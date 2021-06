Những tấm gương vượt qua nhút nhát nhờ thể thao

TP HCMTheo dõi Hà An phối hợp nhịp nhàng cùng các bạn trong đội bơi nghệ thuật, chị Hòa không khỏi xúc động nhớ lại ngày xưa từng lo con quá nhút nhát.

Ngày cho con đi học bơi từ năm 4 tuổi, chị Hòa (ngụ tại quận 4, TP HCM) chưa từng nghĩ con lại đam mê bơi, tự tin bơi và có nhiều thành tích với môn bơi đến thế. Lúc đó, chị chỉ mong muốn đơn giản là trang bị cho con một kỹ năng sinh tồn, cho con học một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe và tinh thần, tạo cho con môi trường vui chơi tiếp xúc với nhiều cái mới. Ngày bé, Hà An rất nhát, sợ tiếp xúc với người lạ, đến mức khách bước vào nhà cũng òa lên khóc. Bé chỉ bám mẹ, tới chỗ vui chơi chỉ thích chơi một mình ở góc riêng nào đó. Đưa bé đi học bơi, chị cẩn thận dặn dò các thầy cô nhẹ nhàng không quát mắng An vì nếu nghe ai nói to, An sẽ khóc do hoảng loạn.

Được các thầy cô tận tình dạy bơi, An học rất nhanh. Thấy bé có tố chất lại có chiều cao nhỉnh hơn trung bình lứa tuổi, sau một thời gian, các thầy cô động viên chị Hòa cho bé học bơi nghệ thuật.

Muốn con tự lập và có trách nhiệm với quyết định của mình, chị về hỏi ý kiến con. Hà An rất thích thử sức ở môn học mới. Tuy nhiên, bơi nghệ thuật không chỉ là bơi mà các bé còn phải nhảy múa, tập thể dục dụng cụ, đòi hỏi thể lực tốt. Bơi nghệ thuật còn được gọi là "múa ba-lê dưới nước", Hà An hàng ngày đều phải ép dẻo trên bờ. Suốt nửa năm đầu tiên học bơi nghệ thuật, mỗi buổi đi học là một buổi bé khóc vì đau. Bố mẹ xót con, tính cho bé nghỉ, nhưng Hà An vẫn quyết theo học. Từ một đứa trẻ lười ăn, An chịu khó ăn tất cả những gì mẹ mang đến để có thể lực tốt, theo đuổi được môn bơi. Còn chị Hòa luôn hỗ trợ con tối đa, từ sắp xếp công việc để đưa đón con đi tập bơi đến tham khảo huấn luyện viên, bác sĩ dinh dưỡng nhằm giúp con có chế độ ăn ngủ phù hợp nhất. Khi Hà An được vào đội tuyển bơi nghệ thuật của quận 4, rồi TP. HCM đi biểu diễn, thi đấu ở nhiều nơi, chị Hòa đều xin nghỉ phép để đi theo con.

"Tuổi thơ của con chỉ có một, tôi muốn đồng hành cùng sự trưởng thành của con, không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào quan trọng của con", chị Hòa chia sẻ. Chính vì vậy, khi công ty không duyệt cho chị Hòa nghỉ phép không lương để theo Hà An tham gia Giải bơi nghệ thuật Singapore mở rộng lần thứ 13 năm 2018, chị đã quyết định nghỉ việc. Không phụ lòng mẹ, tại giải này, Hà An đã giành hai huy chương đồng, một cho nội dung đơn U10 và một cho nội dung đôi U10. Cũng năm 2018, khi mới 10 tuổi, bé được 2018 Liên đoàn Thể thao dưới nước TP HCM trao tặng danh hiệu "Vận động viên triển vọng".

Ở tuổi 13, Hà An tiếp tục gắn bó với môn bơi nghệ thuật bằng niềm say mê của bản thân và sự đồng hành của mẹ. Còn chị Hòa vẫn thầm cảm ơn môn bơi nghệ thuật đã giúp cô con gái nhút nhát ngày xưa của mình trở thành một cô bé tự tin, khỏe mạnh. Không chỉ vậy, nhờ học bơi nghệ thuật cần phải phối hợp đồng đội nhiều, Hà An cũng được rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm, rèn tính kỷ luật. Các thầy cô luôn đặt ra mục tiêu và yêu cầu các vận động viên đạt được, nên Hà An cũng xây dựng được tư duy "đạt được mục tiêu mình đề ra". "Vì thế bé rất tự lập, khi mẹ giao việc gì, con tự giác thực hiện, mẹ không cần phải ép hay nhắc nhở", chị Hòa khoe.

Bé An trong một buổi biểu diễn bơi nghệ thuật. Ảnh: Minh Hòa.

Chưa có cơ hội thi đấu cọ xát nên chưa nhận được huy chương nào như Hà An, nhưng bé Thế Luân, 8 tuổi (nhà ở Bình Thạnh, TP HCM) cũng như Hà An, đã "tìm thấy nhà vô địch trong mình" khi chơi thể thao. Anh Trường Giang, bố Luân chia sẻ, 3 năm chơi bóng rổ đã giúp con trai mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Trước đây, bé khá nhút nhát, ít giao tiếp xã hội, thiếu kiên nhẫn nên bố mẹ muốn bé theo học một môn thể thao để mạnh mẽ hơn. Anh cho bé thử học võ, bóng đá, nhưng bé khá thờ ơ. Tuy nhiên, với bóng rổ thi khác, Thế Luân say mê ngay từ đầu, tâng bóng, đuổi theo bóng và sẵn sàng phối hợp cùng các bạn để có kết quả tốt. Nhờ bóng rổ, Luân cũng bắt đầu chịu kết bạn, có những người bạn đầu tiên trong lớp bóng rổ, rồi kết bạn ở lớp chính khóa. Say mê tập luyện, bé được vào đội tuyển bóng rổ của trường thi đấu với đội tuyển của trường khác, tiếc rằng dịch bệnh xảy ra nên kế hoạch thi đấu đành hoãn lại.

Anh Giang vẫn nhớ, mỗi buổi đi tập bóng về, Luân rất vui, kể chuyện như sáo, nào là thầy chia đội ra sao, các bạn tập luyện thế nào. Cậu bé yêu bóng rổ đến mức thấy bạn không chịu chạy sẽ rất sốt ruột. Do Covid-19, không tham gia được lớp bóng rổ, Luân buồn nên hôm thì chơi cùng ba mẹ, hôm thì chơi cùng bạn trong xóm, có hôm chỉ chơi một mình mà vẫn chăm chỉ tập luyện. Cả nhà ai cũng đều ngạc nhiên về tinh thần bền bỉ của Luân khi chơi môn thể thao này.

"Hôm nay, tôi đọc được thông điệp của Nestlé MILO 'Dù con thấy gì ở chính mình, thể thao luôn tìm thấy nhà vô địch trong con', mới ngẫm lại thấy rất đúng và ý nghĩa. Nhờ tập luyện tập bóng rổ thường xuyên, con dần vượt lên chính bản thân mình. Từ thể thao mà con học được những bài học giá trị cho mình", anh Giang chia sẻ. Anh cho biết thêm, ngoài khỏe mạnh, hoạt bát, bóng rổ còn giúp Luân rèn luyện được tính kỷ luật vì các thầy rất nghiêm khắc, luôn yêu cầu phải chơi hết mình. Bóng rổ cũng giúp con thấy được thành quả khi nỗ lực.

Bé Luân tự tin hơn từ khi chơi bóng rổ. Ảnh: NVCC.

Bé Kaka, nhà ở ngoại ô TP HCM lại nhờ học Taekwondo mà tự tin hơn. Thấy con nhỏ, yếu, làm gì cũng sợ, chị Duyên, mẹ bé đã thuyết phục con chơi một môn thể thao khi bé bắt đầu vào lớp một. Sau giờ học chính, bé về tắm rửa, ăn nhẹ, uống sữa rồi háo hức đến lớp tập võ. Cậu bé dần tự tin hơn, đi quyền dứt khoát. Chị Duyên vẫn không quên được cảm giác hồi hộp xúc động xen lẫn tự hào khi ngày thi lên đai đầu tiên, Kaka tâm sự với mẹ: "Mẹ ơi, con nhất định sẽ thi tốt". Đạt được đai vàng, Kaka như được tiếp thêm năng lượng, càng tự tin. Nếu lần lên đai đầu tiên, bé mất gần một năm mới dám thi thì lần thứ thứ hai chỉ cách sau lần thứ nhất một tháng. Chuẩn bị lên lớp 3, Kaka không còn rụt rè nhút nhát, bé vẫn kiên trì luyện võ, rồi tập thêm nhiều môn thể thao khác như chơi patin, đi xe đạp. Bé cũng tự tin làm anh Hai, giúp mẹ lau nhà, dọn nhà khi em ăn vãi.

"Từ ngày con theo môn võ rèn luyện thể thao, mẹ thấy con luôn tự tin và tràn đầy năng lượng để học tập và vui chơi. Mẹ tin con sẽ tiếp tục chinh phục những đai tiếp theo tốt thôi con ạ. Cám ơn thể thao đã giúp con thay đổi như thế", chị Duyên viết cho Kaka.

Từ ngày học võ, Kaka tự tin hơn để chơi nhiều môn thể thao mới. Ảnh: Kim Duyên.

Cho con trai chơi bóng đá từ năm bé 6 tuổi, 7 năm nay, anh Hiệp (ngụ tại quận 6, TP HCM) cũng chứng kiến nhiều trưởng thành của con nhờ thể thao.

Có anh trai tập bóng, mỗi lần theo anh đến CLB Quận 6, Trí đã bị trái bóng tròn hút hồn. Cậu bé xin tập cùng các anh, ban đầu anh Hiệp không khỏi lo lắng vì con có thể trạng hơi nhỏ, sợ con sẽ bị va chạm, sẽ sớm rời bỏ cuộc chơi và mất đam mê. Nhưng không, theo thời gian, niềm đam mê thể thao và những kỹ năng trong môn thể thao vua đã tôi luyện Trí trở nên lanh lẹ, hoạt bát và có đôi chút bền bỉ thể lực hơn các bạn cùng trang lứa. Chính sự đam mê, nỗ lực tập luyện và thi đấu đã đem lại những kết quả ngoài sự mong đợi của anh Hiệp và gia đình. Bé Trí bắt đầu tham gia các giải bóng đá cấp quận và các CLB.

Vượt trên mong muốn của bố - người luôn xin nghỉ việc để theo sát mọi giải đấu của con, Trí cùng đồng đội đã vô địch Festival bóng đá học đường TP HCM, thuộc khuôn khổ Dự án "Bóng đá học đường" kết hợp với Chương trình "Năng động Việt Nam", do Liên đoàn Bóng đá TP HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM và Công ty Nestlé MILO phối hợp tổ chức năm học 2018-2019. Sau đó, bé được chọn tham dự giải bóng đá cúp Nestlé MILO tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha. Tại giải đấu này, Trí còn đoạt giải cầu thủ ấn tượng. Để khuyến khích niềm say mê bóng đá của con, anh Hiệp đã cho con theo học tại Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định.

Bé Trí. Ảnh: NVCC

Cả bốn phụ huynh khi chia sẻ với VnExpress.net đều không giấu nổi niềm tự hào bởi con đã kiên trì theo đuổi một môn thể thao. Con đã trở thành nhà vô địch của chính mình khi dám vượt qua những rào cản và khó khăn để theo đuổi môn thể thao mình yêu thích. Chỉ cần con biết cố gắng và nỗ lực, con sẽ trở thành nhà vô địch của cha mẹ trong cuộc sống.

Những câu chuyện của bốn bạn nhỏ này cũng đã được các vị phụ huynh chia sẻ với Nestlé MILO trong sự kiện "Thể thao tìm thấy gì trong con?".

Để nuôi dưỡng tinh thần thể thao trong con, cũng như lưu lại những tình cảm dành cho con, bất kỳ bố mẹ nào cũng có thể tham gia chia sẻ và ghi lại dấu ấn thể thao của bé nhà mình trên website MILO, ngoài ra, còn có cơ hội nhận "siêu" giày Milo x Bitis’s Cool Kids’ Club phiên bản giới hạn. Tìm hiểu thêm tại đây.

Trước tình hình Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Nestlé MILO vẫn luôn đồng hành cùng bố mẹ nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam năng động hơn. Bằng việc giới thiệu sự trở lại của Trại Hè Năng Lượng trực tuyến, MILO mong muốn tạo nên sân chơi bổ ích cho các "nhà vô địch" nhí thoả sức tập luyện thể thao cũng như nâng cao sức khoẻ để tận hưởng một mùa hè ý nghĩa. Bố mẹ và bé có thể tham gia Trại Hè Năng Lượng trực tuyến diễn ra từ ngày 1/7 đến 31/8/2021 trên website MILO để cùng nhau duy trì lối sống năng động.

Kim Anh