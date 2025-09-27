Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000) có tuổi thơ gắn với làng chài ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ). Từ học bơi để sinh tồn, Hoàng được chọn là "gương mặt tuyển", liên tục tham gia Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh. Năm 11 tuổi, cậu bé lần đầu đạt huy chương, gieo trong lòng niềm vui bất ngờ. Với cậu học trò nhỏ khi ấy, niềm vui không chỉ là đứng trên bục nhận giải, được gọi vào đội tuyển năng khiếu của tỉnh, mà còn là nụ cười và những lời động viên của cha mẹ, anh chị dành cho Hoàng.

Từ những động viên ban đầu đó, Hoàng ngày càng yêu thích bơi lội, khát khao vươn đến những đỉnh cao mới. 14 năm sau giải thưởng đầu tiên, Hoàng 4 lần phá các kỷ lục tại SEA Games, phá kỷ lục 1.500 mét tự do tại Giải vô địch trẻ châu Á 2024, giành khoảng 20 huy chương vàng các giải quốc tế (SEA Games, Vô địch trẻ châu Á, Olympic trẻ...).

Bên cạnh Nguyễn Huy Hoàng, thể thao Việt Nam cũng chứng kiến nhiều ngôi sao đi lên từ thể thao học đường. Đơn cử cua-rơ Nguyễn Thị Thật. Từ danh hiệu vô địch Hội khỏe Phù Đổng tỉnh An Giang, Thật được đưa vào đội năng khiếu của tỉnh, giành huy chương bạc châu Á trẻ năm 2010 tại Dubai. Suốt 15 năm theo đuổi môn đạp xe, Thật đi qua nhiều khó khăn. Từ chấn thương, tập huấn đơn độc, thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt âm 5 độ C hay trên những cung đường đá cuội châu Âu, cô đều bền bỉ vượt qua, ghi dấu bằng tấm vé dự Thế vận hội Paris năm 2024. "Ngay từ giây phút ngồi lên yên xe, tôi đã biết mình sẽ gắn bó lâu dài với con đường này. Có lẽ xe đạp đã chọn tôi", Thật cười.

Nguyễn Thị Hương, gương mặt sáng giá của canoeing Việt Nam, cũng đến với thể thao từ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Vĩnh Yên (cũ) khi còn học lớp 7. Nhiều "ngã rẽ" từ môn đẩy gậy chuyển qua đấu vật, cuối cùng Hương bén duyên với mái chèo và rồi gắn bó cả sự nghiệp. Nhìn lại chặng đường đã qua, Hương tâm sự: "Tôi rất trân trọng thể thao học đường, vì đây chính là nơi phát hiện và ươm mầm những tài năng trẻ. Cũng từ đây mà tôi có cơ hội rèn luyện thể chất, tìm thấy đam mê và tiến xa hơn". Nữ vận động viên khuyên những bạn trẻ nếu đã yêu thể thao, đừng do dự, hãy bắt đầu sớm và quyết tâm theo đuổi, bởi càng sớm càng có nhiều cơ hội và sức khỏe để chiến đấu hết mình.

Cũng giống như Hương, Võ Thị Kim Ánh không đến với boxing ngay từ đầu. Thời thơ ấu, Ánh từng thử sức với môn đẩy gậy ở Hội khỏe Phù Đổng, nhưng rồi lại tìm thấy đam mê thật sự trên võ đài quyền anh. Theo Ánh, "thể thao học đường là nơi khởi nguồn mọi cơ hội". Ánh đặc biệt trân trọng những sân chơi như Hội khỏe Phù Đổng, nơi có sự chung tay tổ chức của các ban ngành, đơn vị, nhãn hàng như Nestlé Milo. Theo cô, những sân chơi thể thao phong trào từ thời học sinh là bệ phóng cho giấc mơ thể thao của mình.

Từ cô bé mê thử sức với nhiều môn phong trào đến "tay đấm thép" của đội tuyển quốc gia, Kim Ánh đã trải qua hơn một thập kỷ để khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế. Năm 2024 góp mặt tại Thế vận hội Paris 2024, chị mang theo khát vọng giành thành tích cao nhất và cả mong muốn lan tỏa tinh thần bền bỉ, dám theo đuổi đam mê cho thế hệ trẻ.

Những dấu ấn cá nhân vận động viên ghi trên đấu trường quốc tế là những quả ngọt mà ngành thể thao Việt Nam thu hoạch được thông qua sự bồi đắp của cả một hệ sinh thái đồng hành, từ gia đình, huấn luyện viên, nhà trường, các ban ngành, cộng đồng... Trong đó, nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng như Nestlé Milo đã gắn bó lâu dài, bắt đầu từ nền tảng thể thao học đường, tiếp sức và truyền cảm hứng để các vận động viên vươn tới những đấu trường đỉnh cao. Điển hình cho sự chung tay ấy chính là Hội khỏe Phù Đổng - sân chơi học đường đã được duy trì qua nhiều thế hệ. Ra đời từ đầu thập kỷ 1980, Hội khỏe Phù Đổng đã và đang được tổ chức bài bản hơn qua mỗi năm, từ công tác chuyên môn đến chất lượng thi đấu. Tại đây, nhiều tài năng nhỏ tuổi có cơ hội cọ xát và chuẩn bị cho mình hành trang cả về kỹ năng lẫn tinh thần trước khi bước ra những giải đấu lớn hơn.

Thanh Phong (áo xanh, số 17). Đơn cử em Phạm Thanh Phong sinh năm 2014, cầu thủ nhí từng lọt vào top 10 cầu thủ tiêu biểu toàn quốc lứa tuổi U9 và được chọn thi đấu vòng loại U11 toàn quốc khi mới 10 tuổi, cũng bắt đầu làm quen với sân cỏ từ Hội khỏe Phù Đổng. Từ sân chơi này, Phong và nhiều bạn nhỏ đã có cơ hội tích lũy, trải nghiệm cùng thể thao từ tuổi học đường. Mùa giải U11 toàn quốc 2024, dù nhỏ tuổi hơn các bạn, Phong vẫn lăn xả trong từng pha bóng. Phong quyết tâm: "Con muốn mỗi ngày bản thân đều giỏi hơn một chút". Mẹ của Thanh Phong chia sẻ, chị và chồng từng có đam mê thể thao nhưng không có điều kiện và nền tảng để theo đuổi. Bây giờ, nhờ sự quan tâm của các ban ngành và doanh nghiệp, Phong đã có một môi trường để rèn luyện thể chất lẫn tinh thần kiên trì. "Việc tham gia từ sớm là bước đệm để con khai phá tiềm năng và từng ngày trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", chị nói.

Để có những tài năng như Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Kim Ánh tỏa sáng, hay những gương mặt nhí như Thanh Phong miệt mài rèn luyện, là sự kết hợp của nhiều yếu tố: gia đình động viên, thầy cô dìu dắt, cộng đồng chung tay xây dựng môi trường phát triển. Những năm qua, thể thao học đường đã nhận được sự đầu tư từ ban ngành và nhiều doanh nghiệp thông qua tài trợ, nâng cấp cơ sở vật chất và công tác tổ chức. Hệ thống thi đấu được phát triển bài bản hơn và trải rộng nhiều cấp từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông.

Bên cạnh đồng hành Hội khỏe Phù Đổng, các doanh nghiệp còn triển khai nhiều sân chơi gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ như các giải bóng đá, bóng rổ, bơi lội, Vovinam, aerobic... Các hoạt động này góp phần thắp lên niềm hứng khởi, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin khám phá năng lực bản thân và nuôi dưỡng những bước đi vững chắc cho tương lai, góp phần vào sự phát triển chung của thể thao nước nhà cùng khát vọng vươn tầm quốc tế.