Những sinh viên học 4-7 chuyên ngành cùng lúc

MỹMột số sinh viên học 4, thậm chí 7 chuyên ngành cùng lúc, với hy vọng trở nên nổi bật trên thị trường việc làm, dù chưa có nghiên cứu nào cho thấy lợi thế này.

Sophia Duran nỗ lực nổi bật ngay từ khi còn là học sinh phổ thông, hoàn thành 8 môn nâng cao (AP) và ba khóa tại trường cao đẳng cộng đồng. Khi đỗ Đại học Syracuse, cô bất ngờ vì số tín chỉ được quy đổi tương đương, giúp tiết kiệm một năm học.

Được cố vấn khuyên tốt nghiệp sớm hoặc học thêm chuyên ngành, Duran chọn phương án thứ hai. "Tôi muốn học đủ bốn năm đại học theo kiểu truyền thống, nên sẽ tận dụng tối đa thời gian đó", cô nói.

Ban đầu, Duran học song ngành Tài chính và Phân tích Kinh doanh. Sau đó, nhận thấy lịch học vẫn còn trống, cô quyết định thêm chuyên ngành Khởi nghiệp và Doanh nghiệp mới nổi, và đến năm thứ ba, cô học thêm ngành Kinh tế.

Duran thuộc nhóm sinh viên cực hiếm tại Mỹ theo đuổi nhiều hơn ba chuyên ngành. Trong bối cảnh nhiều người lo ngại về giá trị của bằng đại học và cơ hội việc làm, một số sinh viên xem việc này là chiến lược giúp hồ sơ nổi bật.

"Thu hút nhà tuyển dụng là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định học bốn ngành. Tôi muốn thể hiện mình là người toàn diện", Duran nói.

Khuôn viên Đại học Bang Arizona, Mỹ. Ảnh: Arizona State University Fanpage

Có những sinh viên còn học nhiều hơn Duran. Rahul Palle, sinh viên Đại học Bang Arizona (ASU), đang học 5 chuyên ngành, nằm trong nhóm dưới 1% học ít nhất 4 ngành tại trường. Số tín chỉ tối đa của sinh viên thông thường ở ASU là 18 mỗi kỳ, nhưng Palle học tới 27 tín chỉ. Mỗi ngày, cậu thức dậy từ 6h30 sáng, làm và học liên tục đến 18h.

Còn Hojae Kirkpatrick, sinh viên Đại học Oklahoma, học 7 chuyên ngành. Trừ các khóa học hè, số tín chỉ mỗi học kỳ của Kirkpatrick lên tới 50, trong vài năm qua. Nam sinh hy vọng "kỷ lục" này được Guinness công nhận.

Dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy, khoảng 10% sinh viên trong giai đoạn 2009-2019 có bằng song ngành. Các nghiên cứu chỉ ra song ngành giúp sinh viên dễ vượt qua suy thoái tài chính và nguy cơ mất việc làm hơn. Tuy nhiên, rất ít dữ liệu về số lượng sinh viên học ba, bốn ngành hay nhiều hơn, và lợi ích của chúng.

Theo Shawn VanDerziel, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội các trường Cao đẳng và Nhà tuyển dụng (NACE), việc học tới bốn chuyên ngành để có việc làm là không cần thiết.

"Hầu hết nhà tuyển dụng cần người có kiến thức và kỹ năng chuyên biệt. Học nhiều chuyên ngành có thể là một tín hiệu cho thấy ứng viên đáp ứng được, nhưng không có nghĩa họ giỏi hơn người khác", ông nói.

Palle đồng tình. Từ kinh nghiệm xin thực tập, cậu nhận ra nhà tuyển dụng không ấn tượng với số lượng chuyên ngành của mình. Họ tìm kiếm một bộ kỹ năng và kinh nghiệm làm việc cụ thể. Ví dụ, người tuyển dụng vị trí tài chính sẽ không quan tâm đến việc Palle còn học thêm các ngành Quản lý chuỗi cung ứng, Kế toán, Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Bây giờ, Palle đã thay đổi mục tiêu, coi kiến thức là lợi ích cốt lõi của việc học nhiều bằng, thay vì kiếm được việc làm tốt.

"Tôi được kết nối với nhiều người, gặp gỡ các giáo sư từ các đại học danh tiếng và học hỏi rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn", Palle nói.

Nick Huntington-Klein, phó Giáo sư kinh tế tại Đại học Seattle, nhận định những sinh viên có khả năng tổ chức tốt mới có thể xoay xở được khi đăng ký học nhiều tín chỉ.

Thực tế, không phải đại học nào cũng cho phép sinh viên học nhiều hơn hai chuyên ngành. Đại học Amherst gần đây đã cấm sinh viên học ba chuyên ngành, một phần do lo ngại họ chỉ học để làm đẹp hồ sơ.

Tại Mỹ, số lượng công việc cần tuyển đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2014 (trừ giai đoạn đầu đại dịch Covid-19), theo CNBC. Nhiều công ty sa thải hàng loạt hoặc tuyển rất ít vì tình hình kinh tế và sự thâm nhập của trí tuệ nhân tạo (AI) trong môi trường làm việc.

Khánh Linh (Theo Inside Higher Ed)