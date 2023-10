Những tác phẩm ấn tượng trong cuộc thi ảnh tự nhiên 2023

Mike Korostelev ghé thăm những con hà mã ở hồ nước gần vịnh Kosi, Nam Phi, trong hai năm. Ông chỉ mất 20 giây dưới nước để chụp bức ảnh từ khoảng cách an toàn mà không đánh động hà mã mẹ và hai con non. Hà mã đẻ một con non cách 2 - 3 năm. Quần thể phát triển chậm của chúng đặc biệt dễ tổn thương trước môi trường sống xuống cấp, hạn hán, săn bắt trái phép để lấy thịt và ngà. Ảnh: Mike Korostelev