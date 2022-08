Được biết đến là một "ông lớn" trong ngành nội thất, Nội thất Hòa Phát ghi dấu ấn với vị thế của một trong những đơn vị dẫn đầu chiếm ưu thế về thị phần. Tính đến hết 2021, đơn vị này sở hữu hệ thống 7 nhà máy và phân xưởng với diện tích hơn 32 ha cùng dây chuyền sản xuất và trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Italy, Nhật Bản, Đức... Sau gần 3 thập kỷ hoạt động, ngày 5/1/2022, Nội thất Hoà Phát đổi tên thành Nội thất The One. Cùng với bộ nhận diện và logo mới, thương hiệu cũng hoạch định những thay đổi về chiến lược để tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.

Những ngày đầu năm 2022, song song với công bố đổi tên thương hiệu, Nội thất The One cũng cho ra đời bộ sưu tập nội thất văn phòng cao cấp có tên gọi Leader (tạm dịch: Người dẫn đầu). Khi vừa ra mắt thị trường, các sản phẩm của Leader đã gây được nhiều chú ý bởi những thay đổi mang tính đột phá. Bàn lãnh đạo hiện đại được thiết kế hộp điện đặt góc bên phải gồm ổ điện ba chấu, ổ cắm mạng và 2 ổ cắm USB giúp tối ưu hóa sự tiện nghi trong quá trình sử dụng, lắp đặt. Dòng bàn văn phòng Leader được thiết kế chân sắt C12, dựa trên nghiên cứu và thiết kế chiều cao phù hợp với người Việt. Chân sắt C12 là chi tiết được cải tiến so với các dòng chân bàn truyền thống khi thay thế giằng bằng máng điện vừa tiện lợi vừa tăng độ bền chắc. Sản phẩm tủ tài liệu Leader có thiết kế sáng tạo với tay nắm vát cạnh và nhiều cải tiến mới.

Để có thể cho ra đời được bộ sưu tập mới, các bộ phận trong công ty đã dồn hết tâm sức ấp ủ và "thai nghén" trong 6 tháng, từ ý tưởng ban đầu về một dòng sản phẩm mới mang tính ứng dụng cao, cho tới nghiên cứu thực tế, bắt tay vào sản xuất. Đều đặn mỗi tháng ít nhất một lần, đội sản xuất phải tham gia nhiều buổi đánh giá, thẩm định và cải tiến nội bộ để đưa được sản phẩm chất lượng đến tay người dùng. Cho tới nay, khi sản phẩm đã lên kệ bán hàng và phân phối rộng rãi ra thị trường, công cuộc nghiên cứu và cải tiến vẫn chưa dừng lại, vì đối với Nội thất The One, "không có sản phẩm tốt cuối cùng mà chỉ có các phiên bản ngày một tốt hơn".



Trong chiến lược kinh doanh dài hạn, nội thất văn phòng vẫn là lĩnh vực sản xuất chính của Nội thất The One. Bên cạnh đó, công ty cũng song song phát triển thêm những mảng khác như nội thất gia dụng, nội thất công trình... để đa dạng hoá sản phẩm, phù hợp với những nhu cầu khác nhau của khách hàng. Ngoài việc đầu tư mạnh vào công nghệ và hệ thống sản xuất, công ty liên tục đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp, phân bổ các đơn hàng lớn và hỗ trợ tối đa trong quá trình đấu thầu của các đại lý. Nội thất The One đang trong giai đoạn đầu của việc thay mới hệ thống nhận diện và bày bán tại các đại lý tiêu biểu, với kỳ vọng mỗi khách hàng khi đến với các cửa hàng, đại lý được thiết kế mới sẽ có những trải nghiệm tốt về sản phẩm và chất lượng dịch vụ.



Tại Nội thất The One, bộ phận R&D (Research and Development – Nghiên cứu và phát triển) hoạt động với các quy định khắt khe và áp dụng KPI cụ thể về số sản phẩm mới, số ý tưởng sáng tạo mỗi năm. Đã thành một thông lệ, hàng tháng tại Nội thất The One sẽ tổ chức các cuộc họp từ Nam ra Bắc nhằm trao đổi kinh nghiệm. Tại đây, các quản lý cấp cao luôn tạo điều kiện để bất cứ nhân sự nào cũng được chia sẻ ý kiến, từ cấp trưởng ca, tổ trưởng cho đến công nhân, người trực tiếp làm việc tại nhà máy. Các cuộc họp này đã "khai sinh" ra rất nhiều "chất liệu" hỗ trợ trực tiếp cho quá trình sản xuất, từ ý tưởng sáng tạo trong cách triển khai hay bí quyết giúp nâng cao năng suất và giảm công đoạn. Song song với đó, công ty thường xuyên phát động các chương trình thi đua dành cho các bộ phận. Cụ thể, mỗi đầu năm, Nội thất The One luôn đưa ra mục tiêu cụ thể về cải tiến công đoạn sản xuất cho từng nhà máy. Các nhân sự luôn nỗ lực để đạt được thành tích gấp 2 - 3 lần, thậm chí nhiều hơn so với đề xuất ban đầu. Ban lãnh đạo công ty cũng luôn có các chính sách khen thưởng tương xứng nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo lên mức cao nhất. Kể từ khi áp dụng các phong trào thi đua, công ty đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ các bộ phận.

Đào tạo nhân sự và nâng cao trình độ chuyên môn sản xuất là hai yếu tố được chú trọng nhất tại Nội thất The One trong giai đoạn đầu kể từ sau chuyển đổi. Trong giai đoạn tới, đơn vị sẽ tiếp tục khuyến khích mỗi cá nhân phát huy thế mạnh của bản thân và xây dựng một tập thể đoàn kết. Bên cạnh đó, công ty còn đề ra mục tiêu tổ chức thường xuyên các buổi đào tạo về thị trường, xu hướng và nhu cầu người tiêu dùng để nâng cao trình độ chuyên môn, kịp thời hỗ trợ cho nhân sự trong hành trình xây dựng sự nghiệp tại Nội thất The One. Việc đổi tên thành Nội thất The One là một bước ngoặt lớn của thương hiệu sau gần 30 năm hoạt động dưới cái tên thuần Việt. The One được hiểu nghĩa là số một, người dẫn đầu và cũng mang nghĩa "là một", thể hiện ý chí, tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong nội bộ và hoà hợp cùng đối tác trên hành trình kiến tạo không gian sống và làm việc tốt hơn cho người Việt.

Đội ngũ nhân sự phụ trách đã mất gần một năm để hoàn thiện tên thương hiệu, logo và bộ nhận diện mới. Trong đó, logo mới của Nội thất The One vẫn sử dụng hình ảnh chiếc khiên làm chủ đạo, kế thừa từ thương hiệu Nội thất Hoà Phát trước đây. Cùng với đó là những thay đổi mới như: bỏ đường viền 3D để tạo cảm giác hiện đại, cởi mở; hai tam giác hướng vào nhau với ý nghĩa hoà hợp; trong đó mũi tên hướng lên trên được sử dụng màu xanh da trời, mang theo phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý". Bộ nhận diện của thương hiệu mới lấy cảm hứng từ ánh sáng của ngọn hải đăng như một lời khẳng định sẽ viết tiếp hành trình vẻ vang của Nội thất Hòa Phát. Bên cạnh đó, slogan "Bừng sáng không gian, dẫn đầu cùng bạn" thay cho cam kết của Nội thất The One tiếp tục là người đồng hành tin cậy của các đối tác, đại lý, cùng tạo ra những giá trị bền vững, góp phần xây dựng không gian sống và làm việc tiện ích, hiện đại cho người tiêu dùng Việt Nam và trong khu vực.