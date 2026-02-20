Những thần tượng livestream kiếm hàng trăm nghìn USD

Năm 2023, livestream bắt đầu bùng nổ, lấp khoảng trống sau khi Trung Quốc cấm các chương trình sống còn về thần tượng từ năm 2021. Đến nay, mô hình này tiếp tục phát triển mạnh trên các nền tảng video ngắn của nước này và thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu. Các nhóm gồm 5-7 vũ công biểu diễn. Còn khán giả tặng quà và bình chọn để được xem các bài nhảy, động tác, trang phục họ mong muốn.

Nhóm nhạc nam Joy-X, thuộc một trong những công ty livestream hàng đầu Trung Quốc, gây sốt với động tác quét chân, thu hút hơn 10 tỷ lượt xem trực tuyến. Các buổi phát sóng của họ hiện trung bình có hơn 20.000 người theo dõi.

Livestream nhóm đã trở thành một hình thức sinh lợi trong ngành giải trí Trung Quốc, mang lại trải nghiệm tương tác, nhập vai và tạo ra nguồn lợi nhuận đáng kể. Theo một báo cáo, quy mô ngành livestream đã vượt 15 tỷ nhân dân tệ (2 tỷ USD) năm 2025. Một số streamer hàng đầu có thể kiếm tới 1 triệu nhân dân tệ (145.000 USD) mỗi tháng từ lương cơ bản, quà tặng ảo, tiền thưởng. Xuanxuan thuộc nhóm SK Girls, thu về quà tặng ảo trị giá 2,7 triệu nhân dân tệ (390.000 USD) chỉ trong một đêm. Sau khi chia hoa hồng cho công ty, nền tảng trực tuyến, cô được nhận khoảng 600.000 nhân dân tệ (86.000 USD).

Các streamer thường phải làm việc hơn 26 ngày mỗi tháng, mỗi ngày 10 giờ, học nhiều bài nhảy và luôn duy trì năng lượng cao để tương tác với người hâm mộ, xây dựng nhóm fan cứng.

Một nhóm streamer nữ trên nền tảng douyin, Trung Quốc. Ảnh: Douyin

Chứng kiến thành công của mô hình này tại Trung Quốc, Charlie, một doanh nhân người Hoa tại Mỹ, nhận ra tiềm năng lợi nhuận của nó ở các nước khác. Năm 2024, Charlie áp dụng mô hình livestream nhóm của Trung Quốc và ra mắt các nhóm nhạc nữ như CalixSunset tại Mỹ. Sau khoản đầu tư ban đầu 100.000 USD, doanh nghiệp của ông hòa vốn sau ba tháng. Các buổi livestream nhóm của công ty hiện thu hút tới 5.000 người xem mỗi phiên, tạo doanh thu khoảng 6.000 USD.

Trước bước đột phá của Charlie, một số công ty Mỹ từng thử mô hình này nhưng thất bại, do streamer chỉ nhảy múa đơn giản, ít tương tác. Charlie cho biết: "Livestream nhóm tập trung vào các tiết mục nhảy hoàn chỉnh, làm chủ nhịp điệu và không khí". Theo ông, nhiều người Mỹ trước đây không nhận ra rằng làm streamer có thể kiếm tiền. "Đội ngũ của tôi từng nghĩ người Mỹ sẽ không chấp nhận phong cách livestream nhóm như những 'con rối', nhưng hóa ra họ vẫn đón nhận. Một phần đáng kể khán giả của chúng tôi cũng đến từ châu Á và châu Âu", ông nói.

Một màn nhảy của streamer Xuanxuan Xuanxuan, streamer của nhóm SK Girls, biểu diễn. Video: XHS

Charlie cũng nhấn mạnh sự khác biệt văn hóa giữa Trung Quốc và Mỹ trong mô hình này. Trong khi thần tượng Trung Quốc thường sử dụng bộ lọc làm đẹp và hiệu ứng kéo dài chân, nghệ sĩ Mỹ lại ưa chuộng hình ảnh chân thực. Livestream tại Trung Quốc đôi khi mang sắc thái gợi cảm, dẫn đến việc các nền tảng gần đây đưa ra quy định nhằm hạn chế trang điểm đậm, bộ lọc làm đẹp và các động tác hay ngôn ngữ gợi dục. Với Charlie, ông yêu cầu nghệ sĩ mặc trang phục kín đáo và tập trung vào các động tác mạnh mẽ. Ngoài ra, tại Mỹ, nghệ sĩ ít tương tác với người hâm mộ ngoài giờ làm, do quan niệm khác biệt về ranh giới giữa công việc và cuộc sống.

Bất chấp những khác biệt này, Charlie tin rằng lợi nhuận cốt lõi của ngành livestream đến từ văn hóa bình chọn, xếp hạng. Văn hóa này khiến người hâm mộ chi mạnh tay cho quà tặng ảo, cạnh tranh vị trí dẫn đầu và tìm kiếm sự chú ý của thần tượng cùng sự ngưỡng mộ từ những người khác.

Loubo (giữa, 26 tuổi) từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Producer, sau đó gia nhập nhóm nhạc MAMA LAND nhưng không thành công. Anh hiện gây chú ý khi là streamer chủ chốt của nhóm Joy-X. Ảnh: Weibo

Các chuyên gia trong ngành cho biết lĩnh vực livestream của Trung Quốc được định giá hơn 200 tỷ nhân dân tệ (30 tỷ USD), đã trở thành một cú hích với kinh tế toàn cầu. Chang, quản lý marketing tại một công ty livestream ở Vũ Hán, Trung Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Livestream nhóm mở ra con đường mới để nổi tiếng và tạo ra cơ hội việc làm".

Tuy nhiên, theo ông, dù phim ngắn trực tuyến là một ví dụ thành công, không phải mọi mô hình kinh doanh của Trung Quốc đều có thể áp dụng trực tiếp trên toàn cầu. "Khán giả Trung Quốc đã quen với thanh toán điện tử, mua sắm qua livestream và nhịp độ nhanh của video ngắn, nhưng người xem phương Tây có thể không dễ tiếp nhận như vậy", Chang nhận định.