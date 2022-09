Những tác động chuyển biến thị trường bất động sản Quảng Ninh

Sự xuất hiện của nhiều tuyến đường mới đã tác động đến bất động sản Quảng Ninh cả về số lượng dự án, thanh khoản và mặt bằng giá.

Đòn bẩy từ hạ tầng giao thông

Những năm qua Quảng Ninh huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm, kết nối hạ tầng dịch vụ, giao thông quốc tế. Đây là bàn đạp để tỉnh thu hút đầu tư xây dựng, phát triển, hoàn thiện hạ tầng.

Đầu tháng 9 vừa qua, tuyến cuối cùng của cao tốc xuyên tỉnh Quảng Ninh là cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đã chính thức đi vào khai thác, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có tuyến cao tốc lớn nhất cả nước với 176km.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thông xe đã góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc từ Lào Cai đi qua Hà Nội, Hải Phòng đến TP Móng Cái (Quảng Ninh), tạo thành tuyến cao tốc liền mạch xuyên tỉnh dài nhất Việt Nam với chiều dài tổng cộng 571,5 km, kết nối các tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Quảng Ninh tập trung phát triển hạ tầng giao thông. Ảnh: Thuận Phát

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hoàn thành góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh và các khu vực lân cận như Hải Phòng, Vân Đồn, Hạ Long. Đây cũng là những địa điểm được nhiều chủ đầu tư nhắm đến để phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp hay các sản phẩm hàng hiệu.

Sự xuất hiện của các chủ đầu tư lớn

Thời gian qua, thị trường bất động sản dần hồi phục sau thời gian ảnh hưởng dịch bệnh khi nhiều ngành nghề dịch vụ du lịch mở cửa trở lại và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đang được triển khai.

Khu vực trung tâm Hạ Long , Bãi Cháy xuất hiện những dự án lớn. Ảnh: Thuận Phát

Thị trường bất động sản Quảng Ninh thời gian gần đây ngày càng đa dạng sản phẩm. Ngoài những khu vực được thúc đẩy nhờ các chính sách phát triển như Vân Đồn, Uông Bí, Mạo Khê, Móng Cái thì Hạ Long, Bãi Cháy vẫn được coi là tâm điểm của thị trường. Nhờ lợi thế về cơ sở hạ tầng cũng như vị trí gần vịnh mà thành phố Hạ Long đã có những bước phát triển mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng.

Phoenix Legend – MGallery, sản phẩm bất động sản hàng hiệu trên đồi. Ảnh: Thuận Phát

Đại diện một sàn giao dịch bất động sản tại Hạ Long cho biết, những dự án được phát triển tại khu vực này đang nhận được sự quan tâm có thể kể đến một số dự án nghỉ dưỡng như A la carte Ha Long Bay, The Holiday Hạ Long, The Sapphire Residence...

Ngoài ra những sản phẩm hàng hiệu phiên bản giới hạn có sự tham gia của các đơn vị quốc tế như Intercontinental Ha Long Bay do tập đoàn IHG quản lý vận hành hay Phoenix Legend – MGallery do Tập đoàn Accor quản lý vận hành cũng đang gây được chú ý trên thị trường bất động sản hàng hiệu bởi những giá trị về dịch vụ, tiện ích cao cấp và đặc quyền mà dòng sản phẩm này mang lại. Nhờ vị trí đắc địa, chất lượng xây dựng thiết kế vượt trội và bảo chứng của thương hiệu danh tiếng, bất động sản hàng hiệu được nhà đầu tư đánh giá là sản phẩm an toàn và bền vững trong tương lai

