Những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo

30 sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, thuộc khóa đầu tiên trong cả nước, tốt nghiệp vào đầu tháng 12.

Các em nằm trong khoảng 2.400 sinh viên của trường nhận bằng tốt nghiệp, từ ngày 29/11 đến 6/12.

Cách đây 4 năm, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM là cơ sở đầu tiên trong cả nước mở ngành Trí tuệ nhân tạo, tuyển được 42 em. Đợt này, có 30 em hoàn thành chương trình, trong đó ba người tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi 21 em, loại khá và trung bình đều có 6 người.

Nhóm tốt nghiệp năm nay vào đại học đúng giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng. Trường đánh giá tất cả đã nỗ lực thích nghi với bối cảnh dạy học online, kiên trì hoàn thành chương trình đúng hạn.

Thủ khoa tốt nghiệp các ngành được trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM vinh danh, ngày 29/11. Ảnh: HCMUS

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Vũ, Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin, khóa đầu tiên của ngành Trí tuệ nhân tạo chọn được những sinh viên có chuẩn đầu vào cao từ lĩnh vực Máy tính - Công nghệ thông tin. Các em có năng lực tư duy và kỹ năng tốt.

Phần lớn sinh viên của ngành đã có việc làm sau khi tốt nghiệp, ở các vị trí kỹ sư AI, phần mềm, dữ liệu. Nhiều em đã đi làm từ cuối năm thứ ba.

"Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển bùng nổ, các doanh nghiệp cũng có nhu cầu lớn với lực lượng kỹ sư AI, mở ra tiềm năng lớn cho các khóa sau", PGS.TS Vũ nói.

Thủ khoa của ngành AI là Võ Thu Trang, tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình (GPA) 9,42/10 và TOEIC 820/990. Trang nhìn nhận tuy không có anh chị đi trước để học hỏi kinh nghiệm, bù lại các em chủ động hơn trong việc học, tìm tòi tài liệu chuyên ngành.

Sinh viên những ngành khác phải hết năm thứ hai mới chọn chuyên ngành thì khóa của Trang đã định hướng rõ ngay từ khi bắt đầu. Chương trình đào tạo được cập nhật với kiến thức mới và sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo.

"Em thường ghi chú kỹ những phần thầy cô mở rộng, nhấn mạnh trong quá trình giảng. Đây là những ví dụ thực tiễn, giúp em hiểu bài hơn và ghi điểm cao ở các đợt thi", Trang chia sẻ.

Trước đó, ở phía Bắc, 19 sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tốt nghiệp ngành AI, hồi cuối tháng 6. Khóa này vào đại học năm 2022, tuy nhiên trường có lộ trình riêng dành cho những em có năng lực vượt trội, rút ngắn thời gian đào tạo từ 4 năm xuống còn 3-3,5 năm.

