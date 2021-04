Những thành phố 'không bao giờ ngủ' trên thế giới

New York là trung tâm tài chính, văn hóa và truyền thông của thế giới. New York gần như là từ khóa đầu tiên của bất kỳ ai khi nhắc đến cụm "thành phố không bao giờ ngủ" bởi nhiều cơ sở giải trí, du lịch tại đây hoạt động suốt đêm. Cụ thể, hệ thống tàu điện ngầm ở New York không bao giờ đóng cửa, có rất nhiều nhà hàng và xe buýt vẫn mở cửa cho đến bình minh, phà đảo Staten hoạt động cả ngày lẫn đêm trong cả tuần, quảng trường Thời Đại như chưa bao giờ ngừng ồn ào, náo nhiệt. Ảnh: Wikipedia/chensiyuan.