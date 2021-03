Những sản phẩm bảo hiểm sức khỏe phổ biến

Bảo hiểm y tế, sức khỏe cá nhân, gia đình hay theo lứa tuổi được nhiều người lựa chọn vì hỗ trợ đảm bảo nhiều quyền lợi chăm sóc y tế.

Bảo hiểm sức khỏe dành cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm bảo hiểm sức khỏe dành cho những nhu cầu khác nhau.

Bảo hiểm y tế

Hiện nay có hai loại hình bảo hiểm y tế, do Nhà nước và tư nhân phát hành. Bảo hiểm y tế do Nhà nước phát hành được áp dụng bắt buộc đối với các đối tượng theo quy định của luật lao động để chăm sóc sức khỏe của người dân không vì mục đích lợi nhuận. Bảo hiểm y tế do tư nhân phát hành được người dùng đăng ký tự nguyện.

Khi có bảo hiểm y tế, người được bảo hiểm được đăng ký một địa chỉ khám chữa bệnh trong nước cố định và được chi trả một phần chi phí khi khám, chữa bệnh. Nếu khám, chữa bệnh ở địa chỉ khác nơi đăng ký, chi phí được hỗ trợ sẽ giảm đi tùy theo điều khoản trên bảo hiểm.

Bảo hiểm sức khỏe chi trả các chi phí khám, chữa bệnh cho người được bảo hiểm ở trong và ngoài nước tùy theo hợp đồng. Ảnh: Barcelona-metropolitan.

Bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân

Khi tham gia vào loại hình bảo hiểm sức khỏe này, người dùng sẽ được đảm bảo nhiều quyền lợi trong khía cạnh chăm sóc y tế, cụ thể: người dùng bảo hiểm có thể đến khám chữa bệnh ở bất cứ bệnh viện, cơ sở y tế nào mà không có sự phân biệt giữa bệnh viện công hay tư, đúng tuyến hay trái tuyến, trong hay ngoài nước. Ngoài ra, người được bảo hiểm sẽ nhận khoản chi trả theo chi phí thực tế cũng như hạn mức theo từng quyền lợi của bảo hiểm ngoại trú, nội trú, nước ngoài... Người dùng cũng có thể mua bảo hiểm với các lựa chọn về dịch vụ y tế, hạn mức chi phí và địa điểm khám chữa bệnh khác nhau tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính.

Bảo hiểm thai sản

Bảo hiểm thai sản là loại bảo hiểm dành cho phụ nữ đang có ý định sinh con. Khi sử dụng loại bảo hiểm này, phụ nữ mang thai sẽ được chi trả chi phí khám thai suốt thai kỳ và viện phí trong quá trình sinh nở... Ngoài ra, tùy vào gói bảo hiểm khách hàng lựa chọn tham gia mà số tiền chi trả cũng sẽ khác nhau.

Bảo hiểm sức khỏe cho gia đình

Ngoải việc mua bảo hiểm cho cá nhân, khách hàng có thể chọn mua bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình. Trên thị trường hiện có nhiều gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ gia đình tích hợp đầy đủ các quyền lợi tử vong, tai nạn, điều trị nội ngoại trú, thai sản, nha khoa vào một gói cho gia đình hai đến ba thế hệ (ông bà, bố mẹ và các con). Nếu bạn sống cùng cha mẹ già và có con nhỏ, gói bảo hiểm này sẽ giúp tiết kiệm chi phí, thời gian tìm mua sản phẩm và an tâm hơn khi chăm sóc gia đình.

Bảo hiểm sức khỏe theo lứa tuổi

Bảo hiểm cho trẻ em, người già là những sản phẩm bảo hiểm sức khỏe theo lứa tuổi. Tùy theo điều khoản, người mua bảo hiểm có thể cân nhắc lựa chọn điều kiện chi trả: chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em, người già theo tháng, năm hoặc trong các trường hợp bệnh hiểm nghèo, ra nước ngoài điều trị. Tùy theo tình hình kinh tế, tiền sử bệnh của đối tượng được hưởng bảo hiểm, nhân viên các hãng bảo hiểm sẽ tư vấn cho khách hàng gói sản phẩm theo lứa tuổi phù hợp.

Khi mua bảo hiểm sức khỏe, khách hàng nên lưu ý xác định đúng nhu cầu và khả năng tài chính để lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp. Ngoài ra, bạn nên đọc kỹ những giới hạn về thời gian chờ hay loại trừ các bệnh đã tồn tại từ trước khi mua bảo hiểm để được chi trả tốt nhất. Việc cân nhắc các công ty cung cấp bảo hiểm uy tín, có hợp đồng, chế tài rõ ràng cũng là lưu ý cần thiết.

