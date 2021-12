Những sản phẩm nên chuẩn bị trước cho Tết 2022

Khẩu trang, nước khử khuẩn, đèn diệt khuẩn, hộp diệt khuẩn là những vật dụng thiết yếu giúp bảo vệ gia đình trước Covid-19, nhất là trong dịp Tết sắp tới.

Theo dự đoán của nhiều tổ chức, chuyên gia, Covid-19 sẽ diễn biến phức tạp hơn vào những tháng cuối năm, vì vậy các gia đình nên ưu tiên chọn mua các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, để tiết kiệm chi phí và tránh dồn mọi việc vào cận Tết thì người dùng nên sửa sang nhà cửa, tranh thủ kiểm tra và thay mới các thiết bị điện trước khoảng một đến hai tháng, như dây điện, ổ cắm, phích cắm bóng đèn, thiết bị gia dụng. Theo thống kê của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), 70% số vụ tai nạn điện xuất phát từ việc sử dụng điện kém an toàn trong sinh hoạt gia đình.

Quà tặng cho các bên đối tác cũng nên được suy nghĩ và cân nhắc sớm để có thời gian chọn lựa sản phẩm phù hợp, chất lượng, thương hiệu uy tín.

Người dân chọn mua sản phẩm gia dụng làm quà cuối năm.

Để tân trang nhà cửa, giải pháp thông minh cũng là lựa chọn của nhiều gia đình muốn tạo không gian tiện nghi, an toàn, tiết kiệm. Tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình, mùa Tết này có thể tân trang ngôi nhà thành "ngôi nhà thông minh - Smart Home", hoặc có thể bước đầu thay thế một số thiết bị điện hoặc gia dụng thành thiết bị thông minh.

Điện Quang - giải pháp nhiều người tiêu dùng ưa chuộng

Điện Quang là một trong những đơn vị đi đầu phát triển sản phẩm thuộc các ngành hàng như chiếu sáng, thiết bị điện, gia dụng, điện mặt trời và điều khiển thông minh.

Hộp diệt khuẩn và Đèn diệt khuẩn của đơn vị này là lựa chọn thích hợp cho nhiều gia đình. Hộp diệt khuẩn với kích thước nhỏ, có thể mang theo bên người mọi lúc mọi nơi để khử trùng các vật dụng cá nhân như khẩu trang, dụng cụ trang điểm, điện thoại, tai nghe, kính mắt, đồ trang sức, tiền giấy, đồ chơi. Đèn Led diệt khuẩn có thể để ở phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, xe cá nhân... Sản phẩm tích hợp cảm biến thông minh, trong quá trình hoạt động nếu phát hiện có chuyển động trong bán kính 2m, đèn sẽ dừng hoạt động để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Đèn diệt khuẩn sử dụng cho nhiều không gian giúp bảo vệ gia đình trong Covid -19.

Để đảm bảo an toàn điện cho gia đình vào dịp Tết, người tiêu dùng cũng nên lưu ý kiểm tra, thay thế ổ cắm, phích cắm loại tích hợp công tắc bảo vệ quá tải để khi sử dụng vượt công suất, công tắc sẽ tự động ngắt nguồn. Theo đại diện Điện Quang, các sản phẩm ổ cắm của hãng có lỗ cắm bằng đồng độ bền cao, cắm rút hơn 5.000 lần không bị lỏng, đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC. Ngoài ra, ổ cắm có tích hợp đèn báo nguồn, giúp dễ nhận biết tình trạng hoạt động, được trang bị nắp an toàn đề phòng trẻ nghịch khi ổ cắm vẫn nối vào nguồn điện. Công nghệ Extra Power tăng khả năng đàn hồi cho lỗ cắm, tương thích với mọi tiêu chuẩn phích cắm. Vỏ ổ cắm làm từ nhựa ABS chịu nhiệt, an toàn phòng chống cháy nổ. "Quan trọng hơn, ổ cắm, phích cắm Điện Quang được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm lên đến 20 tỷ đồng", đại diện hãng cho hay.

Để mùa Tết trọn vẹn trong sự an toàn và tiện nghi, tiết kiệm, gia đình có thể cân nhắc lắp đặt nhà thông minh Smart Home. Ngoài ra, có thể sử dụng các sản phẩm thông minh như bộ điều khiển hồng ngoại, phích cắm thông minh của Điện Quang để điều khiển các thiết bị như tivi, máy lạnh, điều hoà. Tất cả sẽ được tích hợp trong một chiếc app trên điện thoại, người tiêu dùng sẽ không phải đi kiếm remote mỗi khi bỏ quên đâu đó, cũng không cần quay về nhà tắt điều hòa vì ra khỏi nhà mà quên tắt...

Nhà thông minh Điện Quang mang đến sự an toàn, tiện nghi và tiết kiệm cho người sử dụng.

Đại diện Điện Quang, ông Nguyễn Minh Bạch - Giám đốc phòng tư vấn khối giải pháp IOT cho biết thêm, để nâng cấp nhà dịp cuối năm, công ty tung ra 3 gói dịch vụ thuộc giải pháp Điện Quang Smart Home. Gói Silver với mức giá từ 18 triệu, gói Gold mới mức giá từ 22 triệu và gói Diamond với mức giá từ 30 triệu.

"Người lớn tuổi, hoặc trẻ nhỏ có thể dễ dàng điều khiển thông qua các nút bấm, công tắc kịch bản hoặc điều khiển bằng giọng nói tiếng việt. Đặc biệt, hệ thống vẫn hoạt động ngay cả khi internet bị yếu hoặc đứt. Ngoài ra, hệ thống có thể sử dụng lại hệ thống đường điện cũ mà không cần phải sửa chữa khoan tường để đi đường điện mới", ông Bạch nói thêm.

(Nguồn và ảnh: Điện Quang)