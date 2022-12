Những sân golf dị nhất thế giới

Thế giới có các sân khiến golfer nhớ đời bằng các trải nghiệm như gần miệng núi lửa, phải thoát y khi chơi, lên khu phát bằng trực thăng hoặc fairway chạy giữa hai đường băng.

Theo CNN, Volcano Golf Course nằm trên Đảo lớn Hawaii, cách mặt biển gần 1.220 mét và nằm gần miệng một núi lửa Kilauea ở cực đông nam Hawaii. Từ sân này, người chơi có tầm nhìn hướng Tây trực diện Mauna Loa – miệng núi lửa lớn nhất còn hoạt động hoặc đồng loại Mauna Kea cấp nhỏ hơn ở phía Bắc. Cả hai núi mới phun trào vào đầu tháng này. Kilauea từng phá huỷ hàng trăm ngôi nhà trong đợt bùng nổ hồi 2018. Lần gần nhất bắt đầu năm ngoái, đến giờ vẫn còn, nhưng dung nham chỉ dâng lên gần đỉnh.

Nhiều golfer vẫn chơi bình thường tại Volcano Golf Course ngày 18/5/2018 khi ngọn núi lửa Kilauea đang phun trào ở hậu cảnh. Ảnh: USA Today / Mario Tama

Còn sân La Jenny ở Le Porge, Pháp lại có quy định "khét tiếng": tất cả phải thoát y hoàn toàn khi chơi nếu thời tiết phù hợp. La Jenny chỉ có sáu hố, thuộc dạng golf kèm nghỉ dưỡng, chủ trương gần gũi thiên nhiên. Nơi này cũng có dịch vụ tổ chức các giải đấu, giao lưu chuyên nghiệp-nghiệp dư hoặc nhận huấn luyện chuyên môn với giảng viên được chứng nhận bởi Hiệp hội Golf nhà nghề Pháp.

Trong khi đó, Legend Golf & Safari Resort thuộc tỉnh Limpopo, South Africa mang lại cho khách cảm giác mạnh. Sân có 18 hố, mỗi hố được thiết kế bởi một golfer chuyên nghiệp.

Sau vòng chuẩn, nếu muốn, khách sẽ được trực thăng lên hố 19 với danh tự xưng "hố par3 dài nhất thế giới". Nơi này cách mực nước biển 1.371 mét, còn khu phát cheo leo trên vách đá, cách mặt đất khoảng 400 mét, cách green 361 mét (395 yard". Khu chốt hố được thiết kế giống lục địa châu Phi. Sau khi phát, bóng mất hơn nửa phút mới đáp xuống green nên nó sẽ được xác định vị trí nhờ công nghệ theo dõi và camera. Theo website quảng bá du lịch Nam Phi, diễn viên Hollywood kì cựu Morgan Freeman từng giữ được par hố 19.

Hố 19 sân Legend Golf & Safari Resort nhìn từ trên điểm phát bóng xuống green và khoảng cách nhìn từ xa. Ảnh: Sport Bible

Golfer thường muốn tĩnh lặng khi ra sân. Nhưng ở Kantarat Golf Course, Bangkok, họ phải chơi chung với tiếng ồn đinh tai nhức óc từ động cơ máy bay. Bởi sân nằm giữa hai đường cất và hạ cánh thuộc phi trường quốc tế Don Mueang – sân bay lâu đời nhất châu Á còn hoạt động. Kantarat do Không quân Hoàng gia Thái Lan xây dựng vào năm 1952. Nó là sân golf đầu tiên ở Bangkok, thứ hai tại xứ chùa vàng, sau Royal Hua Hin ở quận cùng tên thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan. Kantarat thuộc loại par72, với giá chơi 18 hố ngày thường cho khách vãng lai ở mức 8,6 USD trong khi nhân sự thuộc Không quân Hoàng gia chỉ phải trả khoảng 2,87 USD cho một vòng cùng loại.

Camp Bonifas Golf Course tại Hàn Quốc cũng có gốc quân sự nhưng có phần "khét tiếng" hơn Kantarat. Năm 1988, Sports Illustrated mô tả Camp Bonifas, cách 200 yard so với khu phi quân sự Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên, là "sân golf nguy hiểm nhất thế giới". Trên thực tế, nó chỉ có một hố, loại par3, dài 192 yard với "fairway" được viền bởi chiến hào và dây thép gai còn green làm bằng cỏ nhân tạo. Biển báo hố, ngoài thông số về loại, khoảng cách còn dòng cảnh báo "Nguy hiểm! Không được nhặt bóng trong khu cỏ rough do mìn chưa vô hiệu hoá".

Năm 1998, báo Washington Post đưa tin một quả bóng trượt fairway đã khiến một quả mìn phát nổ.

Quốc Huy