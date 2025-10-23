Những sợi cáp tím thành 'gà đẻ trứng vàng' thời AI

Sự bùng nổ AI đưa Credo, công ty sản xuất dây cáp màu tím vốn ít người biết đến, vươn lên thành ngôi sao mới ở Thung lũng Silicon.

Tháng 7, Elon Musk, CEO xAI, đăng lên X hình ảnh bên trong trung tâm dữ liệu Colossus 2, nơi dự kiến trở thành một cơ sở siêu máy tính khổng lồ ở Memphis, Tennessee (Mỹ). Thay vì khoe dàn GPU đắt đỏ của Nvidia, ông lại tập trung vào hệ thống dây cáp đồ sộ phía sau máy chủ, trong đó có một bức ảnh tạo ấn tượng với hàng nghìn sợi cáp tím được sắp xếp gọn gàng.

Những sợi cáp đó là sản phẩm của công ty Credo ở Thung lũng Silicon. Dù hiếm khi được nhắc tới trong cơn sốt AI, công ty đang lặng lẽ hưởng lợi. Cổ phiếu của công ty năm nay tăng hơn gấp đôi, đạt 143,61 USD, đưa vốn hóa thị trường từ 1,4 tỷ USD khi IPO năm 2022 lên thành gần 25 tỷ USD.

Hệ thống dây cáp tím tại trung tâm dữ liệu Colossus 2. Ảnh: X/Elon Musk

Ngân hàng JPMorgan Chase ước tính thị trường cáp điện chủ động (AEC), do Credo tiên phong, có thể trị giá 4 tỷ USD vào năm 2028, trong bối cảnh Amazon, Microsoft, Meta, xAI và nhiều công ty khác đầu tư mạnh vào xây trung tâm dữ liệu. "Chúng tôi thực sự đang xây dựng vài trung tâm với công suất gigawatt. Trung tâm đầu tiên, Prometheus, dự kiến hoạt động năm 2026. Chúng tôi cũng đang xây Hyperion với khả năng tăng quy mô đến 5 GW trong vài năm tới", Mark Zuckerberg, CEO Meta, cho biết hồi tháng7.

Trong năm tài chính 2025 (kết thúc đầu tháng 5), doanh thu của Credo tăng gấp đôi lên 436,8 triệu USD. JPMorgan Chase dự đoán, mức tăng trưởng doanh thu hàng năm của Credo đạt ít nhất 50% đến năm 2028. Hồi tháng 9, nhà phân tích Jordan Klein tại ngân hàng Mizuho cũng nhận xét Credo có "một trong những câu chuyện AI hay nhất" và "đang ngày càng tốt hơn". Theo ông, kỳ vọng dành cho Credo cao đến mức hiếm thấy trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông.

Credo do nhóm cựu kỹ sư từ công ty bán dẫn Marvell thành lập năm 2008. Bước ngoặt đầu tiên diễn ra khi Tesla tìm đến họ vào năm 2017. Công ty của Musk cần trợ giúp để phát triển siêu máy tính AI Dojo và muốn có chip băng thông lớn hơn mức phổ biến khi đó. Khi đó, thị trường cáp AEC trầm lắng và chỉ nở rộ khi AI bùng nổ từ năm 2023. Credo đang nỗ lực định vị mình là nhà cung cấp then chốt trong những dự án hạ tầng AI trị giá nghìn tỷ USD của OpenAI, Nvidia và nhiều công ty khác.

Máy chủ trước đây thường có 1-2 bộ xử lý trên một bo mạch chủ, nhưng ngày nay mỗi máy có thể chứa 8 bộ xử lý. Những mô hình AI mạnh nhất đòi hỏi hàng triệu GPU cùng hoạt động. Mỗi GPU cần đường liên kết riêng đến switch - máy tính giúp định tuyến dữ liệu xung quanh cụm, thường gắn trên đỉnh của giá đỡ máy chủ.

Các sản phẩm mới nhất của Nvidia kết hợp nhiều bo mạch chủ để tạo thành hệ thống gồm 72 GPU. Nvidia cho biết, những giá đỡ máy chủ với hiệu năng cao nhất ra mắt năm sau sẽ có lượng GPU gấp đôi. Đến năm sau nữa, một giá đỡ Kyber sẽ chứa 572 GPU. "Trước đây, cơ hội của Credo chỉ là một cáp cho mỗi máy chủ, nhưng giờ cơ hội lên đến 9 cáp mỗi máy", Alan Weckel, nhà phân tích tại công ty 650 Group, cho biết. Ông ước tính Credo đang chiếm 88% thị phần AEC.

Đội ngũ phụ trách AEC của Credo gồm Hal Hawthorne, Don Barnetson, Ameet Suri và Ryan Cai. Ảnh: Corey Bentley/Credo

Nhiều GPU kết nối bằng cáp quang, nhưng cáp điện chủ động được đánh giá là giải pháp thay thế tốt. Dây cáp màu tím của Credo có giá 300-500 USD, là sợi cáp đồng chắc chắn, dày vừa phải, bọc trong lớp vỏ bện. Với bộ xử lý tín hiệu số (DSP) ở cả hai đầu, chúng truyền dữ liệu xa hơn nhiều so với cáp đồng truyền thống. AEC dài nhất của Credo đạt 7 m.

Bill Brennan, CEO Credo, cho biết khách hàng chọn cáp của họ vì độ tin cậy cao hơn cáp quang, tránh tình trạng "link flap" - xảy ra khi một phần cụm AI ngừng hoạt động do cáp quang kết nối hỏng. "Sự cố có thể làm sập cả trung tâm dữ liệu", Brennan nói với CNBC.

Theo công ty nghiên cứu Zacks, cáp điện chủ động mang lại độ tin cậy cao hơn 100 lần so với giải pháp quang học laser, đồng thời cung cấp độ toàn vẹn tín hiệu tốt hơn cáp gắn trực tiếp (DAC) truyền thống. Điều này khiến AEC trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn với các trung tâm dữ liệu, góp phần củng cố vị thế của Credo trên thị trường.

Credo hy vọng sẽ tận dụng lợi thế của mình với dây cáp để mở rộng sang những dòng sản phẩm khác. "Chúng tôi đang có nhu cầu thị trường lớn chưa từng thấy", Brennan giải thích. "Nếu có thể cung cấp sản phẩm thế hệ tiếp theo ngay lúc này, chúng sẽ được tiêu thụ. Thế hệ sau cũng vậy. Nhu cầu từ các cụm AI đang vô hạn".

Thu Thảo tổng hợp