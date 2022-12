Những tác động của thời tiết cực đoan đến sinh vật

Con người và động, thực vật đã bị tổn thương bởi thời tiết khắc nghiệt trong năm qua và điều này có thể trở thành 'bình thường mới'.

Cảnh báo được tổ chức từ thiện bảo tồn di sản National Trust của Vương quốc Anh đưa ra hôm 27/12 là một minh họa rõ ràng về những khó khăn mà các loài phải đối mặt nếu chúng ta không nỗ lực nhiều hơn để chống biến đổi khí hậu.

"Con người sẽ hứng chịu nhiều lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt, bão lớn và cháy rừng hơn, và chúng sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, phá vỡ các kỷ lục với tần suất đáng báo động nếu chúng ta không hạn chế lượng khí thải carbon của mình", Keith Jones, cố vấn về biến đổi khí hậu của National Trust, cho biết.

Một con sông chảy qua ngôi làng Ashton Keynes của Anh cạn khô do hạn hán vào tháng 8. Ảnh: AFP

Thế giới hiện vẫn chưa đạt được tham vọng theo hiệp định khí hậu Paris đặt ra vào năm 2015 nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Một loạt sự kiện thời tiết cực đoan trong năm qua đã tàn phá thiên nhiên và các cộng đồng trên toàn cầu, bao gồm nắng nóng ngột ngạt và hạn hán trên khắp châu Âu khiến mùa màng héo úa, sông ngòi bị thu hẹp và gây cháy rừng dữ dội. Dưới đây là tóm tắt về năm 2022 của National Trust tại các địa điểm ở Vương quốc Anh.

Tháng 1: Năm 2022 khởi đầu với trời ấm áp kỷ lục ở trung tâm London với nhiệt độ 16,3 độ C được ghi nhận vào ngày 1/1. Nhìn chung, nhiệt độ cả tháng cao hơn khoảng 0,8 độ C so với mức trung bình cùng kỳ trong giai đoạn 1991 - 2020.

Tháng 2: Bão Eunice và Franklin đã quật đổ hàng loạt cây cối trên khắp Vương quốc Anh, trong đó có nhiều cây cổ thụ khổng lồ như cây sồi 400 năm tuổi ở thị trấn Brentwood, hạt Essex.

Cây sồi cổ thụ 400 tuổi bị bão Eunice quật đổ. Ảnh: PA

Tháng 4: Chim di cư muộn hơn vào mùa xuân, điển hình là chim yến quay trở lại muộn hơn khoảng hai tuần so với bình thường với số lượng ít hơn.

Tháng 5: Cóc biến mất tại nhiều địa điểm ở Anh do nắng nóng kỷ lục và tình trạng thiếu mưa khiến ao hồ khô cạn.

Tháng 6: Cúm gia cầm tấn công nhiều quần thể chim biển trên quần đảo Farne, ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước Anh, quét sạch nhiều loài chim đến quần đảo để sinh sản bao gồm mòng biển, cốc, chim Rissa và hải âu cổ rụt.

Tại Strangford Lough ở Bắc Ireland, thời tiết khắc nghiệt vào cuối tháng 6 với những cơn gió mạnh xối xả và thủy triều dâng cao khiến nhiều đàn nhạn biển không thể sinh sản.

Tháng 7: Một đợt nắng nóng kỷ lục, đạt đỉnh 40,3 độ C tại Coningsby ở miền trung nước Anh, đã kéo theo khô hạn đặc biệt ở phía nam và phía đông, khiến sông hồ cạn kiệt và gây cháy rừng trên nhiều vùng rộng lớn.

Dơi đã bị sốc nhiệt và cần được được giải cứu, trong khi thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thành công của nhiều loài chim, các chuyên gia cho biết.

Tháng 8: Hạn hán và nắng nóng kéo dài khiến cây non do National Trust mới trồng tại nhiều địa điểm bị chết. Nhiều nơi ở Anh còn trải qua "mùa thu giả" khi cây cối rụng lá sớm bất thường. Số lượng bướm cũng sụt giảm, trong khi ong vò vẽ, ruồi và ruồi giả ong biến mất trong đợt nắng nóng.

Ruổi giả ong biến mất tại nhiều nơi ở Anh trong đợt nắng nóng vào tháng 8. Ảnh: Wikipedia

Tháng 9: Chim én hoạt động tại núi Stewart ở Bắc Ireland muộn hơn một tháng so với những năm trước và không di cư cho đến cuối tháng. Một số loài hoa dại ra hoa lần thứ hai do thiếu sương giá.

Tháng 11: Những con chim di cư vào mùa đông đến núi Stewart Estate muộn hơn một tháng. Nguyên nhân có thể là do nhiệt độ ôn hòa hơn ở các khu vực phía bắc, nơi chúng trải qua mùa hè và mùa sinh sản kéo dài hơn.

Tháng 12: Sau một năm phần lớn thời tiết nắng nóng với nhiệt độ kỷ lục, Vương quốc Anh bị ảnh hưởng bởi một đợt lạnh mạnh vào tháng 12, nhưng theo sau là các điều kiện ôn hòa hơn nhiều, làm dấy lên lo ngại rằng nhiều loài động vật có thể bị "đánh thức" khỏi trạng thái ngủ đông.

Đoàn Dương (Theo AFP)