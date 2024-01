Những tài tử nổi bật đóng phim Vương Gia Vệ

Lương Triều Vỹ

Tài tử 62 tuổi từng góp mặt trong nhiều tác phẩm của Vương Gia Vệ, như "Đông tà tây độc", "Trùng Khánh sâm lâm", "A Phi chính truyện" và "2046". Trong đó, nổi bật nhất là vai Chu Mộ Văn trong "In the Mood for Love" (Tâm trạng khi yêu). Nghệ sĩ được nhiều chuyên trai điện ảnh đánh giá cao khi truyền tải nỗi buồn qua đôi mắt và biểu cảm gương mặt. Lương Triều Vỹ thắng hạng mục Nam chính xuất sắc ở Liên hoan phim Cannes 2000 và Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong 2001.

Nghệ sĩ từng được CNN bình chọn là một trong 25 diễn viên thành công nhất của châu Á. Xuất thân là diễn viên của đài TVB, anh được xếp vào nhóm Ngũ hổ tướng của truyền hình Hong Kong những năm 1980, sớm được ghi nhận về ngoại hình lẫn thực lực. Bước sang điện ảnh, tên tuổi Lương Triều Vỹ gây tiếng vang ở Liên hoa phim Cannes và nhiều kỳ cuộc giải thưởng, trên thị trường phim thế giới. Ảnh: USA Films