/3 đến 2/4), Hublot - thương hiệu ra đời năm 1980 – trình làng nhiều siêu phẩm thách thức giới hạn về bộ máy lẫn thiết kế. Với các thiết kế độc bản từ loạt vật liệu mới và kết hợp công nghệ cao, mỗi cỗ máy thời gian của Hublot luôn gây ấn tượng với giới mộ điệu.

Nhà sản xuất nhận định Classic Fusion Chronograph Orlinski hiện thân cho triết lý chế tác "The Art of Fusion" của Hublot và đại diện cho cảm quan thẩm mỹ cá tính của bậc thầy điêu khắc Pháp. Với mảng màu sáng - tối và cấu trúc đa diện, Richard Orlinski khéo chuyển hóa thế giới nghệ thuật của mình vào các cỗ máy thời gian, tạo nên tác phẩm điêu khắc thu nhỏ trên cổ tay.

Ẩn sau lớp vỏ sang trọng là bộ máy cơ MHUB1280 với mức năng lượng dự trữ 72 giờ, lưu giữ tất cả tính năng từng giúp bộ sưu tập Unico thành công như: bánh xe dạng cột, cơ chế ly hợp kép, chức năng Flyback Chronograph, tính năng thay dây nhanh One Click - cho phép chủ nhân linh hoạt thay đổi phong cách với nhiều lựa chọn dây khác nhau.

Đồng hồ được khoác lên mình lớp vỏ titanium cấp 5, với hai phiên bản: thiết kế dây cao su đen biểu tượng và dây titanium hiệu ứng 3D. Nhà sản xuất trang bị bộ máy chronograph tự động HUB1153 có mức năng lượng dự trữ 42 giờ, độ chính xác cao, gồm 25 chân kính và dao động ở tần số 28,800 vph.

Dòng Spirit of Big Bang chinh phục giới sưu tầm nhờ phát huy mạnh mẽ triết lý "The Art of Fusion". Theo thời gian, thiết kế này xuất hiện với diện mạo và nhiều chất liệu khác nhau. Tuy nhiên, dù bất kỳ hình thái nào, tạo phẩm vẫn giữ được vị trí quan trọng trong các bộ sưu tập danh giá.

Theo nhà sản xuất, Spirit Of Big Bang 32mm đề cao nét sang trọng trong từng chi tiết, mang tính di sản và tinh thần đổi mới của Hublot. Kích thước 32 mm nhỏ gọn, bộ vỏ hình tonneau đa lớp vừa thể hiện nét thẩm mỹ hài hòa, vừa mang lại cảm giác vừa vặn, phù hợp với các cô gái có cổ tay thanh mảnh.

Điểm nổi bật của phiên bản này là bộ máy cơ tự động HUB1120 do Hublot nghiên cứu và chế tạo, đảm bảo mức năng lượng dự trữ đến 40 giờ. Ngoài ra, nhà sản xuất còn trang bị dây đeo cao su và tích hợp tính năng thay dây nhanh One-Click độc quyền.