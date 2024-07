Những thiết kế để đời của Armani

Đầm peplum sequin của Armani dành cho Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023. Vogue mô tả bộ váy như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, tỏa sáng như chính giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc mà cô nhận được qua Everything Everywhere All At Once. Ảnh: AFP