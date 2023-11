Những sát nhân 'khét tiếng' trên màn ảnh

Michael Meyers, Freddy Krueger hay Evil Samara là những sát nhân nổi tiếng trong loạt "Halloween", "Nightmare on Elm Street", "The Ring".

Dịp Halloween, People liệt kê những nhân vật nổi bật nhất trong các dự án kinh dị. Qua nhiều năm, các sát nhân trong phim Chucky, Friday the 13th, A Nightmare on Elm Street, The Ring... vẫn gieo rắc nỗi sợ trong lòng khán giả.

Michael Meyers (Nick Castle đóng)

Nick Castle trong "Halloween". Ảnh: Universal Pictures/Everett Collection

Michael Myers là phản diện của loạt Halloween, luôn xuất hiện cùng chiếc mặt nạ màu trắng và bộ đồ xanh lục. Michael đáng sợ bởi không có động cơ giết người, sẵn sàng ra tay với gia đình, bạn bè và người lạ.

Nick Castle 76 tuổi, đóng phần đầu tiên năm 1978 và bộ ba phim cuối. Ông còn là biên kịch và đạo diễn, ghi dấu ấn với The Last Starfighter (1984), The Boy Who Could Fly (1986), Escape from New York (1981).

Trailer "Halloween" Trailer "Halloween". Video: YouTube Halloween Network

Freddy Krueger (Robert Englund đóng)

Robert Englund trong "A Nightmare on Elm Street". Ảnh: Alamy

Freddy từng bị mọi người ở thị trấn Springwood thiêu cháy đến chết. Nhiều năm sau, Freddy trả thù họ bằng cách đi vào giấc mơ và giết các nạn nhân. Ai chết khi ngủ cũng sẽ qua đời ở đời thực. Freddy có khuôn mặt biến dạng do bị bỏng, mặc áo len sọc đỏ và đen, đeo găng tay với lưỡi dao ở từng ngón.

Trong vai phản diện, Robert Englund khiến nhiều người xem ám ảnh kể từ A Nightmare on Elm Street (1984), tiếp tục đóng bảy phần sau. Năm 2010, tác phẩm được remake và đổi diễn viên chính thành Jackie Earle Haley. Theo Variety, người hâm mộ chê phần mới vì Robert không còn tham gia. Ông cho biết không góp mặt trong series vì sức khỏe yếu.

Robert Englund sinh tại California, hiện 76 tuổi. Trong sự nghiệp, ông đóng hơn 75 bộ phim và bốn phim truyền hình, đa phần thuộc thể loại kinh dị và giật gân.

Trailer "A Nightmare on Elm Street" Trailer "A Nightmare on Elm Street". Video: YouTube Rotten Tomatoes Classic Trailers

Chucky (Brad Dourif lồng tiếng)

Brad Dourif trong "Chucky". Ảnh: Universal Pictures/StarMaxInc

Brad lồng tiếng cho phản diện trong loạt Child's Play và Chucky. Búp bê Chucky bị linh hồn của một kẻ giết người hàng loạt nhập. Chucky có nhiều phương pháp gây án như dùng dao, súng. Nhân vật có nụ cười quái dị và đôi mắt xanh lục đặc trưng, có khả năng di chuyển và nói như con người. Brad thể hiện sự mưu mô, cợt nhả qua giọng nói.

Sau thành công của series, tài tử 73 tuổi tham gia nhiều tác phẩm kinh dị như Halloween, The Exorcist, Crime Minds.

Trailer "Child's Play" Trailer "Child's Play". Video: YouTube MGM

Pennywise (Bill Skarsgård đóng)

Bill Skarsgård trong "IT". Ảnh: New Line Cinema/Alamy

Bill Skarsgård gây ấn tượng khi vào vai phản diện Pennywise trong IT (2017) và IT Chapter Two (2019). Pennywise là thực thể siêu nhiên, chủ yếu xuất hiện dưới hình dạng tên hề. Pennywise chọn các nạn nhân sống ở thị trấn Derry, thích khơi gợi nỗi sợ của từng người trước khi ra tay. Pennywise có nhiều cách thức giết người như khiến nạn nhân tự tử hay tấn công họ trực tiếp. Bill khắc họa tốt vẻ rùng rợn của tên hề, nổi tiếng cùng nụ cười điên loạn.

Bill Skarsgård 33 tuổi, là diễn viên Thụy Điển. Anh tham gia các tác phẩm hành động và chính kịch như Allegiant (2016), John Wick 4 (2023), The Devil All the Time (2020), Barbarian (2022).

Trailer It Trailer "IT". Video: Warner Bros. Pictures

Ghostface (Roger L. Jackson lồng tiếng)

Roger L. Jackson trong "Scream". Ảnh: Alamy

Trong series, nhiều sát nhân cải trang thành Ghostface khi giết người. Nhân vật đeo mặt nạ và mặc áo choàng đen, sử dụng vũ khí là dao. Ghostface thường gọi điện thoại đến các nạn nhân trước khi tấn công để hỏi, thách thức và chế giễu họ. Roger L. Jackson lồng tiếng những phân đoạn đó, có giọng nói ma mị xen lẫn kỳ quái.

Roger L. Jackson 65 tuổi, góp giọng cho Mojo Jojo trong loạt The Powerpuff Girls. Anh còn lồng tiếng cho các trò chơi như Star Trek, The Lion King: Simba's Mighty Adventure, The Chronicles of Riddick: Dark Furry.

Roger Jackson lồng giọng Ghostface Roger L. Jackson lồng giọng Ghostface. Video: YouTube EkkiProduction1

Thanh Giang