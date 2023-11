Những sao có nụ hôn đầu trên màn ảnh

Kristen Stewart, Selena Gomez, Kristen Dunst, Mila Kunis có nụ hôn đầu với bạn diễn thời thiếu niên.

Kristen Stewart

Kristen Stewart và Jamie Bell. Ảnh: Reuters

Trên Watch What Happens Live with Andy Cohen hôm 26/10, Kristen nói nụ hôn đầu là với Jamie Bell trong Undertow (2004). Thời điểm đó, cô 14 tuổi nên gặp khó khăn khi quay, cảm thấy rất lo lắng và hoảng. Bạn diễn Jamie đã cố trấn an cô nhưng không thành.

Kristen Stewart 33 tuổi, nổi tiếng với vai Bella trong loạt Chạng vạng. Cô đính hôn Dylan Meyer năm 2021 sau hai năm yêu. Trước đó, cô từng có mối tình ồn ào với Robert Pattinson.

Kristen Stewart hôn Jamie Cảnh hôn trong "Undertow". Video: YouTube LittleTivi

Selena Gomez

Selena Gomez và Dylan Sprouse. Ảnh: Reuters

Ca sĩ xuất hiện trong một tập của series The Suite Life of Zack and Cody năm 2006 và hôn Dylan Sprouse. Selena cho biết muốn hôn Cole - em trai của Dylan, từng mơ mộng và nghĩ cả hai sẽ ở bên nhau. Khi biết phải hôn Dylan, cô thất vọng. "Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi", ca sĩ nói trên The Kelly Clarkson Show.

Selena Gomez 31 tuổi, được biết đến với loạt vai diễn trong các phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Trong quá khứ, cô và Justin Bieber nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi chấm dứt tình cảm năm 2018. Cô không hẹn hò ai 5 năm qua.

Josh Hutcherson

Josh Hutcherson và Charlie Ray trong "Little Manhattan". Ảnh: IMDb

Trong Little Manhattan (2005), Josh và Charlie Ray thể hiện chuyện tình dễ thương của trẻ vị thành niên. Josh nói với Seventeen: "Khi đó, tôi 11 tuổi và đang ghi hình ở New York. Tôi ngạc nhiên khi mẹ đã đưa bố đến trường quay để xem tôi diễn cảnh hôn. Đó là nụ hôn đầu khủng khiếp vì có khoảng 50 người đứng xung quanh và nhìn tôi".

Josh Hutcherson 31 tuổi, ghi dấu ấn với vai Peeta Mellak trong loạt The Hunger Games. Anh hẹn hò Claudia từ năm 2015, lần đầu gặp bạn gái khi đóng chung Escobar: Paradise Lost.

Trailer "Little Manhattan" Trailer "Little Manhattan". Video: YouTube MrLittleManhattan

Mila Kunis

Mila Kunis và Ashton Kutcher trong "That '70s Show". Ảnh: Fox

Khi tham gia series That '70s Show (1998), Mila hôn Ashton Kutcher, có tình cảm với anh song cảm thấy khó xử. "Tôi đã nghĩ 'Anh ấy thật dễ thương, đó là người mẫu của Calvin Klein'. Tôi rất lo lắng và khó chịu khi nghĩ phải hôn Ashton", diễn viên nói với People. Khi đó, Kutcher lấn sân từ người mẫu sang diễn xuất.

Mila Kunis 40 tuổi, là diễn viên Mỹ. Năm 2015, cô kết hôn Ashton Kutcher và có hai con. Cô tham gia nhiều dự án như Black Swan (2010), Oz the Great and Powerful (2013), Friends with Benefits (2011), Ted (2012), Bad Mom (2016).

Ashton Kutcher hôn Mila Kunis Cảnh hôn trong "That '70s Show". Video: YouTube Glebb Zverev

Kristen Dunst

Kristen Dunst và Brad Pitt trong "Interview with the Vampire". Ảnh: Warner. Bros

Trong Interview with the Vampire (1994), Kristen vào vai Claudia - cô bé mồ côi bị Louis (Brad Pitt đóng) biến thành ma cà rồng. Thời điểm bộ phim ra mắt, nụ hôn của cả hai gây tranh cãi bởi khi đó Kristen mới 11 tuổi còn tài tử 30 tuổi.

Nhiều người nói khoảng cách tuổi tác quá lớn và gây phản cảm. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng cảnh đó thể hiện sự phức tạp trong mối quan hệ của họ, không dung tục. Claudia có tâm hồn của người trưởng thành nhưng ngoại hình mãi mãi là thiếu niên. Claudia cô đơn vì bất tử, khao khát tình cảm và sự công nhận từ Louis. Theo Entertainment Tonight, Kristen thấy nụ hôn đó thật kinh khủng.

Kristen Dunst 41 tuổi, từng được đề cử Nữ phụ xuất sắc tại Oscar và một lần thắng giải Cannes. Cô gây tiếng vang trong loạt Spider-Man và Melancholia (2011). Năm 2022, cô kết hôn diễn viên Jesse Plemons.

Cảnh hôn của Bradd Pitt trong Interview with The Vampire Các phân đoạn của Kristen Dunst và Brad Pitt trong "Interview with the Vampire". Video: YouTube Heaven355

Thanh Giang