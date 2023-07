Những sao nhí đeo đồng hồ đắt đỏ

David Beckham từng mua cho con trai Romeo chiếc đồng hồ Jacob & Co. khi cậu còn nhỏ. Mẫu thiết kế làm bằng thép không gỉ, gắn kim cương. Trên mặt số xà cừ, nó có năm múi giờ ở các địa điểm với màu khác nhau, gồm New York, Los Angeles, Tokyo và Paris. Trang Superwatchman ước tính giá trị của đồng hồ gần 15.000 USD. Ảnh: Jacob & Co