Những thành phố lý tưởng nhất cho người nghỉ hưu ở Mỹ

Trong 5 thành phố lý tưởng nhất cho người hưu trí của Mỹ có ba địa điểm ở bang Florida, với những yếu tố như thời tiết ấm áp, chính sách thuế thân thiện.

USA Today tháng trước dẫn nghiên cứu mới từ WalletHub, xếp hạng những thành phố lý tưởng nhất để nghỉ hưu ở Mỹ năm 2025, dựa trên 45 chỉ số thuộc 4 nhóm lớn gồm chi phí sinh hoạt, hoạt động/tiện ích, chất lượng sống, chăm sóc y tế.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ hàng chục nguồn, trong đó có điều tra dân số, Cục Thống kê Lao động và Trung tâm Kiểm soát, Phòng ngừa Dịch bệnh, cho thấy top 5 thành phố hàng đầu cho người về hưu là Orlando ở bang Florida, Scottsdale ở bang Arizona, Minneapolis ở bang Minnesota, Miami ở bang Florida và Tampa ở bang Florida.

WalletHub là nền tảng nghiên cứu, so sánh tài chính tại Mỹ, chuyên xếp hạng các thành phố, bang, tổ chức dựa trên dữ liệu công khai. Các phân tích của WalletHub thường được truyền thông Mỹ trích dẫn trong các báo cáo xếp hạng mức độ đáng sống, nơi nghỉ hưu tốt nhất, gánh nặng thuế, nợ sinh viên và nhiều chủ đề liên quan đến tài chính đời sống.

Phân tích của WalletHub đánh giá 182 thành phố, trong đó có 150 thành phố lớn nhất Mỹ và ít nhất hai thành phố đông dân nhất của mỗi bang.

Thành phố Orlando, bang Florida nhìn từ trên cao. Ảnh: Orlando Economic Partnership

Theo giới quan sát, top 5 của WalletHub nhìn chung trùng khớp với những điểm đến nghỉ hưu quen thuộc của người Mỹ là bang Florida và bang Arizona.

"Bản năng sẽ mách bảo bạn rằng hãy đến Florida, nơi thời tiết ấm áp, có nhiều thứ để làm", Chip Lupo, nhà phân tích tại WalletHub, cho biết, thêm rằng những thành phố như Orlando, Miami và Tampa "rất thân thiện với người hưu trí, xét về góc độ thuế".

Orlando, Florida, đứng đầu bảng xếp hạng, được đánh giá là thân thiện về thuế. Florida không đánh thuế bất động sản, thuế thu nhập, thuế thừa kế. Orlando không phải thành phố rẻ nhất, nhưng đứng thứ ba toàn quốc trong hạng mục hoạt động/tiện ích sinh hoạt cộng đồng cho cư dân.

Scottsdale, Arizona, được xếp hạng cao về số lượng hoạt động tình nguyện dành cho người cao tuổi, phòng trưng bày nghệ thuật và sân golf tính theo đầu người. Giống Florida, Arizona là bang có chính sách thuế thân thiện. Scottsdale đứng thứ 4 toàn quốc về thời tiết ôn hòa, dù có thể nóng vào mùa hè.

Minneapolis ở bang Minnesota xếp thứ ba nhờ có một trong những thị trường làm việc thân thiện với người cao tuổi nhất cả nước, cũng sở hữu hệ thống bệnh viện được xếp hạng cao.

Miami và Tampa, bang Florida, xếp thứ 4 và thứ 5 do có thời tiết ôn hòa, nhiều hoạt động/tiện ích cho người cao tuổi, chất lượng sống cao, bên cạnh chính sách thuế thân thiện.

Một góc thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ. Ảnh: Wikipedia

Phân tích của WalletHub cũng chỉ ra ưu điểm và nhược điểm riêng của mỗi điểm đến cho người hưu trí.

Casper, bang Wyoming, là nơi giá cả phải chăng nhất, nhưng lại xếp thấp về chất lượng sống. San Francisco, bang California, đứng đầu về các hoạt động/tiện ích, song khá đắt đỏ.

Scottsdale, Arizona, dẫn đầu về chất lượng sống tổng thể, song không phải là nơi có giá cả phải chăng. Missoula, bang Montana, dẫn đầu về hệ thống chăm sóc y tế, nhưng xếp thấp về chất lượng sống.

Các nghiên cứu viên của WalletHub nhận định nghỉ hưu không chỉ là câu chuyện tiền bạc, khuyến cáo người hưu trí cân nhắc sống ở những nơi họ có thể duy trì lối sống năng động, tiếp cận dịch vụ y tế tốt và thời tiết tốt.

"Một trong những sai lầm lớn nhất của lao động lớn tuổi là nghĩ rằng thời điểm nghỉ hưu còn xa, chưa cần lên kế hoạch. Họ cần tính đến cả lối sống lẫn yếu tố tài chính", Phyllis Moen, chuyên gia xã hội học tại Đại học Minnesota và Đại học Cornell, nói trong báo cáo của WalletHub.

Đức Trung (Theo USA Today, Hill, AP)