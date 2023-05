Những sao đi chân trần trên thảm đỏ

Hôm 26/5, CNN đưa hình ảnh Cate Blanchett gây chú ý khi để chân trần dự tiệc do Variety và Golden Globe Awards tổ chức, trong khuôn khổ Cannes. Ảnh: Variety

Minh tinh 54 tuổi mặc áo liền quần bằng nhung của Armani cùng áo khoác dài màu hồng. Theo Vogue, quyết định của Blanchett nhằm ủng hộ quyền phụ nữ ở Iran và trên thế giới. Diễn viên có mặt tại Cannes để quảng bá tác phẩm "The New Boy" của đạo diễn Warwick Thornton. Trong phim, Blanchett đóng vai một tu sĩ ở Australia vào thời chiến.

Hôm 22/5, minh tinh Jennifer Lawrence cũng bất tuân quy định tại LHP khi mang dép tông ở buổi ra mắt phim "Bread and Roses".