Những thành tựu của OCB trong năm 2021

Hỗ trợ khách hàng, số hóa, tối ưu chi phí hoạt động, niêm yết cổ phiếu trên HoSE là những điểm nhấn của OCB trong năm 2021.

Năm 2021 là một năm khó khăn với nền kinh tế, nhất là sau đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 và giãn cách kéo dài. Vượt qua những khó khăn đó, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vẫn đạt những thành quả nhất định, chuẩn bị cho một năm mới 2022 tiếp tục đạt những dấu ấn bứt phá mới.

Cùng với việc triển khai chương trình miễn giảm lãi suất, cơ cấu nợ để đồng hành khách hàng, OCB đã hoàn thành kế hoạch năm 2021 cũng như chuẩn bị về nguồn nhân lực, đầu tư vào chuyển đổi số...

Một chi nhánh của OCB. Ảnh: OCB

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ khách hàng

Trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài, OCB đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, vượt khó cùng khách hàng.

Đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, ngân hàng mang đến nhiều chương trình miễn giảm lãi suất, cơ cấu nợ theo thông tư 01, thông tư sửa đổi 03 và 14 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất, phí và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19. OCB cũng cơ cấu nợ lãi và nợ gốc cho khách hàng bị ảnh hưởng, với tổng số tiền gần 6.000 tỷ đồng.

Mặt bằng lãi suất tiếp tục điều chỉnh giảm với mức bình bình quân khoảng gần 1% so với năm 2020.

OCB chủ động triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp năm 2021. Ảnh: OCB

Bên cạnh đó, từ tháng 7/2021 đến nay, nhà băng này cũng tích cực chung tay cùng TP HCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19 qua việc hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, trang bị đồng phục bảo hộ đạt chuẩn cho đội ngũ tuyến đầu, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trên địa bàn thành phố... Tổng giá trị tài trợ gần 10 tỷ đồng.

Số hóa toàn diện, tối ưu hóa chi phí hoạt động

2021 ghi nhận nhiều bước tiến dài của toàn ngành ngân hàng trong hoạt động số hóa. Sự tác động nặng nề của đại dịch đã tạo ra lực đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ, xuất phát từ nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn giãn cách xã hội, yêu cầu về hạn chế tiếp xúc và thanh toán không tiền mặt lên ngôi. Các ngân hàng cũng "chạy đua" chuyển đổi ngân hàng số nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng và lợi thế cạnh tranh trên thị trường. OCB cũng không ngoại lệ.

Ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI được ngân hàng liên tục cải tiến với nhiều tính năng, dịch vụ mới, với trọng tâm cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Khách hàng trải nghiệm OCB OMNI. Ảnh: OCB

Năm 2021, số lượng người dùng OCB OMNI tăng gấp 3 lần, lượng giao dịch tăng hơn 60% và eKYC tăng 15 lần so với 2020. Với sự đồng hành của Công ty tư vấn BCG, ngân hàng đã tiếp tục bổ sung chiến lược ngân hàng số và đặt mục tiêu số hóa là kênh chính để phát triển. Qua đó, OCB mong muốn tăng trưởng khách hàng mới, mở rộng quy mô, tăng độ phủ tốt hơn và hướng đến kinh doanh ngày càng hiệu quả.

OCB cũng tập trung đẩy mạnh số hóa các hoạt động nội bộ. Năm 2021, hầu hết quy trình, văn bản đều được thực hiện, phê duyệt online đến gần 80%, từ đó, tối ưu được năng suất lao động, tiết giảm chi phí hoạt động. CIR năm 2021 ở mức 26,9%.

Với việc số hóa toàn diện, kiểm soát tốt chi phí hoạt động, ngân hàng này đã hoàn thành kế hoạch 2021 được Đại hội đồng cổ đông giao. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV của OCB vừa công bố cho biết, tổng tài sản của ngân hàng đến 31/12/2021 đạt 184.491 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn trên thị trường 1 (bao gồm ủy thác đầu tư) đạt 126.430 tỷ đồng tăng 17%. Dư nợ cho vay trên thị trường 1 (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 103.595 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 5.519 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Duy trì tỷ suất lợi nhuận ROE, ROA cao, lần lượt là 2,59% và 22%. An toàn với CAR theo Basel II nằm trong top đầu ngành; Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát giảm xuống 0,97%, giảm 0,45 điểm % so với cuối năm 2020.

Cổ phiếu OCB lên sàn HoSE

Ngày 28/1/2021, cổ phiếu OCB (Mã chứng khoán OCB) được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) với gần 1,1 tỷ cổ phiếu. HoSE đã bổ sung mã cổ phiếu OCB vào rổ chỉ số VNFIN LEAD trong kỳ cơ cấu tháng 7/2021 và tháng 8/2021, cổ phiếu ngân hàng đạt đủ điều kiện để được cấp giao dịch ký quỹ (margin).

OCB niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào ngày 28/1/2021. Ảnh: OCB

Đại diện OCB cho biết, giá cổ phiếu OCB cuối năm 2021 tăng trưởng 86% so với giá đóng cửa vào ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu. Thanh khoản khôi phục mạnh trong quý IV/2021. Cổ phiếu OCB được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng liên tiếp từ tháng 1- 6/2021, sau đó bị bán ròng nhẹ những tháng tiếp. Lũy kế giá trị mua ròng nhà đầu tư nước ngoài từ khi niêm yết đạt 737 tỷ đồng.

OCB đã đầu tư lớn vào hệ thống công nghệ lõi và triển khai thành công hệ thống Open API từ cuối 2019. Open API giúp nhà băng này làm chủ dữ liệu và xây dựng các sản phẩm kết nối với các đối tác.

Lãnh đạo OCB cho biết, ngân hàng theo đuổi và duy trì mục tiêu tối đa hóa giá trị cổ đông, thể hiện đúng tinh thần "OCB - Niềm tin và thịnh vượng".

An Nhiên