Những thiết kế 'cháy' hàng nhờ Jennie Blackpink

Sau khi Jennie mặc chiếc crop top kén dáng giá 575 USD của Y/Project trong MV How You Like That, trang web Moda Operandi thông báo đã bán hết thiết kế. Ảnh: Instagram Jennie

Theo Naver, nhiều chuyên gia trang thời trang ví Jennie như "móc treo quần áo", mặc đẹp tất cả phong cách, từ tiểu thư, ngọt ngào, cổ điển, thanh lịch, cá tính đến gợi cảm. Cô nhiều lần tự thực hiện bộ ảnh thời trang với vai trò biên tập viên, giám đốc sáng tạo, stylist, người mẫu.