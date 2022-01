Những sản phẩm thú vị tại CES 2022

Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022, diễn ra ngày 5-7/1 tại Las Vegas, hứa hẹn thu hút chú ý nhờ loạt sản phẩm công nghệ sáng tạo.

Máy cho chim ăn Bird Buddy

Các thiết bị đang ngày càng trở nên thông minh, kể cả máy cho chim ăn. Sản phẩm Bird Buddy của công ty cùng tên được đánh giá là sản phẩm tiềm năng khi có thể giúp con người vừa cho chim ăn vừa tìm hiểu các thông tin về chúng.

Ở cấp độ cơ bản, Bird Buddy kết nối Wi-Fi để thông báo cho người dùng nếu lượng thức ăn sắp hết, hoặc có con chim nào bay đến gần, thông qua camera tích hợp. Điều thú vị nhất là hệ thống AI có thể nhận dạng hơn 1.000 loài chim. Những con chim đến ăn sẽ được ghi lại ảnh và lưu trữ trong bộ sưu tập, người dùng có thể kiểm tra qua ứng dụng smartphone đi kèm.

Đạp xe nhập vai tại gia của LG

Virtual Ride là nỗ lực mới nhất của LG trong lĩnh vực xe đạp thể dục. Hệ thống của công ty gồm xe đạp và ba màn hình cong 500R cỡ lớn, độ nét cao để ghép thành màn hình 1.500R, hiển thị các khung cảnh sinh động.

Virtual Ride tích hợp công nghệ Cinematic Sound OLED (CSO), làm rung màn hình để phát ra âm thanh. Theo LG, hệ thống loa của máy có chất lượng âm thanh tốt, kết hợp màn hình độ nét cao tạo cho người tập cảm giác như đạp xe bên ngoài.

Thiết bị đeo cho thú cưng iPetWeaR

Đối với người yêu thích và có nuôi thú cưng, iPetWeaR có thể là sản phẩm mà họ đang cần. Theo Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan (ITRI), đơn vị tạo ra iPetWeaR, đây là thiết bị đeo thông minh đầu tiên trên thế giới dành cho vật nuôi sử dụng "công nghệ cảm biến radar sinh lý vi mô không tiếp xúc" để theo dõi sức khỏe của thú cưng ở cấp độ chi tiết nhất.

Trong khi các thiết bị dành cho thú cưng khác chỉ có thể dùng để theo dõi, iPetWeaR còn hỗ trợ theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, hô hấp hay tìm vị trí chính xác của chúng.

Gối chống ngáy ngủ Motion Pillow 3

Motion Pillow 3 là chiếc gối được trang bị hệ thống túi khí, kèm một bộ phận điều khiển riêng biệt. Bộ phận này làm nhiệm vụ ghi lại tiếng ngáy của người ngủ, sau đó phân tích, điều khiển túi khí thổi phồng theo mức độ nhất định để tối ưu hóa tư thế ngủ, từ đó giúp giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn chứng ngáy ngủ.

Bên cạnh đó, Motion Pillow 3 cũng thúc đẩy thói quen ngủ sâu và không ngủ ngáy cho mỗi người. Theo báo cáo của Everyday Health , ngủ ngáy trong thời gian dài có thể dẫn đến nhịp tim không đều, còn gọi là rối loạn nhịp tim.

Kính áp tròng thông minh của InWith

Mẫu kính áp tròng của InWith tích hợp hệ thống vi mạch điện tử với hai nhiệm vụ là điều chỉnh tầm nhìn như một kính áp tròng thông thường và tầm nhìn tăng cường khi kết hợp với ứng dụng di động.

Những sản phẩm thú vị được trình diễn tại CES 2022

Ở tính năng tầm nhìn tăng cường, kính của InWith có thể hiển thị các nội dung AR/VR và các công nghệ mới khác. Công ty hiện hợp tác với hơn 50 hãng công nghệ hàng đầu để tạo ra các ứng dụng cho kính thông minh này.

Màn hình cuộn linh hoạt của PanelSemi

PanelSemi, nhà cung cấp panel nổi tiếng tại Đài Loan, công bố tấm nền họ gọi là "màn hình mini LED ma trận linh hoạt đầu tiên trên thế giới". Màn hình này có kích thước 55 inch, nặng 1 kg, độ mỏng 1 mm và có thể cuộn 360 độ.

Bên cạnh cuộn, màn hình có thể tuỳ biến theo nhiều hình dạng như lồi, lõm, cong chữ S, hình trụ... Nó cũng hoạt động tiết kiệm năng lượng, có thể dùng pin sạc dự phòng với 10.000 mAh cho 4 giờ sử dụng. Mục tiêu của PanelSemi là cung cấp tấm nền cho các nhà quảng cáo, trung tâm thương mại, tàu điện ngầm, phòng họp.

Bóng đèn theo dõi sức khoẻ của Sengled

Khác với các bóng đèn thông minh thông thường có nhiệm vụ thắp sáng và điều khiển qua ứng dụng, Health Monitoring Light của Sengled còn đóng vai trò theo dõi giấc ngủ, thậm chí đo nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và nhận biết các dấu hiệu sức khoẻ quan trọng khác.

Theo Sengled, bóng đèn được trang bị Wi-Fi và Bluetooth. Khi kết hợp với hai hay nhiều bóng đèn khác, hệ thống tạo thành mạng lưới dựa trên Bluetooth, giúp xác định xem có ai đó trong phòng bị ngã và cần giúp đỡ hay không.

Robot giao hàng tự động Transporter

Transporter do Udelv sản xuất và có thiết kế như một chiếc ôtô, nhưng không có khoang lái. Robot này có thể chở tới 900-2.000 kg hàng hóa trong một lần vận chuyển, cao hơn so với các robot giao hàng hiện nay. Mỗi lần chạy, Transporter có thể thực hiện việc giao hàng tối đa 80 điểm.

Những chiếc Transporter được thương mại hóa đầu tiên sẽ ra mắt năm 2023. Udelv kỳ vọng 50.000 robot sẽ hoạt động thường xuyên tại Mỹ vào 2028.

Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2022 sẽ được tổ chức tại Las Vegas ngày 5-7/1, ít hơn một ngày so với lịch trình ban đầu (đến 8/1) do lo ngại biến chủng Omicron. Việc kết thúc sớm được xem là một biện pháp an toàn, bổ sung cho các biện pháp bảo vệ sức khỏe đang được áp dụng tại sự kiện.

Trước đó, hàng loạt công ty lớn như như Intel, AMD, Google, BMW, General Motors, Amazon, T-Mobile, Meta và Microsoft cũng tuyên bố rút khỏi sự kiện. Sony vẫn tham gia nhưng hạn chế số lượng nhân viên và khách trải nghiệm.

Ban tổ chức cho biết đã có hơn 2200 công ty xác nhận tham gia triển lãm và 143 công ty đăng ký giới thiệu sản phẩm mới tại đây. Hàng năm, triển lãm thu hút hơn 10.000 khách từ khắp nơi trên thế giới, nhưng biến thể Omicron đang khiến nhiều người phải xem xét lại kế hoạch làm việc và di chuyển của mình.

Bảo Lâm - Huy Đức